Voda jako základ detoxu i dlouhověkosti

Snažíme se o zdravý životní styl a toužíme po dlouhověkosti. Ale zapomínáme na to nejzákladnější: na zdravou vodu. Je čas to změnit.

Voda je základ, investujte do svého zdraví a zdraví vaší rodiny

Voda je základ, investujte do svého zdraví a zdraví vaší rodiny

Nanouhlíkový filtr filbec
Jednoduché zapojení pod dřez zvládne každý
Filtr filbec se stal součástí již mnoha domácností
Aktivní uhlí a nanouhlíkové vlákno účinně navazují škodliviny z kohoutkové vody
Otočíme kohoutkem. Napijeme se. Dáme vodu dětem. Uvaříme z ní čaj, polévku nebo s ní zapijeme vitamíny. Je to každodenní samozřejmost, něco, nad čím nepřemýšlíme. Přitom realita dnešní doby je složitější, než si často připouštíme. Do vodního oběhu se dostávají látky, které tam dříve nebyly – mikroplasty, zbytky léčiv, hormonů, antibiotik, pesticidů nebo těžkých kovů. Moderní úpravny vody sice splňují přísné normy, ale některé mikropolutanty nedokážou zcela zachytit.

Není voda jako voda

S příchodem jara začne řada z nás více vnímat vlastní tělo i potřebu změny. Přirozeně chceme víc ven, víc se hýbat, jíst lehčeji a podpořit energii, která nám po zimě často chybí. Saháme po doplňcích stravy, plánujeme detox, nastavujeme si nové návyky. Toužíme po zdraví, po vitalitě, po dlouhém a kvalitním životě. Longevity dnes není jen módní slovo. Je to změna přístupu. Chceme mít energii na práci, na rodinu i na sebe. Investujeme do pohybu, kvalitního jídla i prevence. Jenže právě v této snaze někdy přehlížíme úplný základ: vodu.

Zdraví začíná u základů

Lidské tělo je z velké části tvořeno právě vodou – médiem, které transportuje živiny, podporuje metabolismus a pomáhá přirozené detoxikaci organismu. Každý den jí přijmeme několik litrů. Každý den na ní stojí fungování našeho těla. A právě proto dává smysl ptát se, jaká ta voda vlastně je.

Pokud zapíjíme doplňky stravy vodou, která obsahuje nežádoucí stopové látky, jde naše snaha o zdraví protichůdným směrem. Tělo totiž musí vynaložit úsilí, aby si s těmito látkami nějak poradilo. Energii, kterou bychom chtěli využít na regeneraci, imunitu nebo výkon, tak naše tělo spotřebovává jinde. Stejně tak to platí o detoxu, který je především o pitném režimu. Aby dával smysl, opět musí být základem čistá a zdravá voda.

Malá velká změna v domácnosti

Stále více domácností proto hledá způsob, jak kvalitu vody ovlivnit přímo u sebe doma. Jedním z řešení je nanouhlíkový filtr filbec®, který lze jednoduše nainstalovat pod kuchyňský dřez. Díky pokročilé technologii tak dokáže na svůj povrch navázat široké spektrum nežádoucích látek – od reziduí léčiv, hormonů a antibiotik přes pesticidy až po těžké kovy, mikroplasty nebo chlorové sloučeniny.

Voda si přitom zachovává důležité minerály i přirozenou chuť. Mizí typický chlorový zápach a pro mnoho rodin to znamená i změnu každodenních návyků. Kvalitní voda je najednou dostupná nonstop, chutná mnohem lépe a máme ji pod kontrolou. Navíc odpadá tahání těžkých balíků balené vody, skladování plastových lahví i zbytečná ekologická zátěž. A pro domácnosti se studnou či vrtem existuje také řešení v podobě filtru filbec® NY, navrženého pro náročnější podmínky. Ten si dokáže poradit s bakteriemi a cystami, které se často ve vodě vyskytují.

Základy pod kontrolou

Moderní péče o zdraví dnes nestojí na extrémech ani zázračných řešeních. Je o drobných rozhodnutích, která děláme každý den. O tom, jak spíme, co jíme, jak se hýbeme — a také jakou vodu pijeme. Možná právě proto se stále více lidí snaží vzít kvalitu vody do vlastních rukou. Protože když máme pod kontrolou úplné základy, všechno ostatní začíná dávat větší smysl.

Zdravější návyky, doplňky stravy i snaha o dlouhověkost pak nestojí na nejistotě, ale na pevném základě. A tím může být něco tak obyčejného — a přitom zásadního — jako čistá voda v naší vlastní kuchyni. Díky nanouhlíkovému filtru filbec® pijete jen 100% čistou vodu. Více na: filbec.cz

Instagram: https://www.instagram.com/filbec_cz/
Facebook: https://www.facebook.com/filbecfiltr?locale=cs_CZ
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/filbec/

Nejčtenější

Allwyn Česko uvádí loterii 20 Mega. Hrát lze už za dvacet korun

Komerční sdělení

Společnost Allwyn Česko uvádí na tuzemský trh novou číselnou loterii 20 Mega. Hra nabízí jednoduchý princip: za dvacet korun mohou lidé hrát o výhru až 20 milionů korun. Slosování probíhá každý den a...

Bosch Jihlava: ples plný hvězd, dar nemocnici i Octavia pro inovátora

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce firemní ples ze dne 6.3.2026.

Společnost Bosch znovu ukázala podporu regionu. Na plese plném hvězd předala štědrý finanční dar Nemocnici Jihlava a ocenila nápady svých zaměstnanců. Nejlepší inovátor získal jako odměnu novou Škodu...

