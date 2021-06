Vodárek Transport a.s. jako stabilní zaměstnavatel v autodopravě

Spojení s logistickou skupinou L7 Group a.s. byl logický krok, který se nicméně neobešel bez reorganizačních a personálních změn. Odměnou nám však je finanční stabilita, zefektivnění procesů a poskytování služeb na nejvyšší úrovni. Další informace o společnosti Vodárek Transport a. s. se dočtete zde.

SPOJENÍ SE SPOLEČNOSTÍ MASTER TRUCK s.r.o.

Největší změnou v poskytování služeb je reorganizace servisu a pneuservisu nákladních vozidel. Za účelem zefektivnění a rozšíření nabídky služeb jsme se spojili s naší sesterskou společností Master Truck s.r.o., která sídlí v Měšicích u Prahy, a stali se tak jednou ze tří poboček této společnosti.

Urychlila se tak dodávka náhradních dílů a využití kapacity nových prostor. Cílem je zajistit nejen plynulý chod naší flotily, ale také zajistit profesionální servisní služby dalším regionálním dopravcům v okolí. K dispozici máme dvě montážní jámy a dílnu o rozloze 800 m². Specializujeme se na opravu nástaveb pro přepravu osobních vozidel Kässbohrer a Lohr. Naše dílna pro servis nákladních aut je vybavena válcovou zkušebnou brzd od Firmy MAHA consulting v té nejvyšší řadě s označením Eurosystem IW7 a diagnostikou WABCO. Provádíme výměny hydraulických hadic, opravy hydrauliky, opravy šroubovic a kompletní údržby přepravníků a všech nákladních vozidel. Náš nákladní pneuservis disponuje skladem pneumatik značek Michelin, Continental, Goodyear, Hankook.

SKLADOVACÍ PLOCHY V AREÁLU CUKROVARU HULÍN

Autodoprava je dynamické prostředí, ve kterém uspějí jen ti, kteří dokáží správně rozpoznat měnící se požadavky zákazníků. Velkým krokem kupředu k naplnění vize a rozšíření portfolia společnosti je nově nabídka skladovacích ploch v areálu bývalého cukrovaru v Hulíně, který disponuje plochou o rozměru 40 000 m².

Celý areál je oplocen, zabezpečen kamerovým systémem a jeho dominantou je původní cihlový komín. Tato velkorysá plocha, na jejímž vylepšení stále neúnavně pracujeme, nabízí celou řadu využití. Prozatím je využívána jako parkovací plocha pro vlastní kamiony s možností skladovacích ploch pro vozidla našich obchodních partnerů. Do budoucna bychom zde rádi rozšířili naše služby o čerpací stanici a mycí linku.

VODÁREK TRANSPORT JAKO KONTAKTNÍ MÍSTO

V roce 2014 jsme navázali spolupráci s automobilovým online aukčním portálem ADESA (tehdejší CarsOnTheWeb) a jsme velice rádi, že se tato spolupráce neustále rozšiřuje. Online prodej se v loňském roce rekordně navýšil a co se dříve zdálo jako nereálné, je nyní skutečností. Navzdory nejistotě, kterou pandemie Covid-19 přinesla, stoupl počet nově zaregistrovaných kupujících i prodejců vozidel v online prostředí. Je to zejména tím, že ADESA nabízí nejvyšší možné zabezpečení poskytování služeb a to nejen tím, že prodává vozidla zejména z firemních flotil nebo od renomovaných leasingových společností, ale především podrobným uvedením veškerého opotřebení v přehledech a na fotografiích. Zákazník tak ví, co kupuje, a tady nabízené služby nekončí.

Společnost Vodárek Transport a. s. zajišťuje nejen přepravu vozidel ke koncovým zákazníkům v ČR a na Slovensku, ale funguje také jako kontaktní místo společnosti ADESA, tzv. HUB. Zákazník si tak může vyzvednout vozidlo přímo na kontaktním místě a v případě, že vozidlo neodpovídá stavu na fotografiích z aukce či je jakkoliv poškozeno, může odmítnout převzetí vozidla. Již při koupi vozu si zákazník může zaplatit tzv. kontrolu Optimo, kdy za zákazníka zkontrolujeme vozidlo po přijetí na kontaktní místo a teprve po schválení stavu vozidla, zadáme do systému možnost vyzvednutí. Kupující tak nikdy nenese finanční riziko, a to je druh důvěry, na kterém dnes musí každý obchodník stavět.



Osobní přístup k zaměstnancům

Momentálně pracujeme na vylepšení našich webových stránek, kde vás budeme nadále informovat nejen o možnosti služeb, ale také pracovních příležitostí.

I přes všechny změny si stále zakládáme na osobním přístupu k zaměstnancům, kteří jsou srdcem každé společnosti, a ceníme si jejich loajality. Rádi vždy přivítáme schopné a zručné řidiče s chutí pracovat. Pokud nevlastníte řidičského oprávnění, rádi vám pomůžeme a provedeme vás celým procesem získání všech náležitostí autoškoly a samozřejmě patřičným zaškolením. Odměnou vám bude práce ve stabilní společnosti, férové jednání i ohodnocení.