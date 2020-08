Vrty pro tepelná čerpadla – vyplatí se do nich investovat?

Při vhodných podmínkách projektu bývá ekonomická návratnost tepelného čerpadla země-voda zpravidla 6-8 let oproti jiným řešením zdroje tepla či chlazení. Vždy je zapotřebí se rozhodnout na základě odborné studie nasazení této technologie.

Společnost ARTEMIA například realizovala vrt pro tepelné čerpadlo pro firmu s tepelnou ztrátou objektu 80 kW. V přípravné studii propočítala cenu čerpadla i s vrtem a včetně záložního elektrokotle na 2 160 000 Kč. Roční cena za vytápění vyšla na 82 500 Kč. Například plynový kotel by firmu vyšel na 350 000 Kč a ročně by za spotřebu energií musela vynakládat 255 000 Kč.

Bytový dům s tepelnou ztrátou 50 kW stála realizace tepelného čerpadla s vrtem a záložním elektrokotlem 1 350 000 Kč a cena vytápění vychází na 55 000 Kč ročně. S plynovým kotlem za 250 000 Kč by každý rok nájemníci platili za energie cca 160 000 Kč.

Jak tepelná čerpadla země-voda fungují?

Vertikální kolektory systému země-voda odebírají teplo z hloubky země. Důležitou veličinou je tzv. měrný výkon jímání, který udává délku vrtu nutnou pro získání 1 W tepla. S největším měrným výkonem jímání je kalkulováno tam, kde je zemské teplo předáváno vertikálním kolektorům podzemní vodou s dostatečnou rychlostí proudění. Efektivitu primárních okruhů ovlivňuje počet vrtů, jejich rozmístění na pozemku, hloubka, použité médium a další faktory.

Firma ARTEMIA zařídí vše potřebné

Odborníci ze společnosti ARTEMIA proto vždy provádějí detailní průzkum hydrogeologických poměrů a geologického profilu dané lokality a provedou potřebné výpočty, aby mohli navrhnout řešení každému svému zákazníkovi na míru.

U společnosti ARTEMIA se můžete spolehnout na kompletní dodávku primárních okruhů země-voda pro vaše tepelné čerpadlo. Zkušení odborníci vám vypracují projektovou dokumentaci pro Báňský úřad a Krajský úřad a hydrogeologický posudek, provedou vertikální vrty, zavedou do nich geotermální sondy a následuje spodní cementovo-bentonitová injektáž, díky které je výměna tepelné energie co nejúčinnější. Sondy, na které firma ARTEMIA poskytuje 10letou záruku, jsou propojeny na horizontální vedení do rozdělovače ve vaší technické místnosti.

Více informací o vrtech pro tepelná čerpadla a společnosti ARTEMIA najdete na www.artemiastudny.cz.