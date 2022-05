Víte, jak zkombinovat různé betonové dlažby?

Jedny z nejžádanějších a nejlépe kombinovatelných dlažeb jsou dlažební kameny s názvem BEST BELEZA a BEST BELISIMA. Jedná se o sestavu 3 kamenů, které jsou v daném poměru namíchány na paletě. Navíc se dobře doplňují. Díky rozměrům, které na sebe dobře navazují, můžete vytvořit plochy, kde se kombinuje 6 velikostí. Velmi hezky vypadají ve skladbě položené do řádků. Jednotlivé kameny se nepravidelně střídají tak, aby se spáry nepotkávaly. Není třeba dodržovat žádný konkrétní vzor, pouze vhodně kameny kombinovat. Samozřejmě platí, že při pokládce musíte odebírat kameny z více palet najednou, aby se na ploše netvořily nerovnoměrné barevné plochy.

BEST BELISIMA

Obchodní ředitel společnosti BEST Petr Levinský doplňuje: „Zmiňované dlažby BELEZA a BELISIMA se také dobře kombinují se zatravňovacími dlažbami. Vegetační dlažby BEST AKVABELIS a BEST AKVALINES mají opět rozměry navazující na tyto dlažební kostky. Vytvoříte tak zajímavý přechod mezi zpevněnou a zatravněnou plochou.“

BEST AKVALINES COLORMIX BRILANT

Jinými dlažebními prvky, které lze kombinovat, mohou být BEST ALTEA s dlažbou BEST ALTEZO nebo BEST ATRIO s dlažbou BEST ARNICA. Obě tyto varianty představují dlažbu s reliéfním povrchem a lze je sladit ve stejné barvě. Kombinací těchto dlažeb získáte plochy, ve kterých skladbu více kamenů doplňuje dlažba jednoho tvaru.

Při navrhování zahrady většinou plánujete i zídky, schodišťové prvky nebo ploty. I tyto prvky je dobré sjednotit s dlažbou. Velmi žádaným produktem jsou prvky z řady BEST STONE. Jedná se o sérii plotových prvků, palisád a schodišťových prvků. Jejich předností je štípaná struktura, která dodává zahradě rustikální vzhled.

BEST STONE

Nemusíte volit pouze štípané prvky, do moderní zahrady se budou jistě hodit rovné a hladké bloky, které perfektně ladí s rovnou velkoformátovou nebo skladebnou dlažbou. Řiďte se radou Petra Levinského: „Nejpodstatnější je sladění barevných odstínů, následně výběr tvaru – k velkým formátům dlažby vybírejte větší plotové prvky a naopak.“ Příkladem může být kombinace již dříve uvedené dlažby BEST BELEZA s plotovými tvarovkami BEST MAESTRA. Dobrou volbou je také kombinace drobnější dlažby BEST BELISIMA s prvky BEST LUNETA.



„Pokud si s výběrem nejste jisti, přijeďte do našich vzorkoven, veškeré naše výrobky si prohlédnete a my vám s výběrem poradíme,“ zve do vzorkoven Petr Levinský, obchodní ředitel společnosti BEST.