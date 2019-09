Víme, jak Češi uspoří více než 40 000 kilometrů mikroténové fólie

Po roce prodeje se díky této novince se ročně ušetří přes 100 000 000 mikrotenových sáčků. To je 40 000 km mikroténové folie. Pro srovnání, obvod zeměkoule je 40 075 km. Chybí nám 75 km. Přidáš se?

Přednosti opakovaně využitelných Ekopytlíků GoEco:

Je skvělý na přenášení potravin z obchodu domů

Lze ho používat dlouhodobě. Je plně pratelný.

Je prodyšný. Umožňuje potravinám dýchat a prodlužuje tak jejich čerstvost. Potraviny v nich neplesniví.

Je skladný a velice lehký. Vejde se do každé kabelky.

Obsahuje místo na nalepení čárového kódu po zvážení ovoce a zeleniny.

Potraviny jsou v Ekopytlíku snadno viditelné u pokladny.

Jak jsme přišli na úsporu? Vycházeli jsme z celkového prodaného množství ekopytlíků a z toho, jak je jejich majitelé využívají.

Tento propočet je náš střízlivý odhad, ale i tak je to krásné číslo. I kdyby bylo to číslo poloviční, zaslouží si majitelé Ekopytlíků GoEco respekt za jejich přístup ke zbytečným plastům. Jsou to tuny ušetřeného zbytečného odpadu, který mnohdy končí na skládkách, v řekách a oceánech.

Láhve GoEco ze 100 % recyklátu jsou novým trendem v drogerii a kosmetice

Vaše DEDRA nastolila nový trend v drogerii. Od podzimu 2019 začala využívat láhve GoEco, které jsou vyrobeny ze 100 % recyklátu. Ano, jedná se o láhve z již vytříděného opadu, již dříve použitých plastů. Poznej budoucnost drogerie GoEco.

„Trend bezobalových prodejen se nám líbí. Bohužel v něm spatřujeme dvě hlavní komplikace. První je zachování kvality z výroby. Některé výrobky sedimentují a před jejich použitím je nutné protřepat. Museli bychom se vzdát vysoce účinných a oblíbených koncentrátů. Druhým jsou těžkosti při předání všech zákonných varování a upozornění na obalech pro zákazníka. Všimněte si, že i ostatní přední výrobci tento trend nenásledují, ale naopak jdou směrem jako my,“ říká ředitel firmy Vaše Dedra pan Černý.

Firma Vaše DEDRA tak uzavřela recyklační kruh. V sortimentu u nich naleznete nové GoEco láhve nebo DEDRA DENT tuby, které byly vyrobeny z recyklátu. Firma tak využívá již jednou použitý plast. Přispívá tak k udržitelnému rozvoji daleko více než v případě výrobků, které po použití nelze klasicky recyklovat.

Pan Černý ještě dodává: „Recykluj a třiď plastový odpad. Má to smysl. Vytvoříš tak surovinu pro výrobu nových obalů a výrobků. Plastový odpad tak nebude končit na skládkách nebo spalovnách.“