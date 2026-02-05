Vlastní online obsluha zákazníkům pomůže šetřit za elektřinu a plyn

Komerční sdělení
E.ON zavádí plně digitální produkt.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Vlastní online obsluha zákazníkům pomůže šetřit za elektřinu a plyn | foto: ČTK

Společnost E.ON uvádí na trh nové produkty Online elektřina a Online plyn, které přináší zákazníkům jednu z nejvýhodnějších cen na trhu. Klíčem k atraktivní ceně je plně digitální sjednání a správa smlouvy prostřednictvím online nástrojů E.ON – samoobslužného portálu a mobilní aplikace Energie24 a minimalizace požadavků na asistovanou obsluhu – zákaznickou linku a poradenská centra. E.ON si tento koncept vyzkoušel už v letních akvizičních kampaních. Aktuálně rozšiřuje možnost i pro stálé zákazníky. Nový produkt přináší nové možnosti okamžitých úspor za energie.

„V době, kde při pohledu na velkoobchodní trhy nečekáme rychlé a razantní zlevňování, dává smysl hledat úspory v samotném způsobu obsluhy. Online produkt umožňuje zákazníkům těžit z nižších provozních nákladů. Díky digitalizaci sjednání, fakturace a samoobsluhy umíme nabídnout výrazně lepší cenu než u standardních produktů,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. Zákazníci navíc získají fixaci na 2 roky, a tedy jistotu proti výkyvům, které velkoobchodní trh stále vykazuje.

E.ON zavádí online produkt v době, kdy jsou na to jeho zákazníci připravení. Zákazníci společnosti E.ON jsou stále více digitální. Elektronickou fakturu využívá 81 % z nich, 70 % má registraci do portálu nebo aplikace a dvě třetiny aktivně používají obojí. Jen za uplynulý rok E.ON eviduje 5 milionů přihlášení do portálu a 400 tisíc digitálně odbavených požadavků. Lidé nejčastěji mění zálohy, skrze aplikaci podávají samoodečty a mění způsoby plateb nebo osobní údaje. To jasně ukazuje, že online správa je pro zákazníky pohodlná a přirozená.

Vlastní online obsluha zákazníkům pomůže šetřit za elektřinu a plyn

Online produkt bude dostupný pro nové i stávající zákazníky

„Online produkt je odpovědí na aktuální tržní realitu. Zákazníci chtějí transparentní cenu, jistotu fixace a rychlou samoobsluhu bez čekání na lince. Díky digitalizaci můžeme přenést úspory přímo do tarifu – a to je v současném trhu ten nejférovější způsob, jak šetřit,“ dodává Jan Zápotočný.

Produkt Online je dostupný jak pro nové zákazníky, tak nově také pro ty stávající a sjednat si ho mohou na webových stránkách společnosti. „V létě jsme si tento koncept vyzkoušeli v akviziční kampani a zájem byl veliký. Proto nyní rozšiřujeme možnosti i pro naše stávající zákazníky. Online produkt je ideální volbou pro ty, kteří chtějí jednoduchost, flexibilitu a jednu z nejlepších cen na trhu. Nabídku online produktů chceme do budoucna dál rozšiřovat například i o produkty Komplet, které mají v ceně energie další služby a u našich zákazníků jsou oblíbené,“ dodává Radek Fišer, vedoucí prodeje energií pro domácnosti společnosti E.ON Energie.

Kolik zákazníci ušetří?

Přechod na nový online tarif může být pro zákazníky E.ONu opravdu výraznou úsporou. Klient, který má aktuálně nefixovanou cenu energie na základním ceníku, dokáže přechodem na nový digitální produkt uspořit na dodávce 1 MWh elektrické energie 551 Kč. Pro domácnost, která elektřinu používá pro běžnou spotřebu a ročně odebere 1,5 MWh elektrické energie je to roční úspora téměř 1000 Kč. Ti, kteří elektřinu používají na ohřev vody a ročně odeberou kolem 4 MWh elektrické energie, uspoří 2 300 Kč a domácností s elektrickým vytápěním a roční spotřebou 15 MWh ušetří 8 400 Kč.

U plynu je pak rozdíl mezi standardním ceníkem s nefixovanou cenou a novým online produktem 309 Kč za jednu dodanou MWh. Pro domácnost, která plyn používá pro běžnou spotřebu a ročně odebere 4 MWh plynu je to roční úspora 1 380 Kč. Ti, kteří plyn používají na ohřev vody a ročně odeberou kolem 7 MWh, uspoří 2 300 Kč a domácností s plynovým vytápěním a roční spotřebou 24 MWh ušetří 7 550 Kč.

Zákazníci ušetří i v porovnání s běžnými dvouletými fixovanými produkty. U těch stávajících klientů je to 197 Kč za jednu dodanou MWh elektřiny a u plynu pak 132 Kč za dodávku MWh.

Vlastní online obsluha zákazníkům pomůže šetřit za elektřinu a plyn

Zákazník bude moci využít asistenci

Plně digitalizovaná obsluha neznamená, že zákazníci nebudou moci asistovanou obsluhu – zákaznickou linku nebo osobní setkání - vůbec využít. Běžné úkony spojené se správou smlouvy, kterou by jinak měli zvládnout v samoobslužných nástrojích, budou zpoplatněné. Typicky se může jednat například o změnu výše záloh. „Neznamená to ale, že zákazníka necháme na holičkách. Pokud bude potřebovat poradit a pomoci, jak jednotlivé úkony sám online vyřešit, budeme připraveni mu bezplatně pomoci a správně ho navést,“ dodává Radek Fišer.

