Víme, jak uspořit čas a náklady v průmyslové firmě

Zastavená výroba, před dvěma lety něco nemyslitelného, něco rovnajícího se konci firmy. Dneska nevíte dne, kdy zaměstnanci skončí v karanténě, dojdou komponenty, vypadne materiál. Známe to. Všechno se pak zhroutí a je potřeba šikovný manažer či semknutý tým, aby se firma udržela, nesešla do chmurných myšlenek a ustála třeba útoky některých odběratelů na téma neplnění závazků.

Každý stroj potřebuje pravidelnou údržbu

Jakýkoliv další důvod zastavení výroby je nemyslitelný. Jenže i stroje musí mít svůj víkend, dobu, kdy se provede údržba, zkontrolují nastavení, vedení, kapaliny, případně provede nutný servis… Někdy stačí trošičku, jindy jde o předvánoční úklid, v případě strojů spíš o novoroční úkon.

Takže zavolejte, napište na servis@eurazio.eu a my vám vašeho pracanta zase pěkně promažeme, vyčistíme a připravíme na náročnou šichtu.

Mobilní optická laboratoř

Dokážeme zajistit servisní úkony vyžadující práci v čistém prostředí bez nutnosti transportu poškozených optických částí stroje do laboratoře. Laboratoř, bezprašnou, nezávislou a vybavenou dopravíme k vám. Nám to ušetří čas techniků na cestě a trable při určování příčiny určitých typů závad a vám to ušetří dobu, po kterou je stroj mimo provoz. Zkrácení doby servisního zásahu je až o 60 %, nebo také ze tří dnů na necelé dva.

A pokud má váš stroj větší potíž, dá se případně na místě vyřešit zápůjčka náhradního komponentu po dobu opravy.

Díky Mobilní optické laboratoři u vás dokážeme zkontrolovat aktuální výkon laserového zdroje, čímž můžeme zjistit, zda stroj potřebuje čištění nebo výměnu již příliš opotřebených čoček. Co to znamená? Změníme výkon před řezací hlavou a za ní. Pokud dochází k příliš velkým ztrátám výkonů, je to zřejmý problém značící, že je nutný zásah a údržba laserové hlavy.

Nejčastější důvody nutnosti opravy v laboratorních podmínkách: