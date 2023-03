Vladimír Železný vystoupí na The best of Czech Promotion Summitu

„Nepochybuji, že vystoupení Vladimíra Železného na téma kreativní antireklamy nenechá nikoho chladným. Vždyť o to přece v reklamě jde. Diváci se mohou těšit i na celou řadu našich marketingových specialistů, kteří svými zkušenostmi z praxe a přístupem k zákazníkům dokážou posluchače obohatit. Uslyšíme, proč kreativitu nedefinuje talent, jaký význam má v reklamě umění jazyka nebo představíme případovou studii firmy, která roste na padajícím trhu,“ uvádí Jan Coufal, CEO agentury CZECH PROMOTION, která setkání v pražském Kongresovém centru pořádá.

The best of Czech Promotion Summit proběhne v úterý 28. března od 14:40 do 17:00 v předvečer zahájení letošního ročníku prestižní obchodní konference Retail Summit. The best of Czech Promotion Summit bude moci sledovat každý prostřednictvím live streamu na sociálních sítích agentury CZECH PROMOTION a dalších médií. Můžete ho sledovat zde.

Agentura CZECH PROMOTION je lídrem na poli pragmatického marketingu. Jejím krédem je „pomáhat klientům, aby byli úspěšnější“. Zaměřuje se primárně na malé a střední české firmy napříč obory. Svým zákazníkům nabízí tvorbu efektivních kampaní, tedy full servis počínaje analýzami, výzkumy a nastavením funkčních strategií, přes kreativní řešení a realizaci kampaní, až po offline a online mediální plánování, nákup a vyhodnocení či PR služby. Agentura je úspěšná i v designu a in-store realizacích.