Vodní kámen už je minulostí, nanotechnologie pomůže i vám

Řešením je nanotechnologie

fyzikální úpravna vody Anticalc PLUS® od společnosti GEOCENTRUM® Teplice, která bez použití chemie spolehlivě

zamezí tvorbě nového kamene a tvrdých i měkkých úsad

vyčistí stávající úsady v potrubí i spotřebičích

udrží rozvody a spotřebiče TRVALE čisté, bez úsad

Princip úpravy vody

Spočívá v totální destrukci krystalů vápníku na nanokrystaly. Proces je podobný rozpouštění vloček sněhu na kapky vody, které se již nemohou vrstvit a volně odchází systémem až do odpadů.

Krystaly před a po

Jednoduchá montáž

Montuje se na patu objektu (za vodoměr, za čerpadlo) a to znamená, že jsou ošetřena všechna místa, kde v domě protéká voda: potrubí, odbočky, koncová zařízení jako baterie, sprchy, splachovadla WC i průtočná zařízení na ohřev vody jako pračky, myčky, bojlery atd. Do otopného systému se montuje na zpátečku před kotel. U složitějších montáží a větších objektů je technická konzultace samozřejmostí a zdarma.

Nanotechnologie v RD/Anticalc PLUS®

RD, studená voda+dešťovka/Anticalc PLUS®

A přínosy pro vás ?





Uspoříte několik tisíc Kč ročně na životnosti spotřebičů, opravách, výměnách potrubí, pracích a čisticích prostředcích, a hlavně kolem 30 % úspor energií potřebných na ohřev vody či vytápění.

Úpravna bude pečovat o vaši pračku, myčku, splachovač WC, kotel, bojler, bazén, zahradu a topení.

Vyčistěte potrubí – omezíte bakterie!

Vhodná i pro ČOV, zemědělské, potravinářské a průmyslové provozy.

Podporuje využívání moderních technologií jako tepelná čerpadla, solární ohřev, využití dešťové vody i vody ze studní.

Nezanedbatelný je i celkový komfort užívání vody a čistota v objektu, protože upravená voda se chová jako měkká.

Anticalc PLUS-nanotechnolige na studenou vodu i topení

Doživotní účinnost? Ano, to je fyzika!

Úpravna nevyžaduje žádný zdroj energie, pracuje bez údržby a bez obsluhy mnoho desítek let. Pracuje i tam, kde jiné systémy selhaly – jistotou pro vás je, že na každou úpravnu poskytujeme záruku vrácení peněz!

Zkušenosti zákazníků, kteří se již rozhodli před vámi:

VYČIŠTĚNÍ POTRUBÍ OVĚŘENO - nečekejte až vám zaroste

Ing. Kout: „vlastníme secesní vilku se čtyřmi byty. Z představy kopání trubek nás jímala hrůza. Proto jsme si při namontování úpravny nechali udělat kontrolní vyjímatelný mezikus (asi 50 cm) a průběžně kontrolovali úbytek nánosů. Nejrychlejší to bylo první 2 měsíce, po 7 měsících máme zcela čisto. Jenom výměna trubek by nás stála 10 x víc než náš Anticalc PLUS! Doporučuji“

BOJLER, KOTEL - doporučení profesionála

P. Mlčkovsky: „Spolupracuji s Geocentrem a montuji úpravny více než 4 roky. Hlavně do rodinných domů, penzionů i firem v Praze a směr Rakovník. Tam je obzvlášť tvrdá voda. Kdo má problém s inkrustacemi, tomu úpravnu doporučuji. Zákazníci mne znají a důvěřují mi. Nedovolil bych si je zklamat.“

STUDNA – konečně něco na opravdu tvrdou vodu

Mgr. Petr N., Hr.Králové: „Dvougenerační RD s vlastní studnou, kterou jsme kvůli tvrdé vodě nemohli využívat. Až po namontování nanotechnologie a ověření na zahradě jsme si vodu pustili i do domu. Žádné problémy a jenom na vodě ušetříme přes 7 tis. ročně! Doporučuji všem „studnařům“- využijte to a zbytečně neplaťte.

TEPELNÉ ČERPADLO – jen s čistým výměníkem to má smysl!

Ing. Miroslav O., Ostrava: „TČ po zanesení vápence prostě nefungovalo. Nanotechnologii jsme namontovali v září minulého roku ještě do letního režimu 40 C. Zpočátku jemná krupice a jakmile to ustalo, tak jsme přešli na 57 C. Do dneška vše bez problémů a tak to vypadá, že naše ohromná investice do tepelného čerpadla je zacháněna! Děkuji a budu dále sledovat.“

PLYNOVÝ KOTEL – topenář se divil

Ing. Nos: „Při revizi plynového kotle před zimou jsem byl technikem informován, že výměník a všechno potrubí je úplně čisté! Sám se tomu divil, protože v Blansku máme hodně tvrdou vodu a všichni sousedi kotle stále čistí nebo mění. Řekl jsem mu, že mám nanotechnologii, a hned si vzal kontakt na Geocentrum. Moc děkujeme, trápilo nás to léta. Totéž pračka. Rozhodně doporučuji všem.“

KŮŽE, VLASY - konečně pohoda

A. Svoboda: „Jsme tu na vápenci a zkusili jsme už všechno. Hned po namontování vaší úpravny jsme však poznali rozdíl. Mýdlo pění, děti si neškrabou suchou kůži. WC se nezanáší usazeninami. Máme úpravnu chvíli, ale je jasné, že se vyplatí.“

ÚSPORA DESÍTEK TISÍC v potravinářské firmě

Soukromá pekárna ÚL: První úpravnu jsme pořídili v r. 2004 a postupně jsme osadili všechny budovy. Všechno včetně ohřevu vody máme bez kamene, takže jsme už nejen ušetřili pěkných pár desítek tisíc, ale hlavně čistota a hygiena provozu je dokonalá.“