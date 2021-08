Víte, jak vybrat to nejlepší povinné ručení?

Jak už název napovídá, je povinné. Aby vás ale dobře chránilo, je třeba si pohlídat hned několik věcí. Jdeme na to?

Povinné ručení vás chrání před škodami způsobenými třetím stranám

Povinné ručení musí mít sjednané každé vozidlo, které má přidělenou SPZ. Bez něj vlastně vůbec nesmíte na silnici, ne nadarmo se mu také říká zákonné pojištění vozidla. Chrání vás před následky škod, které provozem svého vozidla způsobíte třetím stranám, je přitom jedno, zda jde o škody na majetku nebo zdraví.

Povinné ručení vs. havarijní pojištění

Hodně z nás si tyto pojmy plete, proto je na místě si ujasnit, co je co. Povinné ručení můžeme nazvat také pojištěním odpovědnosti z provozu motorového vozidla a, jak zmiňujeme výše, chrání vás před škodami, které způsobíte někomu jinému. Havarijní pojištění se pak vztahuje na škody, které způsobíte sami sobě.

Víte, že povinné ručení je povinné nejen v ČR, ale i v zahraničí?

Na co se povinné ručení vztahuje a na co nikoli?

Povinné ručení se vztahuje na škody na zdraví nebo životě, majetkovou škodu, škodu, která má povahu ušlého zisku a také na náklady na právní zastoupení.

Nevztahuje se třeba na situace jako řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, škody způsobené střetem vozidel jednoho majitele, škody způsobené nevhodným používáním automobilu a třeba i jízdu s vozidlem, které nesplnilo podmínky STK. Stejně tak nebude krýt škody, které vznikly v důsledku jízdy bez řidičského oprávnění.

Víte, že dokladem o sjednání povinného ručení je zelená karta, kterou můžeme dnes označovat i jako bílou kartu?

Co by kvalitní povinné ručení mělo mít?

Na povinném ručení není radno šetřit, přece jen se náklady jedné nehody mohou vyšplhat pěkně vysoko. Abyste byli dobře chráněni, je třeba si pohlídat zejména pojistné limity a jejich výši, tedy maximální částku, kterou pojišťovna v případě nehody třetí straně vyplatí. Ta je minimálně 35 milionů Kč, ne vždy to ale stačí. Proto pojišťovny nabízejí i limity ve výši 50, 70, 100 milionů nebo i víc.

Kromě dobře nastavených limitů by ale součástí pojištění měly být také asistenční služby, které oceníte nejen v zahraničí. Kromě toho, že vám poradí, co máte dělat ve zdánlivě bezvýchodné situaci, vám asistenční služba může pomoci také s odtahem vozidla a jeho převozem do autoservisu, zapůjčením náhradního vozidla, úschovou nepojízdného vozidla, ubytováním, případně zajistí příjezd automechanika a opravu vozidla na místě. Každá pojišťovna ale nabízí jiný rozsah služeb, proto si dobře pročtěte pojistné podmínky.

Co ovlivňuje cenu povinného ručení?

Co si budeme povídat, každý z nás se snaží ušetřit nějakou tu korunu, je tedy dobré vědět, co má vliv na cenu povinného ručení.