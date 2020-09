Vlastní „ajťák“ se firmám už nevyplácí. IT outsourcing je na vzestupu

Práce z domova brzy nebude benefitem, ale novým standardem

Google, Amazon nebo Facebook fandí práci z domova. U nás se po jejich příkladu zařídily banky, spořitelny i některá média. Home office se mění z trendu na nový standard a ani vzdálená IT pomoc už není strašákem. Firmám se potvrdilo, že většinu problémů jde odstranit na dálku, a tak správu sítě častěji řeší outsourcingem. Zaručuje jim navíc i vysoké zabezpečení. S hromadným přesunem práce do online prostředí totiž vzrostlo riziko kyberzločinu a úniku dat.

Hackeři v ČR nezahálejí. Loni bylo o třetinu více kybernetických útoků než v roce 2018

NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) eviduje v roce 2019 celkem 217 incidentů. Ředitel Ing. Karel Řehka navíc podotýká: „Riziko úspěšných kybernetických útoků bude v budoucnu nadále stoupat a je velmi pravděpodobné, že se s nimi každý z nás někdy setká.“

Firmy by měly dobře zvážit, komu péči svěřují. Mají správci dostatečné znalosti? Sledují oborové novinky? Vědí, jak čelit aktuálním hrozbám? Řeší problémy rychle a efektivně?

Správci sítě řeší až 90 % problémů na dálku. Firmy se i díky tomu přestávají bát IT outsourcingu

Ať už má firma interní nebo externí IT, stejně řeší valnou většinu problémů přes vzdálenou podporu. „Doba se změnila, zaběhnuté zvyky se ale mění jen pozvolna,“ říká JUDr. Jakub Škácha, majitel firmy Svět IT, která v oboru působí už 15 let. „Mnoho zaměstnavatelů má stále pocit, že interní ajťák je pro firmu výhodnější. Opak je ale často pravdou – jak z hlediska odborného, tak i finančního.“

Proč pokrokové firmy častěji vsázejí na IT outsourcing?

· Externí IT stojí firmu méně než mzda vlastního pracovníka.

· Pomoc je k dispozici 24 hodin denně.

· Není třeba řešit zástupy o dovolené a nemoci.

· Mají záruku odbornosti a maximálního zabezpečení.

Že může firma výrazně ušetřit, potvrzuje i Václav Větrovec, majitel firmy VETOS, která se pyšní největším portfoliem dveří na českém trhu: „Outsourcované řešení nám zajistilo několikanásobně nižší náklady.“ Firma, která ročně zrealizuje 3000 zakázek, se navíc nemusí bát problémů se zálohováním nebo zabezpečením dat a může se tak plně soustředit jen na svoji práci.