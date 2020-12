Vlašský ořech napoví, zda rok bude smutný či radostný

Zdravý vnitřek vlašského ořechu přináší radost a štěstí, pokud je plod zkažený a černý, znamená to neštěstí a smutek. Pokud chceme nahlédnout více do budoucnosti, můžeme si ze skořápek vlašských ořechů vyrobit lodičku, vložit do ní zapálenou svíčku a nechat ji v misce volně plout.

Vlašské ořechy jsou nejlepší potravou pro mozek, a tak není náhodou, že ho svým vzhledem i připomínají. Řadí se k nejzdravějším potravinám. Obsahují významné množství živin, bílkovin i antioxidantů. Zlepšují metabolismus, podporují růst a vývoj. Chrání nás před stresem i úzkostí. Snižují riziko srdečního onemocnění a vysokého krevního tlaku. Jsou zdrojem minerálů, vitamínů a energie pro tělo. Vlašské ořechy mají pozitivní vliv na pokožku, vlasy, nehty a dokonce jsou dobré i na potenci. Ale pozor, někdy méně znamená více. Denně bychom jich proto neměli sníst více než jednu hrst.

