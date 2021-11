Vize začínají otázkami. Firma SCHUNK určuje celosvětové standardy

Mezi hlavní zákazníky patří výrobní společnosti využívající procesy montáže, manipulace a kovoobrábění, firmy působící v oboru strojírenství, robotiky, automatizace, montážní manipulace a všechny renomované automobilky a jejich dodavatelé.

SCHUNK vyniká kvalitou produktů, spolehlivostí, ochotou a vždy vstřícnými kroky vůči svým zákazníkům

Nejdůležitější věcí je pro nás to, co bychom mohli udělat lépe, abychom pomohli prosadit inovativní nápady, zlepšit kvalitu výroby a produktivitu, a tím posílit pozici našich zákazníků na trhu. Lepší pro vás, znamená lepší pro nás.

V tomto globálním světě si vysoce ceníme hodnot rodinné firmy, mezi které patří vždy udržování přímého kontaktu se zákazníky a přebírání osobní zodpovědnosti.

Nechceme jen uspokojovat potřeby našich zákazníků, chceme je překonávat. Díky politice 100% konečné kontroly, snahám o neustálé zlepšování a pověstné „starostlivé firemní kultuře“ společnosti SCHUNK se požadavky našich zákazníků stávají současně také našimi požadavky.

Společnost SCHUNK vždy nabízí více – více ochoty čelit problémům a posouvat nápady dopředu, více činností v oblasti investic do inovativních technologií, více flexibility v řešení otázek a úkolů rychle se měnící budoucnosti. To je to, za čím si stojíme.

Pro blaho našich zákazníků

Nejdůležitějšími pilíři filozofie naší společnosti jsou pro nás: průkopnický duch, péče o firemní kulturu a spolehlivost.

Nejlepší zákaznická podpora pro nás znamená nejvyšší provozní připravenost a touha vyrábět nejlepší produkty.

Osaďte a dále neřešte, zkrátka se jen spolehněte. Naše produkty a řešení procházejí milióny zkušebních cyklů a vždy poskytují našim zákazníkům přidanou hodnotu a jsou symbolem přesnosti, odolnosti a dlouhé životnosti.

„Průkopník má odvahu vyrážet novým směrem. Ale nikdy přitom nesmí přestat brát zřetel na zákazníkův prospěch,“ říkal Heinz-Dieter Schunk.

Dnes je firma pod vedením vnoučat zakladatele – sourozenců Henrika A. Schunka a Kristiny I. Schunk, kteří jsou již třetí generací.