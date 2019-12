Víme, kdo vám dá garanci doručení zásilky do Vánoc

Předvánoční období a konec roku obecně považujeme za nejvíce hektické období v roce. Kromě tradičních předvánočních příprav, které stojí spoustu času a úsilí, bývá obvykle také po pracovní stránce ten nejvytíženější. V duchu bilancí, uzávěrek a plánování budoucího kvartálu či roku. I proto se často stane, že plánování dárků přijde na řadu až na poslední chvíli. Může být i nutné některé z nich dodat ze zahraničí či naopak přepravit z Čech. Nemáte absolutně kapacitu trávit čas ve frontě u některé z přepážek kurýrní služby. Můžete navíc zjistit, že kapacity zásilkových firem jsou plné a žádná z nich není schopna garantovat dodání do Vánoc. Ověřili jsme za vás, která společnost dokáže doručit balík opravdu včas, navíc za výhodné ceny.

Jakou službu zvolit?

Například služba Balík do zahraničí splňuje výše uvedená kritéria a garance doručení do Vánoc je u nich jistá. Zásilky expeduje do 220 zemí světa, nabízí navíc jedny z nejnižších cen na českém trhu. Díky tomu, že balíky rozesílá v tisícových nákladech, dokáže nabídnout výrazně výhodnější ceny v porovnání s konkurencí nebo přímými dopravci.

Doručení i před Vánoci už do druhého dne!

Doba doručení je u nich garantovaná díky předem nasmlouvaným kapacitám s největšími přepravními společnostmi. Po Evropě je při službě expres garantován termín doručení hned následující den. U ostatních zemí světa se jedná o dobu doručení do čtyř dnů.

Cenu zjistíte před objednáním jednoduše

Na stránkách Balíku do zahraničí jednoduše v online kalkulačce zjistíte cenu zvolené služby. Zde si také vyberete, zda máte zájem o službu Standard nebo Expres - dle urgence balíku. Po převzetí balíku kurýrem získáte ihned sledovací číslo, díky kterému budete pohodlně kontrolovat cestu zásilky od vás až k příjemci a jednoduše i online případně informovat adresáta.



Pojištění je samozřejmostí

Balík do zahraničí poskytuje zdarma pojištění zásilek do hodnoty 2 500 Kč. U zásilek s vyšší hodnotou vyměří pojistné ve výši 2 % hodnoty. Službu pohodlně zaplatíte v hotovosti nebo platební kartou.

Neriskujte před Vánoci a zvolte ověřenou a spolehlivou kurýrní službu, která vaši zásilku přepraví nejen za výhodnou cenu, ale především v čas, který potřebujete. To před Vánoci oceníte nejvíce.