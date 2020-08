Vše, co jste chtěli vědět o hypotéce, ale báli jste se zeptat

Jedním ze základních parametrů, které nás při sjednání hypotéky zajímají, je úroková sazba. U aktuálně nabízené mHypotéky získáte jednu z nejvýhodnějších úrokových sazeb na trhu – 1,64 % –, dále také vyřízení a poskytnutí hypotéky zdarma, garanci úrokové sazby po dobu 30 dnů, bezplatné ocenění nemovitosti on-line či mimořádné splátky zdarma až do 25 % jistiny úvěru. Další faktor, který je u hypotéky důležitý, je fixační období. Je to doba, po kterou má klient banky fixovanou úrokovou sazbu, jež zůstává po toto pevně dané období neměnná. mBank v současné době poskytuje fixační období v délce 1, 2, 3, 4 nebo 5 let.

Kromě doby fixace a dalších parametrů úrokovou sazbu zcela zásadně ovlivňuje poměr hodnoty poskytnutého úvěru k ceně nemovitosti (LTV) udávaný v procentech. Chcete-li tedy zakoupit nemovitost v hodnotě 1 milion Kč a zažádáte o úvěr ve výši 750 tisíc Kč, hodnota LTV je 75 %. Tento ukazatel může být různý, a čím je jeho hodnota nižší, tím lepší úrokovou míru můžete od banky očekávat. Za rizikovější mBank považuje úvěry přesahující hodnotu LTV 80 %, což je pomyslná zlomová hranice, nad kterou lze od banky očekávat navýšení úrokové míry i za rizikovost.

Rozhodně je výhodou mít finanční rezervu, která vám jednoznačně zaručí lepší podmínky. Než zažádáte o úvěr, odkládejte nejméně 18 měsíců finanční částku v hodnotě splátky na hypotéku, kterou budete potenciálně v budoucnu každý měsíc platit. Vyzkoušíte si tak, jak budete splátky zvládat. Čím bude naspořená částka vyšší, tím lepší bude vaše vyjednávací pozice s bankou a dosáhnete na lepší úrokovou míru. Už její snížení třeba jen o několik desetin procenta může představovat zajímavou úsporu.

Je zbytečné odhad ceny nemovitosti zpracovávat sami a předem. Banky mají totiž zpravidla vlastní odhadce i pravidla pro odhad cen. Počítejte také s tím, že odhadní cena nemovitosti nemusí být totožná s kupní cenou.

Mějte na paměti, že banky vždy počítají s tím, že hypotéku musíte mít splacenou do 70. roku svého života. Pokud je vám padesát, nemůžete si již vzít hypotéku na 30 let, ale pouze na 20.

Pro lhůtu, ve které musíte dluh bance splatit, se používá termín doba splatnosti. „Čím je delší, tím nižší máte měsíční splátky, ale tím více přeplatíte bance na úrocích. Doba splatnosti bývá většinou 15, 20 či 30 let. Pokud si ji nastavíte například na 20 let a po čase zjistíte, že je to nad vaše síly, nezoufejte. V období konce fixace, které většinou trvá dva, tři nebo pět let, si můžete dobu splatnosti bezplatně prodloužit a tím měsíční splátky snížit,“ upřesňuje Martin Podolák, ředitel divize úvěrových produktů mBank pro Českou republiku a Slovensko.

Další užitečné informace najdete zde.