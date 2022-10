Vládne zákaznická retence všem?

Jak dnes na zákaznickou retenci? Proč je důležitá práce se zákaznickou databází? Co nového firmě práce s daty přinese? Jak najít cestu ke ztraceným zákazníkům, kteří u vás už delší čas nenakoupili? Co je ve světě zákaznické retence klíčové a jak se k ní staví nejsilnější hráči? Na tyto a mnohé jiné otázky odpoví další díl cyklu Eshopista, který se koná už 20. října.

Nenechte si ujít dalšího letošního Eshopistu. Další díl této uznávané networkingové platformy se koná tento čtvrtek v Praze. Opět se tak můžete těšit na setkání se špičkami české e-commerce, na inspirační blok, přednášky o trendech a zajímavostech, panelovou diskuzi s odborníky, expertní blok i networking.

Těšte se například na přednášku Honzy Bělohlávka, Product Managera z Bloomreach (Exponea), s názvem Cookieless world, která se zaměří na to, proč je kvůli změnám ve „third party cookies“ důležitější než kdy dříve navazovat dobré vztahy s vašimi zákazníky a data o nich vlastnit. Bez cookies v prohlížeči váš e-shop nadále nedokáže rozpoznat vracející se návštěvníky a chová se k nim, jako by byli na stránce poprvé. Pokud chcete nabízet stále konzistentní zákaznickou zkušenost, vysoký komfort při nákupu, a tak dosáhnout ještě vyšších příjmů, potřebujete nový způsob získávání zákaznických dat.

Data i návrat ke ztraceným zákazníkům

Mezi hlavními speakery vystoupí i Jan Matoušek, CEO Data Mind, od nějž se mimo jiné dozvíte, jak konsolidovat data, zda v konsolidaci dat existují nějaké zkratky, jaký data science model je nejprofitabilnější a jak se vyrábí.

Jak najít cestu ke „ztraceným“ zákazníkům? To ve své přednášce ukáže Head of Customer Retention & Experience Ivona Ševčíková z agentury Acomware. Představí zajímavou případovou studii o tom, jak v Acomware našli cestu k zákazníkům Astratexu, kteří v e-shopu nenakoupili už dlouhých 12 měsíců. V Acomware tak vyzkoušeli a porovnali účinnost různých komunikačních prostředků a na Eshopistovi prozradí, který z nich byl nejúčinnější a co překvapivého kromě oživení „padlých“ zákazníků přinesl.

O tom, jak se buduje loajalita a zákaznická retence ve světě (online) plateb či jak na práci s personalizací, bude přednášet Tomáš Krásný, Head Of Marketing ze společnosti Skip Pay (dříve Mallpay), a přidá i několik use cases pro aktivaci klientů či kampaně po zvýšení zákaznické spokojenosti.

RFM analýza v Astratexu i zajímavé případovky

A to není vše! Čeká na vás i praktická přednáška, jak se v Astratexu pracuje s RFM analýzou, na koho míří e-shop více slevou, na koho zase nabídkou brafittingu nebo jiných extra služeb či jak má jednotlivé segmenty nastaveny.

Michal Bilka, Chief Marketing Officer / Chief Product Officer ze společnosti Astratex, rovněž ukáže, v čem je prodej spodního prádla specifický, jak se to promítlo v segmentaci a jaké jsou dopady RFM segmentace na věrnostní program.

Zajímavou case na letošním posledním Eshopistovi odprezentuje CEO z Foxdeli Martin Jareš. Napoví, jak nastavit ponákupní komunikaci a vytvořit zákaznickou zkušenost v průběhu doručení zásilky, která e-shopům generuje až o 24 % více opakovaných nákupů a o 54 % sníží počet dotazů WISMO (where is my order?).

Mezi hosty velké panelové diskuse poté usedne Soňa Fialková, Managing Director ze Spokojenypes.cz, Honza Bělohlávek, Product Manager z Bloomreach (Exponea), Michal Bilka, Chief Marketing Officer / Chief Product Officer z Astratexu, a David Vurma, CEO agentury Acomware.

Další Eshopista se koná už tento čtvrtek. Využijte zvýhodněnou cenu vstupenky nyní za 1 690 korun. Počet těchto zvýhodněných vstupenek je omezen.

Vstupenku za zvýhodněnou cenu lze koupit na eshopista.cz.

O společnosti Acomware

Acomware je marketingová agentura pro oblast e-commerce a digitální marketing. Na trhu působí 20 let a pomáhá firmám, aby v jeho prostředí dosahovaly co nejlepších výsledků. Zvyšuje prodeje, buduje nové značky nebo zlepšuje péči o zákazníky. Připravuje personalizované kampaně zákazníkům přímo na míru, vytváří obsah, který zaujme, natáčí videospoty, stará se klientům o sociální sítě a zajišťuje nákup mediálního prostoru. Služby společnosti využívají obchodní řetězce, e-shopy i výrobní firmy. Česká e-commerce scéna je pro Acomware domovem, který se snaží aktivně rozvíjet a kultivovat. Podílí se na vývoji a implementaci nových nástrojů a technologií, školí odborníky i nadšence. Je pořadatelem cyklu diskuzí Eshopista. Více na acomware.cz.