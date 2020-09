Vojta Kotek a zábava na konci vesmíru

Tento druhý díl komediální „pětidílné trilogie“ od Douglase Adamse totiž skvěle čte coby vypravěč, ale také i hraje jednotlivé postavy Vojtěch Kotek.



Od samého počátku je jasné, jak mu tenhle druh humoru sedí a jak si Adamsův text plný narážek na autority všeho druhu užívá. Na celkovém úspěchu má svůj podíl jistě i kvalitní překlad Jany Hollanové a jiskřivá fantazie samotného britského autora, který už po čtyřicet let baví čtenáře dobrodružstvím čtyř svérázných poutníků po vesmírných dálkách. Kotek však dodal textu výjimečnou jiskru.

Zasmějte se nad nesmysly

Možná právě dnes je vhodná doba, kdy se potřebujeme zasmát nad autoritami i nad nesmyslností situací, do nichž nás vhání zoufale přetechnizovaný svět. Tak například: jeden z hrdinů - bývalý dvouhlavý prezident galaxie Zafod Bíblbrox, je zloděj, který v průběhu děje ukradne dvě kosmické lodi (Srdce ze zlata v prvním dílu, ve druhém luxusní plavidlo frontmana galaktické rockové skupiny Postižená oblast Cikorky Desiáta), dokáže se pohádat s duchem svého prapradědečka a na úplně všechny situace reaguje ve stylu: „a co z toho budu mít já?!?!“

A neříkejte, že vám nic nepřipomíná scénka, v níž se hlavní hrdina Arthur Dent rozhodne přesvědčit palubní počítač jménem Eddie, aby mu připravil skutečně dobrý čaj. Tím, že se comp soustředí na něco pro něj takto náročného, je náhle uvrženo v chaos to, co je na kosmické lodi Srdce ze zlata řízeno počítačově. To znamená – všechno.

Barvitá a výborně gradovaná je i scéna návštěvy onoho luxusního restaurantu na konci vesmíru, v němž všichni čtyři cestovatelé sledují show oslavující definitivní konec kosmu, halekavě moderovanou bavičem Maxem Quordlepleenem. Při interpretaci Maxových replik plně oceníte Kotkův herecký talent.

Vojta Kotek herecky exceluje také v pasážích, kde mluví za hloupého hlídače označovaného jako Číslo 2, který si neumí zavázat tkaničky a drsným způsobem nabízí na kosmické lodi Arthurovi a Fordovi alkoholický nápoj s názvem jynnam tonyx. Nikdy nezapomenete ani na postavu kapitána golganfrinčanské lodi Archa B, jehož hlavní činností je koupat se ve vaně stojící uprostřed kapitánského můstku a hrát si s gumovou kačenkou.

V závěru vás zaujme poeticky laděná scéna, v níž Trillian a Zafod navštíví Vládce vesmíru, což je smutný, osamělý muž, jenž žije v lijákem smáčené chatrči na jakési opuštěné planetce, který mluví se svým stolem plus ještě občas krmí kocoura a… o ničem nechce rozhodovat.

A jak je to s onou zapeklitou otázkou, na níž je odpověď 42 a kterou Arthur Dent hledá po celou dobu? Najde ji, jen jaksi… ale ne, to bychom už prozrazovali příliš mnoho z děje! Poslechněte si to sami.



Doporučuji vám – zapomeňte na koronaviry a připojte se k Zafodovi, Fordovi, Trillian a Arthurovi a dopravte se spolu s nimi na konec vesmíru, do jediného místa, kde „je možné se slušně najíst“, bavte se tím, jak Vojtěch Kotek pracuje s hlasem, jak lakonicky a právě proto vtipně podává některé humorné dialogy a situace této sci-fi komedie.

Medvídek Pú

Dodejme ještě, že vydavatelství Tympanum právě natočilo s Vojtou Kotkem dílo dalšího významného anglického autora: legendární pohádku A. A. Milnea Medvídek Pú. Okouzlující a hravý text adresovaný dětem dokázal Kotek hlasově přetlumočit s citem i poutavě, a hlavně – zcela jinak než Stopaře...

Takže zatímco vy si budete užívat ve sluchátkách druhý díl Stopařova průvodce, vaše děti zcela jistě zabaví známá sestava: Pú, Ijáček, Prasátko, Králíček i Kryštůfek Robin. Ideální stav, co říkáte?

Jiří Houdek