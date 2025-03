VINCENTKA: Jak se z tradičního léčivého nápoje stal celoroční hit

Vincentka, známá především jako minerální voda z přírodního léčivého zdroje, kterou lidé tradičně používali při nachlazení nebo respiračních problémech, dnes prochází zásadní proměnou. Společnost VINCENTKA a.s. se rozhodla nejen inovovat své produkty, ale i změnit vnímání této historické značky. V posledních letech se z této minerální vody stává celoroční produkt, který není vázán pouze na nemoc nebo zdravotní potíže. Mnozí noví zákazníci ji nyní považují za osvěžující a prospěšný nápoj, který si dopřávají i při sportu, v sauně, na cestách nebo jen jako doplněk v rámci prevence proti nemocem či pro doplnění potřebných minerálů, především jódu.

Plechovka, která mění pravidla hry

V roce 2022 představila VINCENTKA a.s. novinku, která si okamžitě získala oblibu – Vincentku v plechovce. „Když jsme začali přemýšlet o plechovkách Vincentky, chtěli jsme nabídnout něco, co by odpovídalo aktuálním trendům a zároveň bylo praktické,“ říká Jan Šumšal, předseda představenstva společnosti VINCENTKA a.s. „Cílem bylo, aby se produkt stal součástí každodenního života a přitom si zachoval svou přirozenou hodnotu – podporu zdraví a vitality.“

Tento moderní, lehký a praktický obal přitahuje nejen ty, kteří hledají osvěžení po sportovním výkonu, na cestách nebo v zaměstnání, ale i ty, kteří chtějí podpořit svou obranyschopnost a chránit se tak před různými respiračními nemocemi. Plechovka se stala symbolem inovace a přizpůsobení se aktuálním trendům zdravého životního stylu. Vincentka tak získala nové zákazníky, zejména mezi mladší generací, která ocení nejen praktické balení, ale i unikátní chuť a zdraví prospěšné vlastnosti tohoto přírodního nápoje. Díky jejímu praktickému balení si ji můžete vzít kamkoliv, ať už jde o sportovní aktivity, návštěvu sauny nebo cestování. Tento přístup odráží měnící se trend v oblasti zdravého životního stylu, kde se stále více dbá na to, co a jak konzumujeme.

Nová identita a redesign značky

Společnost se rozhodla nejen pro inovaci produktů, ale i pro redesign celé značky. V roce 2023, při příležitosti 25 let novodobé historie Vincentky, byla představena nová vizuální identita. Cílem bylo oslovit širší spektrum zákazníků včetně mladší generace a zmodernizovat vzhled, který by odrážel současné trendy a hodnoty značky. Tento krok se ukázal jako klíčový pro její další růst na trhu.

Novinky pro tento rok

VINCENTKA a.s. nezahálí ani v roce 2025 a chystá uvedení několika nových produktů, které rozšíří portfolio stávajícího doplňkového sortimentu, do kterého nyní patří například zubní pasta, nosní spreje, sirup či pastilky. Zákazníci se mohou těšit na nové výrobky, které budou reagovat na aktuální potřeby a trendy na trhu.

Vincentka se v posledních letech stala nejen symbolem tradičního zdraví, ale i moderního přístupu k životnímu stylu. Díky inovativnímu balení, redesignu značky a novým produktům oslovuje stále širší okruh zákazníků, kteří ji považují za více než jen nápoj na nemoc. S tím, jak se mění svět a spotřebitelské preference, se i Vincentka přizpůsobuje novým výzvám a hledá cesty, jak si zachovat označení love brandu mezi svými stávajícími i potenciálními zákazníky.