Korunovační klenoty na cihličce z ryzího zlata za akční cenu 990 Kč

Komerční sdělení

Ano, je to tady! Cihlička z ryzího zlata s českými korunovačními klenoty za zvýhodněnou cenu 990 Kč. Ale pozor, jen do vyprodání zásob. Nejvzácnější korunovační klenoty – svatováclavská koruna,...

Nová koupelna bez bourání

Komerční sdělení
Před a po

„Díky moderním materiálům a vyspělým technologiím lze mít krásnou panelákovou koupelnu i bez bourání.“ říká majitel společnosti Aquavinyl z Ústí nad Labem Pavel Žák.

Hejtman Kamal Farhan: Važme si víc lidí, kteří tu jsou pro druhé

Komerční sdělení
Hejtman Kamal Farhan: Važme si víc lidí, kteří tu jsou pro druhé

Už jste slyšeli, že se Plzeňskému kraji často říká kraj vesnický? Z úst současného hejtmana Kamala Farhana to zaznělo už mnohokrát – a nikdy hanlivě. Naopak s respektem a hrdostí. A právě proto kraj...

Velikonoce v Českých Budějovicích

Komerční sdělení
Velikonoční hrkání

S příchodem jara metropole jižních Čech okouzlí nejen svou historií a architekturou, ale také příjemnou atmosférou, která láká k procházkám, posezení na slunných náměstích i objevování místních...

23. března 2026

Cesta k AVE ARTU

Komerční sdělení

Jaroslav Prokop stojí už více než dvě desetiletí v čele Vyšší odborné, střední a základní umělecké školy AVE ART v Ostravě. Cestu k umění našel přes přátele, divadlo i fotografii, které se věnuje od...

23. března 2026

Inovace v zemědělství i v ochraně životního prostředí

Komerční sdělení
Inovace v zemědělství i v ochraně životního prostředí

Drony a chytrá aplikace pomáhají zachraňovat srnčata. Úněšovský statek spojuje tradici s moderními technologiemi.

23. března 2026

Dvacet let růstu a 4 000 absolventů. VŠERS slaví významné jubileum

Komerční sdělení
Dvacet let růstu a 4 000 absolventů. VŠERS slaví významné jubileum

Dvacet let od první státní závěrečné zkoušky a více než dvě dekády existence. Vysoká škola evropských a regionálních studií letos slaví významné jubileum, které připomíná její cestu od odvážného...

23. března 2026

Hoslovický mlýn zahájí sezonu Velikonocemi a řemeslnými akcemi

Komerční sdělení
Hoslovický mlýn zahájí sezonu Velikonocemi a řemeslnými akcemi

Vodní mlýn v Hoslovicích na Strakonicku zahájí novou návštěvnickou sezonu už 28. března akcí Pomlázka na mlýně. Národní kulturní památka nabídne návštěvníkům nejen prohlídky historického mlýna, ale...

23. března 2026

Z Hradce do světa i zpět: bazény do zahraničí a mlhoviště pro město

Komerční sdělení
Z Hradce do světa i zpět: bazény do zahraničí a mlhoviště pro město

Královéhradecký Centralplast vyváží luxusní bazény nejen do západní Evropy, ale třeba i do Karibiku. Loni však také podpořil oslavy Hradce Králové a výsledkem jsou dvě nová designová mlhoviště, která...

23. března 2026

Enviropol míří na IFAT 2026, představí recyklaci nové generace

Komerční sdělení
Enviropol míří na IFAT 2026, představí recyklaci nové generace

Jihlavská společnost Enviropol se letos představí na prestižním veletrhu IFAT v Mnichově. Návštěvníkům ukáže moderní přístupy k recyklaci elektroodpadu a technologie, které dávají drobnému...

23. března 2026

Městské SUV Peugeot 2008 nabízí lepší jízdu i výkon za skvělou cenu

Komerční sdělení

Kompaktní SUV Peugeot 2008 je jedním z nejžádanějších malých SUV na trhu. Řidiče si získává kombinací výrazného designu, moderních technologií a praktičnosti. A právě teď přichází s nabídkou, která...

23. března 2026

Světový den vody 2026: Když voda znamená víc než samozřejmost

Komerční sdělení
Světový den vody 2026: Když voda znamená víc než samozřejmost

Otočit kohoutkem a napustit si sklenici vody. Pro většinu z nás běžná každodenní situace. Právě 22. března si však svět připomíná, že to není samozřejmost pro všechny.

23. března 2026

Klatovská transfuzka loni odebrala 2700 litrů krve a 1500 litrů plazmy

Komerční sdělení

Transfuzní pracoviště Klatovské nemocnice zaznamenalo v roce 2025 rekordní počet odběrů krve a plazmy. Krajské nemocnice proto zatraktivňují benefity.

23. března 2026

Za divadlem začíná fungovat sdílená zóna

Komerční sdělení

V ulicích U Divadla, Jindřišská a Za Pasáží v centru Pardubic začal platit režim tzv. sdílené zóny. Město tak zahájilo pilotní provoz v rámci mezinárodního projektu CityWalk 2.0, jenž je součástí...

23. března 2026

Ridera staví tisíce bytů. V Praze, Ostravě i v Beskydech

Komerční sdělení
Toivo Roztyly

Ridera patří k zajímavým českým firmám. Začínala růst v 90. letech. Dnes je skupinou, která hraje významnou roli při vzniku nového bydlení v Česku. Staví v Praze, v Ostravě i u historické pily v...

23. března 2026

