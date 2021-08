VŠFS věří v kritické myšlení svých studentů

Někdy před nás moderní svět klade téměř neřešitelné rébusy. Ti, kdo se dnes (a leckdy plným právem) považují za moudré hlavy, volají po schopnosti kritického myšlení (a opět oprávněně). Mnozí si myslí, že tato schopnost dnešním lidem, a zejména těm mladým, bolestně chybí. Co si však počít se situací, kdy tytéž moudré hlavy začnou vydávat naléhavé morální apely ukazující tu jedinou správnou cestu? A jiné moudré hlavy zase říkají opak. A co s tím, když rovnou předjímají, že se po ní vydat musíme. Bez použití kritického myšlení, bezpodmínečně, neboť předkládána je vám „pravda“. Pokud ne, pak si následky ponesete sami. Nemáte svobodnou volbu. A z odborného problému se stává problém „politický“.

Česká konference rektorů vydala naléhavý apel na studenty: máte-li zdravý rozum, musíte se očkovat proti novodobé zhoubě dnešního světa, tedy onemocnění SARS-Cov2. V pozadí apelu potom stojí sice slovy nezvěčnělá, ale přesto zcela reálná hrozba. Pokud tak neučiníte, nebudete moci bydlet na našich kolejích, možná ani chodit na naše přednášky a sami se „exkomunikujete“ z privilegované vrstvy budoucích nadějí národa. Vysoká škola finanční a správní plně respektuje názor České konference rektorů, sama se však k této iniciativě nepřidala. Pokusím se vysvětlit proč (jen pro úplnost, sama jsem očkovaná a očkovaná je moje rodina i naprostá většina našich kolegů). Bohužel, někteří z nás prodělali závažnou reakci na očkovací látku. To je první argument - neradi bychom se dočkali výčitek našich studentů, které by potkalo něco podobného a oni své potíže dávali do souvislosti s apelem vedení své univerzity. Každý musí zvážit sám, svobodně a bez nátlaku, se znalostí dalších okolností, co je pro něho nejlepší. Za druhé: Nemylme se, soukromé vysoké školy jsou na přítomnosti studentů závislé ještě o něco více, než ty veřejné. Ty jsou financované ze státního rozpočtu. Pro soukromé vysoké školy je zásadním finančním zdrojem školné. Přesto považujeme studenty za inteligentní osobnosti, které mají plné právo svobodně o sobě rozhodnout. Koneckonců vím i ze svých studentských let, že podobné apely a výzvy mohou mít zcela opačný výsledek. Apely dnes zaznívají od rána do večera ze všech médií a od všech politiků. Akademická půda má zůstat apolitická, svobodná, přístupná všem názorům a se studenty má vést diskuzi. Podporovat kritické myšlení je opravdu třeba. A respektovat pluralitu názorů. I v tom spočívá svoboda. Možnost svobodné volby. Nesmí platit – „kdo nejde s námi, je proti nám“. Naše univerzita se soustředí na to, aby zajistila kvalitně výuku pro všechny naše studenty za jakékoli situace. I pro ty, kterým by eventuálním rozhodnutím příslušných orgánů byl zamezen vstup do budovy, pokud nebudou očkováni. Já jako rektorka VŠFS to nebudu.

Zajistit kvalitní vzdělávání, komunikovat se studenty, podporovat kritické myšlení. To považuji za hlavní poslání Vysoké školy finanční a správní.

Bohuslava Šenkýřová

rektorka Vysoké školy finanční a správní