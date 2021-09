Víte, jak se nespálit pří výběru kvalitních výrobků a služeb?

Jak spotřebitelé reagují na značky kvality?

Lze konstatovat, že spotřebitelé vnímají značky kvality vstřícně. U nemalé části z nich hraje významnou roli fakt, zda výrobek nebo služba má nějakou značku kvality. Pravidelně se v průzkumech ukazuje, že se jimi při rozhodování řídí a označenému výrobku dávají zpravidla přednost před neoznačeným. Pravdou je, že ne všechny značky mají vypovídající schopnost o kvalitě výrobku či služby, někdy se bohužel jedná pouze o marketingové lákadlo. Jistě není bez zajímavosti, že podle průzkumů čeští spotřebitelé stále více upřednostňují kvalitu před cenou.

Štěpán Smejkal Czech Made

V kterých oblastech vynikají výrobci kvalitou nejčastěji?

Hodně záleží na požadavcích v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Pokud má firma osvícené vedení a zájem se prosadit kvalitou, může to být v jakémkoli oboru. Jsou ale odvětví, kde je kvalita častěji zmiňovaným tématem. Určitě je takovým oborem potravinářský průmysl. Česká republika se v poslední době pravidelně dobře umísťuje v žebříčcích věnovaných bezpečnosti potravin. V této oblasti jde samozřejmě s kvalitou ruku v ruce i bezpečnost produkce. Stejně tak strojírenství v čele s automobilovým průmyslem, i zde je kvalita rozhodujícím faktorem, firmy z této oblasti jsou zvyklé na systematické zajištění kvality. Je však třeba zdůraznit, že čeští výrobci se ve světě s kvalitou uplatňují napříč obory.

A mohou nabídku kvalitních výrobků nějak ovlivnit spotřebitelé?

Spotřebitelé by při svých nákupech měli kvalitu aktivně vyžadovat, upřednostňovat ji. To je jedna z cest, jak se přiblížit ještě více vyspělým trhům. Každý prodejce nabízí jen to, o co mají jeho zákaznici zájem. Samozřejmě do toho promlouvá spousta různých faktorů. Je to běh na dlouho trať, ale z dlouhodobého srovnání je posun ke kvalitě již viditelný.

Proč by se spotřebitelé měli řídit značkami kvality?

Značky kvality jsou pro spotřebitele jednoduchým vodítkem, jak s velkou jistotou nakoupit kvalitní produkt, který byl námi nezávisle a odborně ověřen, značka je zárukou vysoké kvality. Nákupní rozhodování je tak díky značkám kvality pro spotřebitele o poznání jednodušší. V případě značky CZECH MADE má spotřebitel kromě garance kvality také jistotu toho, že svým nákupem podporuje české firmy, což je v současné době pro náš tuzemský trh potřebné ještě více než dříve.

Co garantuje značka kvality?

V první řadě je třeba rozlišovat mezi značkou původu a značkou kvality. Značka původu řeší pouze to, kde byl produkt vyroben a je většinou spojena s vyobrazením státní vlajky. Oproti tomu značka kvality garantuje, že výrobek nebo služba prošly hodnocením, v rámci kterého byla podle předem stanovených a měřitelných kritérií kvalita posuzována. Důvěryhodná značka kvality garantuje, že výrobek byl kontrolován třetí nezávislou stranou, kontrolovala se stabilita procesu výroby, a to v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součástí je hodnocení spokojenosti zákazníků s produktem. Stejně tak je tomu i u naší značky CZECH MADE, u které dochází také k ověření kvality výrobku nebo služby na místě v provozovně. U značky CZECH MADE má váhu i fakt, že je udělována odborníky na kvalitu. Správcem značky je Česká společnost pro jakost (www.csq.cz), která je svoji odborností a zkušenostmi přední autoritou v oblasti kvality v České republice.

Jak náročné je značku CZECH MADE získat?

Firma, aby se mohla ucházet o značku CZECH MADE, musí splnit dvě zásadní podmínky, kterými jsou registrace a výroba nebo poskytování služby v tuzemsku. Poté musí počítat s tím, že bude její produkt prověřen z různých hledisek. Firma tak dobrovolně vstoupí do procesu hodnocení kvality, kterým ho provedeme. Po důkladném a úspěšném prošetření získá právo užívat značku CZECH MADE na dobu dvou let. Poté proběhne proces ověřování znovu jako v počátku. Celý proces získání důvěryhodné značky kvality není otázkou několika málo dnů, ale spíše týdnů či měsíců. Každý zájemce o značku najde informace na webových stránkách www.czechmade.cz.

Co značka přinese jejímu držiteli?

Značka CZECH MADE je vnímána jako symbol a punc kvality. Držiteli přináší kromě potvrzení kvality i vhodný způsob, jak se vymezit vůči konkurenci. Zvyšuje důvěryhodnost v očích zákazníků a tím pádem je možně ji vhodně marketingově využít a poskytnout zákazníkům jasný důkaz, že kupují kvalitní produkt. Značka CZECH MADE je zároveň součástí Národního programu Česká kvalita, který sdružuje důvěryhodné značky z různých oblastí a vytváří podmínky pro podporu prodeje kvalitních výrobků a kvalitních služeb. Tento program je zaštítěn Ministerstvem průmyslu a obchodu.