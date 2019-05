Vinifera pokračuje ve svém cíli stát se jedničkou českého trhu

Nedávná 100% konsolidace akcií skupiny, do které patří Vinařství Neoklas Šardice a.s., Vinařství Mutěnice s.r.o., Víno Trade a.s. a Víno Pezinok a.s., dává skupině další možnost být o krok blíže svému cíli. Během posledních dvou let zvýšila Vinifera rozlohu svých vinic na více jak 700 hektarů a řadí se tak k největším subjektům s vinicemi ve vlastní správě v Česku a na Slovensku.

„I přes naše skvělé výsledky v hospodaření a v akvizicích ještě stále nekončíme. Našim cílem je získat přes 1000 hektarů vinic v rámci Česka a Slovenska v následujících letech,“ uvádí Tomáš Šupa, managing partner skupiny FPD do jejíhož portfolia Vinifera spadá. „Zaměstnáváme na 180 zaměstnanců, kteří ročně zpracují na 20 miliónů litrů vína, naše vína získávají skvělá ocenění. Jsme tedy na dobré cestě,“dodává Tomáš Šupa.

Kvalitu vína stvrzuje i nedávné ocenění Rulandského šedého z Vinařství Neoklas Šardice, které získalo zlatou medaili v národní soutěži vín ve Valticích, Salón vín České republiky 2019.

Vinifera s.r.o.

Vinařská skupina Vinifera, s.r.o. se skládá z Vinařství Mutěnice s.r.o., Vinařství NEOKLAS Šardice a.s., Víno Trade spol. s.r.o. a Víno Pezinok s.r.o. Jejím cílem je stát se jedničkou na českém trhu. Mezi její značky patří Augustiniánský sklep, Augustiniánský rezidence, Vinný sklep Sovín, Biela Kvapka , Cierna Kvapka , Deluxe collection, Top collection, 500 ha , Epic řada dalších.