Poplatek se také nebude vztahovat na stížnosti, reklamace, požadavky adresované provozovateli distribuční soustavy předávaných prostřednictvím dodavatele a dalších požadavků, které zákazník bude uplatňovat na základě obecně závazných právních předpisů. Týká se to například práva změnit dodavatele, žádostí o kompenzace při výpadcích a dalších podobných případů.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům u dobrovolných hasičů

Komerční sdělení
Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům v u dobrovolných hasičů

Zhruba šest tisíc výjezdů za rok. Tolikrát zasahují dobrovolní hasiči v Plzeňském kraji, a už z toho je vidět, že bez nich by to nešlo. Nebo jen opravdu hodně těžko. Hejtman Kamal Farhan to ví, a i...

Žena 40+: nová životní etapa, rovnováha, pohyb a péče o sebe

Komerční sdělení
Žena 40+: nová životní etapa, rovnováha, pohyb a péče o sebe

Období po čtyřicítce přináší ženám nové výzvy i příležitosti. Přirozené proměny těla a psychiky jsou součástí života. Zdravý životní styl, pohyb, pozitivní přístup a vhodně zvolená podpora mohou...

ista ČR získala 1. místo na Infothermě 2026 s přístrojem Pulsonic

Komerční sdělení
Společnost ista: inovace v oblasti měření energií

Společnost ista ČR slaví významný úspěch na letošním ročníku mezinárodní výstavy Infotherma.

Společnost dm nabízí široký výběr bio produktů za výhodné ceny

Komerční sdělení

Cenová strategie společnosti dm drogerie markt dlouhodobě stojí na transparentních a stabilních cenách, které nejsou závislé na krátkodobých slevových akcích. Zákazníci tak mohou nakupovat přehledně...

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Vlastní online obsluha zákazníkům pomůže šetřit za elektřinu a plyn

Komerční sdělení
Vlastní online obsluha zákazníkům pomůže šetřit za elektřinu a plyn

E.ON zavádí plně digitální produkt.

5. února 2026

Ústecký kraj přijímá návrhy na Ceny hejtmana

Komerční sdělení
Ústecký kraj přijímá návrhy na Ceny hejtmana

Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje.

5. února 2026

Valentýn nemusí být zklamání. Může být začátkem změny ve vztahu

Komerční sdělení

Valentýn – možná máš po letech manželství pocit, že vás dvou už se ani netýká. Očekávání, která jsi raději vzdala, stejné dny pořád dokola a pocit, že tu kdysi byla romantika nebo vzájemné...

5. února 2026

Neřekli mi, že manželství bude podobné rally

Komerční sdělení

Otázka je roky stejná, pořád ale hledáme odpovědi: „Co nám o manželství neřekli?“ Po pravdě jsem netušil, jestli a jak jsem kvalifikovaný odpovědět? Co mi dává právo někomu radit? Mé knihy nebo mé...

5. února 2026

Cesta k AVE ARTU

Komerční sdělení
Cesta k AVE ARTU

Jaroslav Prokop stojí už více než dvě desetiletí v čele Vyšší odborné, střední a základní umělecké školy AVE ART v Ostravě. Cestu k umění našel přes přátele, divadlo i fotografii, které se věnuje od...

4. února 2026

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO 2026: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Komerční sdělení
Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO 2026: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Přemýšlíte, jak snížit náklady na energie, jak správně zateplit, jak připravit střechu na fotovoltaiku a zda se vám to vyplatí nebo na jaké dotace máte nárok? Odpovědi na tyto i další otázky nabídne...

3. února 2026  9:57

Stavební odvlhčovač DEK vám pomůže udržet vlhkost stavby pod kontrolou

Komerční sdělení

Nadměrná vlhkost dokáže na stavbě nebo i v domácnosti napáchat mnoho škod. Zpomaluje vysychání omítek, prodlužuje technologické přestávky, komplikuje pokládku podlah a může vést ke vzniku plísní.

3. února 2026

Za sněhem do Krušných hor pohodlně a bez starostí s DÚK

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Jarní prázdniny se postupně rozbíhají ve všech regionech. Doprava Ústeckého kraje (DÚK) i letos nabízí cestujícím pohodlné spojení do Krušných hor.

3. února 2026

Dřevo použité na výstavě Expo 2025 bude mít další využití

Komerční sdělení
Letecká fotografie zachycuje demolici areálu výstaviště Osaka-Kansai Expo na...

Dřevo použité v Grand Ring na výstavě Expo 2025 v Ósace poputuje do městečka Namie v prefektuře Fukušima, které bylo značně poškozeno velkým zemětřesením ve východním Japonsku v roce 2011. Část...

2. února 2026,  aktualizováno  16:58

Spouštíme nový standard: Férový inzerát pro nájemní nabídky

Náhled na férový inzerát

Nový standard Férový inzerát přináší do inzertního procesu věcnou transparentnost a vyšší důvěru zájemců. Realitní kanceláře, které svoje nabídky upraví podle pravidel Férového inzerátu, získají...

2. února 2026  13:35

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

2. února 2026

Den otevřených dveří ve Stodě patřil řemeslům i moderní technologii

Komerční sdělení
Den otevřených dveří ve Stodě patřil řemeslům i moderní technologii

Ve čtvrtek 15. ledna proběhl na pracovišti ve Stodě Den otevřených dveří Středního odborného učiliště Domažlice, který se nesl ve znamení významných výročí. Škola si připomněla 60 let výuky...

2. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.