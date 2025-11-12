Vlčí mák ČR 2025: Síla solidarity, která spojila celou zemi

Symbol odvahy, služby a úcty k těm, kteří nasazovali a stále nasazují život za naši svobodu, byl letos opět k dostání ve třech verzích a zájem veřejnosti předčil očekávání.
Celý výtěžek sbírky, která kampaň doprovází, poputuje prostřednictvím Vojenského fondu solidarity na pomoc vojákům, válečným veteránům i jejich rodinám v těžkých životních situacích.
„Chceme ukázat, že za válečnými veterány stojíme jako společnost,“ říká ministryně obrany Jana Černochová. „Loňská sbírka přinesla přes pět milionů korun. To není jen číslo, je to důkaz důvěry a sounáležitosti všech, kteří si připínají vlčí mák. Odvaha a služba vlasti nejsou jen historií. Jsou hodnotou, která nás spojuje i dnes,“ dodala ministryně.
I letos měl každý možnost zvolit si svůj způsob podpory
Hlavním symbolem sbírky byl tradiční papírový mák, pevný a probarvený, vyrobený společností CENTROFLOR s.r.o., která dodala více než 100 000 kusů.
Pro dárce hledající něco výjimečného byla určena limitovaná edice s magnetem. Vyrobil ji státní podnik LOM PRAHA s využitím technologií z leteckého průmyslu a za podpory dalších státních podniků Ministerstva obrany ČR, tedy VVÚ, VTÚ, VLS a VOP. I zde hrál důležitou roli ekologický aspekt. Máky vznikaly z papíru a PLA plastu z kukuřičného škrobu pomocí 3D tisku.
Vlčí mák ČR bylo možné zakoupit u vojáků v ulicích po celé republice, na fotbalových ligových zápasech, v síti čerpacích stanic Čepro (EurOil a RoBiNOIL), v prodejnách Luxor a na dalších místech. Na čerpacích stanicích i prodejnách knihkupectví Luxor zůstávají k dispozici až do 17. listopadu.
DiGiMÁK jako podpora, která nezastaví ani hranice
I po skončení fyzické sbírky je možné se zapojit. Digitální DiGiMÁK je dostupný až do 25. listopadu na adrese www.digimak.cz. Každý jej může věnovat svému hrdinovi, doplnit vlastním textem a během několika vteřin získat do e-mailu. DiGiMÁK představuje jednoduchý způsob, jak vyjádřit úctu válečným veteránům odkudkoli na světě.
„Každý mák má skutečný význam, a to nejen symbolický, ale i praktický,“ zdůrazňuje plk. Robert Speychal, ředitel Odboru pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany ČR. „Připnutím máku vzpomínáme na padlé. Příspěvkem pomáháme žijícím, kteří podporu opravdu potřebují prostřednictvím Vojenského fondu solidarity.“
Společně ukazujeme, že na naše veterány nezapomínáme
Kampaň Vlčí mák 2025 probíhala od 29. října do 11. listopadu. Díky tisícům dárců, dobrovolníků a partnerů z řad organizací jako Česká obec sokolská, Orel, Český červený kříž, Československá obec legionářská či Sdružení válečných veteránů ČR se opět ukázalo, že podpora hrdinů má v České republice pevné kořeny. Každý vlčí mák byl a je vzkazem válečným veteránům: Vážíme si vás. Stojíme za vámi.
Děkujeme všem, kteří letos kampaň podpořili a přispěli. O konečném výsledku sbírky budeme v nejbližších týdnech informovat. Už nyní je ale jisté, že letošní ročník přinesl mnohem víc než jen finanční podporu. Ukázal soudržnost, která propojuje lidi napříč republikou, a potvrdil, že úcta k válečným veteránům zůstává hluboce zakořeněnou hodnotou naší společnosti.