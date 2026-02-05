Vlastní online obsluha zákazníkům pomůže šetřit za elektřinu a plyn

Společnost E.ON uvádí na trh nové produkty Online elektřina a Online plyn, které přináší zákazníkům jednu z nejvýhodnějších cen na trhu. Klíčem k atraktivní ceně je plně digitální sjednání a správa smlouvy prostřednictvím online nástrojů E.ON – samoobslužného portálu a mobilní aplikace Energie24 a minimalizace požadavků na asistovanou obsluhu – zákaznickou linku a poradenská centra. E.ON si tento koncept vyzkoušel už v letních akvizičních kampaních. Aktuálně rozšiřuje možnost i pro stálé zákazníky. Nový produkt přináší nové možnosti okamžitých úspor za energie.
„V době, kde při pohledu na velkoobchodní trhy nečekáme rychlé a razantní zlevňování, dává smysl hledat úspory v samotném způsobu obsluhy. Online produkt umožňuje zákazníkům těžit z nižších provozních nákladů. Díky digitalizaci sjednání, fakturace a samoobsluhy umíme nabídnout výrazně lepší cenu než u standardních produktů,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. Zákazníci navíc získají fixaci na 2 roky, a tedy jistotu proti výkyvům, které velkoobchodní trh stále vykazuje.
E.ON zavádí online produkt v době, kdy jsou na to jeho zákazníci připravení. Zákazníci společnosti E.ON jsou stále více digitální. Elektronickou fakturu využívá 81 % z nich, 70 % má registraci do portálu nebo aplikace a dvě třetiny aktivně používají obojí. Jen za uplynulý rok E.ON eviduje 5 milionů přihlášení do portálu a 400 tisíc digitálně odbavených požadavků. Lidé nejčastěji mění zálohy, skrze aplikaci podávají samoodečty a mění způsoby plateb nebo osobní údaje. To jasně ukazuje, že online správa je pro zákazníky pohodlná a přirozená.
Online produkt bude dostupný pro nové i stávající zákazníky
„Online produkt je odpovědí na aktuální tržní realitu. Zákazníci chtějí transparentní cenu, jistotu fixace a rychlou samoobsluhu bez čekání na lince. Díky digitalizaci můžeme přenést úspory přímo do tarifu – a to je v současném trhu ten nejférovější způsob, jak šetřit,“ dodává Jan Zápotočný.
Produkt Online je dostupný jak pro nové zákazníky, tak nově také pro ty stávající a sjednat si ho mohou na webových stránkách společnosti. „V létě jsme si tento koncept vyzkoušeli v akviziční kampani a zájem byl veliký. Proto nyní rozšiřujeme možnosti i pro naše stávající zákazníky. Online produkt je ideální volbou pro ty, kteří chtějí jednoduchost, flexibilitu a jednu z nejlepších cen na trhu. Nabídku online produktů chceme do budoucna dál rozšiřovat například i o produkty Komplet, které mají v ceně energie další služby a u našich zákazníků jsou oblíbené,“ dodává Radek Fišer, vedoucí prodeje energií pro domácnosti společnosti E.ON Energie.
Kolik zákazníci ušetří?
Přechod na nový online tarif může být pro zákazníky E.ONu opravdu výraznou úsporou. Klient, který má aktuálně nefixovanou cenu energie na základním ceníku, dokáže přechodem na nový digitální produkt uspořit na dodávce 1 MWh elektrické energie 551 Kč. Pro domácnost, která elektřinu používá pro běžnou spotřebu a ročně odebere 1,5 MWh elektrické energie je to roční úspora téměř 1000 Kč. Ti, kteří elektřinu používají na ohřev vody a ročně odeberou kolem 4 MWh elektrické energie, uspoří 2 300 Kč a domácností s elektrickým vytápěním a roční spotřebou 15 MWh ušetří 8 400 Kč.
U plynu je pak rozdíl mezi standardním ceníkem s nefixovanou cenou a novým online produktem 309 Kč za jednu dodanou MWh. Pro domácnost, která plyn používá pro běžnou spotřebu a ročně odebere 4 MWh plynu je to roční úspora 1 380 Kč. Ti, kteří plyn používají na ohřev vody a ročně odeberou kolem 7 MWh, uspoří 2 300 Kč a domácností s plynovým vytápěním a roční spotřebou 24 MWh ušetří 7 550 Kč.
Zákazníci ušetří i v porovnání s běžnými dvouletými fixovanými produkty. U těch stávajících klientů je to 197 Kč za jednu dodanou MWh elektřiny a u plynu pak 132 Kč za dodávku MWh.
Zákazník bude moci využít asistenci
Plně digitalizovaná obsluha neznamená, že zákazníci nebudou moci asistovanou obsluhu – zákaznickou linku nebo osobní setkání - vůbec využít. Běžné úkony spojené se správou smlouvy, kterou by jinak měli zvládnout v samoobslužných nástrojích, budou zpoplatněné. Typicky se může jednat například o změnu výše záloh. „Neznamená to ale, že zákazníka necháme na holičkách. Pokud bude potřebovat poradit a pomoci, jak jednotlivé úkony sám online vyřešit, budeme připraveni mu bezplatně pomoci a správně ho navést,“ dodává Radek Fišer.
Poplatek se také nebude vztahovat na stížnosti, reklamace, požadavky adresované provozovateli distribuční soustavy předávaných prostřednictvím dodavatele a dalších požadavků, které zákazník bude uplatňovat na základě obecně závazných právních předpisů. Týká se to například práva změnit dodavatele, žádostí o kompenzace při výpadcích a dalších podobných případů.