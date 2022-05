Vizážistka. Proč studium make-upu zajímá stále více žen?

Byla ještě ve školce, když v časopisech fixami malovala make-up na tváře modelek. Vlastně už od první třídy Adéla Novotná s neochvějným přesvědčením tvrdila, že bude vizážistka. Jenže jak jí nešlo kreslení, šly jí veškeré možné soutěže a olympiády. Podle rodičů a okolí nepřicházelo v úvahu, aby s vysokým intelektem a výborným prospěchem nešla studovat gymnázium a pak logicky vysokou školu. „Po večerech, když si rodiče mysleli, že spím, jsem si zkoušela před zrcadlem různé líčení. Vypadalo to otřesně, ale bavilo mě to,“ vzpomíná Adéla, která posléze vystudovala psychologii. Při studiu i krátce po něm pracovala v různých oborech, od prodavačky kosmetiky po projektovou manažerku v IT společnosti, nic z toho ji však nenaplňovalo tolik, jako to dokázalo její hobby – vizážistka. „Práce mě nebavila, na druhou stranu jsem z příjmu měla naspořené aspoň nějaké peníze, abych se dokázala dál rozvíjet v make-upu,“ říká. Když loni objevila na internetu stránky Make-Up Institutu, nemusela Adéla o ničem přemýšlet a prakticky okamžitě odeslala přihlášku.

Z kurzu do praxe

„Nejsem zastáncem toho, že se dnes všechno naučíte z desetiminutových videí na YouTube a na vlastní tváři,“ vysvětluje své rozhodnutí. Kromě rekvalifikačního kurzu MASTER PRO A-Z absolvovala posléze ještě tři další: Special Effects, Svatební Speciál a Foto make-up. „Ačkoliv nepatřím mezi svatební nadšence, lektorka Simona Bártová vás nemůže nenadchnout. Hodně používá při práci prsty, a to i při líčení očí. Pracuje rychle, ale výsledek je dokonalý. Vilma Baum a je zase inspirativní používáním malého množství produktů, což je mě osobně velmi blízké,“ chválí Adéla lektorky. Kurzy v Make-Up Institutu daly Adéle nejen profesionální vzdělání, ale i definitivní jistotu, že právě vizážistka je obor, kterému by se chtěla a měla v životě věnovat. Přestože odmalička slýchala, že bez talentu na kreslení to nepůjde. Jde to, přesvědčila sama sebe, chce to ale tvrdě pracovat a také vydržet, když musíte milionkrát a stále dokola dokazovat lidem kolem sebe, že něco umíte a hlavně že své rozhodnutí změnit životní směrování skutečně myslíte vážně. „V začátcích je obzvlášť důležité obklopit se lidmi, kteří vás inspirují, nabíjejí energií a kteří vám věří. Když si do svých rozhodnutí necháte mluvit ty, jež tráví dvacátý rok v zaměstnání, které je nebaví, nic dobrého z toho nevzejde,“ tvrdí. Podle Adély je důležité chovat se od začátku jako profesionálka. „Když se budete prezentovat fotkami nafocenými pod mizerným osvětlením nebo videi, kde křičí v pozadí dítě nebo štěká pes, nemůžete čekat, že vás lidé budou brát vážně.“ Totiž i práce, která se na počátku zdála sebenevýznamnější, vám může zajistit velkou budoucnost.

Bez správného marketingu to nejde

Nezbytnou součástí práce makeup artistky je správný marketing. „Pokud vizážistka nemá stanovenou jasnou strategii, neovládá sociální sítě a tzv. nemá koule, jak s oblibou říkám, nemá šanci se v dnešní době uchytit. Vnímám to jako nezbytnou součást kariéry. Nestačí jen hezky líčit,“ dodává Markéta Davidovich, majitelka a zakladatelka Make-Up Institute Prague. „Proto u nás v Institutu je marketingový kurz součástí všech našich kurzů a je zdarma pro všechny, které zajímá, jak se posunout dále.“

Psycholožka otevírá svůj první salon

S certifikátem Make-Up Institutu v ruce Adéla od začátku věděla, že ohledně své budoucí kariéry nemá smysl čekat a příležitosti musí sama aktivně vyhledávat. Takže když se přes Institut naskytla možnost pracovat pro renomovanou make-up značku jako Digital Content Make-Up Artist, neváhala. „Kdyby nic jiného, říkala jsem si, že si jdu aspoň pro zkušenost,“ říká Adéla, která snad poprvé v životě v souvislosti s prací neuvažuje o budoucnosti a o tom „co by kdyby“, ale naplno si užívá všeho, co se děje právě teď. „Každopádně ať už budoucnost přinese cokoliv, vím stoprocentně, že chci zůstat u make-upu a u té úžasné svobody vytvářet si svůj vlastní styl, kterou tato profese nabízí. Každý vizážista vidí tento svět jinak, pracuje jinak. A to se mi na make-upu líbí, že respektuje mě a mou osobnost a dovolí mi ji projevit,“ uzavírá. V rámci této pozice vytváří fotky, videa, make-up tutoriály a rady, jak se správně líčit za použití určitých produktů.

