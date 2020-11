Vše pro Česko, maďarská zakázka šla stranou - PROMA REHA

Pro stát nyní vyrábí stovky lůžek a jede na maximum. A jak dlouho toto nasazení potrvá? Jak dlouho bude třeba.

Od konce října pracuje společnost PROMA REHA, která vyrábí od roku 1990 na 30 základních typů zdravotnických lůžek, na zakázce pro Správu státních hmotných rezerv. Výrobní závod v Meziměstí musí vyrobit téměř 400 lůžek pro stát. Výrobní linka jede momentálně na 120 procent.

„Dnes jsme předali prvních 124 lůžek a na dalších naši zaměstnanci usilovně pracují,” ujistil poslední říjnový pátek jednatel společnosti Radek Jakubský.

Výzbroj pro první linii

Firma se tímto způsobem aktivně zapojila do boje proti pandemii koronaviru. Cílem jejího angažmá je vyzbrojit „první linii” pro střet s nákazou a zamezit případnému kolapsu tuzemského zdravotnictví. I proto je PROMA REHA připravená zareagovat na urgentní poptávku lůžek pro případné další plánované polní nemocnice, o kterých se v poslední době hovoří.

„Český trh potřebuje naši pomoc. Situace je vážná. Pokud bude potřeba, jsme připraveni navýšit výrobní kapacity, vyrobit další stovky lůžek pro pacienty s koronavirem a dodat je dalším nemocnicím,” sdělil Jakubský.

Tuzemský trh je pro firmu podstatný. „Více než obratově je pro nás důležité, že se o nás začíná mluvit i jinde než mezi odborníky. Tedy že v Česku je PROMA REHA a její špičkové výrobky, které se ve světové konkurenci snadno prosadí,” dodal Jakubský.

Kvůli stavu nouze vedení společnosti dokonce pozastavilo část zakázky na stovky lůžek pro maďarský trh, což měla být jedna z největších letošních zahraničních zakázek.

Globální hráč

PROMA REHA začala jako první v postkomunistických zemích vyrábět plně elektricky polohovatelná lůžka. Roční obrat dělá stovky milionů korun. Rodinný podnik, který je důležitým zaměstnavatelem v odlehlém regionu u česko-polských hranic, vyváží do mnoha států. V nedávné době se firmě dokonce podařilo významným způsobem prosadit na náročném maďarském zdravotnickém trhu, třebaže původní plány pozměnila zdravotní a ekonomická krize.

Kromě regionu střední a východní Evropy dodává PROMA REHA výrobky i do Skandinávie, východní Evropy mimo EU (především do Ruska), severní Afriky či na Blízký východ. „Za těmito expanzemi stojí tvrdá práce, kvalitní výrobky a vynikající servis, ale také profesionální tým zkušených obchodních zástupců, kteří dokonale znají dané prostředí, znají své klienty a jejich potřeby,“ zdůrazňuje Radek Jakubský.

Nicméně i PROMA REHA si prošla krizí a dalšími nástrahami. Rodina Jakubských se přesto nikdy nevzdala. Majitelé se stále snaží firmu posouvat někam dál. Za poslední roky se podnik dynamicky rozrostl ve stabilní, silnou a technicky i odborné vyspělou společnost.

„I díky tomu dnes patříme mezi světovou špičku ve výrobě zdravotnických lůžek,” podotýká Jakubský.

Inovace mají zelenou

Od samého začátku se PROMA REHA snaží jít s dobou. Důkazem je i nedávné vítězství v soutěži Vizionáři, kdy její specialisté získali ocenění za unikátní systém řízení hygieny nemocničních lůžek prostřednictvím využití RFID čipů. V současné době pracuje téměř deset procent zaměstnanců ve výzkumu a vývoji.

Inovace a vývoj technologických novinek, které poskytnou komfort jak pacientům, tak zdravotnickému personálu, mají zkrátka vždy zelenou. I proto společnost neustále investuje do technologií, do vybavení, ale také do svého rozvoje. Tým vývojářů nepřetržitě pracuje na moderních řešeních, například na propracovaném, plně elektrizovaném ovládání lůžek. „Snažíme se zdravotnickému personálu uvolnit ruce, a tím pádem mohou lůžko ovládat pomocí nožních pedálů, což je neocenitelná výhoda při práci s pacientem. Klademe důraz na ergonomii a intuitivnost ovládání,” vysvětluje Radek Jakubský.

K nacházení nových možností vede i pandemie. Zaměstnanci se snaží být v kontaktu se zákazníky s pomocí moderních komunikačních technologií. Jejich využívání zase pomáhá firmě získávat velmi důležitou zpětnou vazbu. Cílem je také zapojování nových klientů do vývoje dalších produktů.

180 zaměstnanců

zaměstnanců 11 milionů eur obratu

milionů eur obratu 30 tisíc položek ročně

tisíc položek ročně 70 zemí na světě

