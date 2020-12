Vinařství Pavlovín: Hrdý partner MISS České republiky

Nekonečná a často ruční práce ve vinohradech, výrobě a vinném sklepě trvá už víc než čtvrt století. Ale nikdo si nestěžuje. Naopak, ohlasy a pochvaly od přibývajících klientů jsou motorem, který tým pracovníků pohání a posouvá dál.

Odrůdová skladba vín z Pavlovínu je opravdu široká. Tradičními vlajkovými loděmi vinařství zůstávají Sauvignon, Ryzlink rýnský, Chardonnay, Frankovka a Rulandské modré. A nabídku dál rozšiřují o další a další odrůdy. Ve výčtu nechybí Pálava, Rulandské šedé, Hibernal, Solaris, Tramín, Cabernet Cortis, Hibernal, Johanniter, Solaris, Saphira, Malverina, Alleta, Cabernet Cortis, Roesler a Muškát zlatý.

Vinařství obhospodařuje 120 hektarů vinic a další plánuje vysadit na finálních 140 hektarů. „To je náš cíl, velký ekonomický i pracovní závazek, který se neobejde bez pořízení nejmodernějších technologií pro obhospodařování. Současně nám to otevře nové možnosti pro nynější a nové zákazníky,“ netajil se smělými cíli generální ředitel vinařství Radim Heča s tím, že filozofií vinařství jsou co nejlepší vína. Taková, kde jde špičková kvalita ruku v ruce s cenovou dostupností. „Ohlasy od milovníků vína nám potvrzují, že se nám to daří,“ dodal.

Kromě lahvových přívlastkových vín Pavlovín na trh dodává svěží moravská zemská vína s příjemným aroma. Ocenění, která každoročně získávají na různých soutěžích, ukazují, že je to krok správným směrem. Jen za rok 2019 vína získala asi 40 titulů, medailí, diplomů a jiných ocenění.

Určitě i proto se Pavlovín v roce 2018 a 2019 stal hrdým partnerem tradiční soutěže krásy MISS České republiky a vzájemná spolupráce bude pokračovat i na rok 2020. Pro tyto příležitosti vznikla kolekce vín se speciální etiketou, která krásky už po dva roky provázela v průběhu celé soutěže včetně doprovodných akcí jako třeba Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Provozovnu vinařství najdete v Bohumilicích s malebnou půlhektarovou vinicí přímo před hlavní sklepní budovou. Skvělá vína z Pavlovínu potkáte ve vybraných vinotékách, specializovaných prodejnách s vínem a vybraných restauracích.

Pavlovín, spol. s r.o., Bohumilice 52, 691 72 Klobouky u Brna, tel.: 736 751 553, www.pavlovin.cz