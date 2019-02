Vrtaná studna může být spolehlivý zdroj podzemní vody i u vás

Jaký je rozdíl mezi vrtanou a kopanou studnou

Studny vrtané se budují v místech, kde je požadavek na kvalitnější podzemní vodu. Vrt může být hluboký okolo 30 metrů, ale může dosahovat až 120 m. Průměr vrtu studny se pohybuje mezi 191 až 237 mm v závislosti na průměru trubky (podle požadovaného množství čerpané vody). Do země se mohou používat trubky z PVC-U nebo PE o tloušťce stěny 5 až 7,5 mm. Osazují se také ocelové nerezové trubky, ty jsou však mnohem dražší. Okolo trubky se sype vodárenský písek, který stabilizuje vrt a zároveň funguje jako filtr. Do studny nesmí prosakovat nečistoty ze srážkové vody, proto se odizolovává od povrchu. Vzhledem k tomu, že je čerpána voda z větších hloubek, její množství není obvykle přímo závislé na momentálních klimatických podmínkách, což může být velká výhoda v období sucha.

Další možností jsou studny kopané, které se také nazývají šachtové. Průměr betonových skruží domovních studní je běžně mezi 100 cm až 150 cm. Dříve se stavěly také obecní kopané studny s průměrem skruží až 300 cm. Kopané studny mají mnohem menší hloubku než vrtané. Jejich hloubka ale opět závisí na výšce vodní hladiny ve studni. Práce na vyhloubení každého metru studny představují poměrně velké náklady a hluboké studny mohou celou stavbu značně prodražit. To je hlavní důvod, proč by se mělo nalézt vhodné místo pro studnu s dostatkem vody.

Hloubení studní se provádí na základě hydrogeologického průzkumu, který je předpokladem vhodného umístění studny. Dříve se stavěl plášť z kamene nebo cihel. Již mnoho let se kopané studny budují téměř výhradně z betonových skruží. Údržba studny vyžaduje bezpečný vstup až do jejích nejnižších míst. Vstup do studny při čištění po žebříku může být nebezpečný a fyzicky náročný. Pokud je to možné, osazují se již při budování studny do její stěny vhodná (nepřekážející) stupadla.

Úbytek podzemní vody hrozí hlavně v kopaných studnách

Kvůli tomu, že v minulých letech spadlo méně srážek a byly velmi teplé měsíce, dochází ve spoustě lokalit k poklesu hladin vody. Nejvíce postižení jsou majitelé kopaných studní, které nebývají hluboké, a tak jsou náchylnější. S nedostatkem vody se mohou potýkat i nekvalitně provedené studny vrtané. Situace se bohužel bude nadále zhoršovat.

Kolik stojí stavba vrtané studny a kolik přinese vody?

Průměrná spotřeba vody v ČR je asi 35 kubíků za osobu a rok. Při ceně, která se dnes blíží sedmdesáti korunám za m3, utratíme za vodu 2 000 Kč na osobu za rok. Pokud jsme ale majitelé většího pozemku (když se zajímáme o stavbu studny, tak pravděpodobně jsme), pokud provozujeme například bazén nebo zahradu, kterou je třeba pravidelně zavlažovat, můžeme klidně počítat s dvojnásobnou spotřebou vody oproti průměru. Pro čtyřčlennou domácnost to tedy znamená výdaj až 16 000 Kč za rok. Náklady na stavbu průměrné vrtané studny se nám tedy vrátí za necelé 4 roky.

Pro stavbu kvalitní studny se obraťte na specialisty

Najít seriózní zkušenou firmu se může na první pohled zdát jako nesplnitelný úkol, ale není to tak. Kvalitní vrtané studny nabízí společnost Artemia s.r.o. Její tým tvoří vrtmistři, hydrogeologové a odborní projektanti s dlouholetou praxí v oboru. Máte tak jistotu profesionálně odvedené práce za dobrou cenu.

V ceně vrtané studny je určení geologického profilu a hydrogeologických poměrů v dané lokalitě, odborný návrh a technické řešení konstrukce vrtu, předběžná cenová kalkulace a posouzení pozemku z hlediska vodonosných vrstev zdrojů znečištění a okolních zdrojů podzemní vody. Dále samozřejmě projekty, realizace vrtu od vyvrtání, vystrojení a obsypání, až po utemování a osazení zhlaví vrtu. V ceně je také projektová dokumentace, doprava a ověřovací čerpací zkouška s vystavením protokolu a závěrečná hydrogeologická zpráva. Firma tak za vás vyřídí i kompletní administrativu.

Někteří dodavatelé vrtu tvrdí, že není potřeba žádný obsyp vrtu nebo že stačí jen několik kil kačírku. Takto provedený vrt ale bude mít malou životnost, hrozí jeho zhroucení a zanesení. Osyp funguje jako přirozený filtr nečistot a drží dlouhodobou stabilitu vrtu. Společnost Artemia s.r.o. do každého vrtu zaváží vždy potřebné množství kačírku, což muže být i 1,5-2t na vrt.

Společnost Artemia s.r.o. používá pouze kvalitní a certifikované produkty, které prodlužují životnost studní. Veškeré práce jsou prováděny na základě písemné smlouvy, získáte tak kontrolu nejen nad použitými materiály, ale i rozsahem a celkovou cenou díla. Za realizovanou zakázku zaplatíte až předání díla.

Veškeré práce se provádějí se zárukou na konstrukci vrtané studny a firma vám také garantuje nalezení vody. Na zaměstnance společnosti Artemia s.r.o se můžete obrátit i se svými speciálními požadavky.

Více informací najdete na www.artemiastudny.cz.