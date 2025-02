Vrátil se do Česka a vsadil na látku z konopí

Když si před více než deseti lety pohrával Vladimír Pažítka s myšlenkou, že by začal vyrábět vlastní kosmetiku s výtažky z technického konopí (CBD), která by pomáhala ekzematikům i lidem s akné, netušil, do čeho se pouští. Po šesti letech podnikání, kdy CBD už není trend, se však zákazníci za blahodárnou látkou vracejí. „Máme radost, když nám lidé píší, že jsme jim pomohli problémy zmírnit či úplně odstranit a že nám fandí.“

Českou značku Cannor založil roku 2018 Vladimír Pažítka, který byl dlouhodobě fascinován účinky kanabidiolu CBD na celou řadu kožních neduhů včetně lupénky, atopického ekzému či akné. Cannor téhož roku spustil výrobu prvních CBD mastí a kosmetických produktů, které vznikaly v malé laboratoři v centru Plzně. „Byli jsme jedni z prvních, co o CBD začali veřejně mluvit a v úplných začátcích jsme museli mnoha zákazníkům vysvětlovat, že CBD je výtažek z technického konopí, je zcela legální a není psychoaktivní,“ vzpomíná Pažítka. „Dnes už tato látka není silné marketingové lákadlo, je však natolik účinná v péči o pleť, že nadále zůstává hlavní aktivní látkou v celém našem kosmetickém portfoliu,“ dodává.

Vladimír Pažitka

BIO farma i vlastní statek

Začátky byly ještě těžší, než se dalo očekávat. Vladimír Pažítka dlouho hledal bio farmu, na které by mohl pěstovat vlastní technické konopí, ze kterého se kanabidiol CBD získává, zároveň bojoval s předsudky zákazníků. „CBD je látka velice protizánětlivá, proto si ji nejdříve oblíbili ekzematici, lupénkáři a lidé se zánětlivým akné. My se ale snažili ukázat, že je to skvělá aktivní látka i k omlazení pleti a uvolnění svalového napětí, které nám tvoří vrásky,“ dodává.

Po několika změnách konečně našel bio farmu, která přesně splňovala umístěním i rozlohou vše, co potřeboval a výroba se tak mohla rozšířit nejen o CBD masti a oleje, ale i kvalitní denní a noční péči, která je navíc 100% přírodní. Když už se má pěstovat na bio farmě, ať je celá značka postavená na ryze přírodních složkách a bylinách, bez chemických konzervantů, silikonů a syntetických barviv.

Za léta práce se - i bez agresivního marketingu - stala plzeňská firma synonymem pro kvalitní péči bez kompromisů. „Neustále nám píší lidé, jak jim naše produkty pomáhají a posílají nám fotky před a po. Toho si velice vážíme, vždycky jsem věřil, že úsilí vynaložené do kvalitního produktu si své zákazníky najde.“

100% česká, přírodní a ručně vyráběná kosmetika

Než založil Cannor, žil Vladimír Pažítka přes 13 let v zahraničí. Měl na starosti jazykové centrum, tedy působil ve zcela jiném oboru. Když se finálně pro založení firmy rozhodl, věděl, že spolu s tím se musí vrátit do Česka.

První roky tvořili Cannor tři lidé, dnes zaměstnává desítky šikovných lidí z celého kraje. Kosmetika se přitom stále vyrábí ručně, poctivě a v menších šaržích, aby zákazník vždy dostal čerstvý produkt. Z vlastní úrody technického konopí pak značka využívá nejen CBD, ale i konopný olej v bio kvalitě a konopná semínka, která prodává spíše jako doplněk k řadě potravinových supplementů.

Nejprodávanější jsou pak kolageny, Vysoce regenerační mast s CBD, absolutním bestsellerem je pak Omlazující sérum s kyselinou hyaluronovou. „To nás těší o to víc, že jsme se konečně vymanili ze škatulky konopné kosmetiky pro ekzematiky a že už o nás jeví zájem i zákazníci hledající luxusní omlazující péči,“ dodává Pažítka.

Plzeňsko, Karlovarsko i Praha

Od roku 2022 sídlí Cannor ve Víchově u Stříbra, kde firma koupila vlastní statek a kde probíhá veškerý vývoj. Výrobu aktuálně přemisťuje do výrobní haly v Lubech u Chebu v Karlovarském kraji, díky čemuž chce značka rozšířit privátní a white label výrobu. V loňském roce otevřela svou první kamennou prodejnu v centru Prahy ve Školské. Obchod nabízí zákazníkům jak poradenství, tak možnost si vše vyzkoušet a otestovat.