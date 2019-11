Víno ─ ideální dárek pro obchodního partnera

Ačkoliv se může zdát, že víno patří mezi stereotyp, jeho výhody ho stále řadí mezi ty nejvděčnější dárky.

Originální firemní víno

Zalíbil se vám nápad obdarování vínem? Rozhodně na partnerech nešetřete a nekupujte první víno, které ve vinotéce uvidíte. Víno, které na sobě bude mít dolepku s názvem a logem společnosti, rozhodně zapůsobí mnohem lépe. V nabídce firemních vín e-shopu Vinotrh.cz navíc nabízíme kompletní servis.

Dokonalý servis

Své požadavky a představy jednoduše sepište do mailu nebo kontaktujte zákaznickou linku, o zbytek se už rádi postarají ve Vinotrhu. Mohou vám pomoci vybrat vhodné víno, navíc cena těchto vín je stejná, jako byste si ji koupili u vinaře sami. V jejich režii je také návrh, tisk a lepení dolepek na víno. Lepení dolepek je samozřejmostí i v případě, že si je donesete vlastní. Kompletně nachystaná vína jsou zabalena do kartonových dárkových krabic a odeslána přímo klientům nebo vám do kanceláře. Sečteno podtrženo, Vinotrh.cz nabízí opravdu kompletní servis.

Kvalita především

Každý jistě ví, že za nejvyhlášenější vinařské oblasti patří například Francie a Itálie. Vína z těchto oblastí jsou považovaná za světoznámá a kvalitní. Víte ale, že kvalitní vína se rodí i u nás? Jižní Morava je rájem pro vinaře a ukrývá v sobě spousty chuťově vynikajících a kvalitních vín, především potom ve Znojemské vinařské podoblasti. Vybrat si tak můžete z větších moravských vinařství nebo drobnějších menších pěstitelů.

Co vám můžeme doporučit?

Při výběru vína záleží vyloženě čistě na vás, jaké zvolíte. Obchodní partnery můžete překvapit originálním výběrem nebo naopak vsadit na jistotu a tradice. Potom sáhněte po osvědčených odrůdách, jako je Veltlínské zelené nebo Ryzlink rýnský, a to nejlépe v přívlastku pozdní sběr a kategorii suché nebo polosuché. S takovýmto vínem rozhodně nešlápnete vedle.

Víno vám uleví nejen na dani

Poslední věcí, kterou je dobré zmínit, je benefit v podobě daňové úlevy. Za tiché víno si můžete ze základu daně odečíst částku až 500 Kč za kus. Podmínkou této úlevy je, že víno musí být označeno jako propagační předmět společnosti, což firemní víno s dolepkou a dárkovou krabicí jednoznačně splňuje.