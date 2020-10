Villa Resort Kolovraty: Domy zděné maltou HELUZ SIDI rostou před očima

Městské vily jsou navrženy jako jednoduché kubické objemy vytvořené kombinováním základní objemové jednotky, která je pro dosažení individuality každého domu sesazována různými způsoby. Samozřejmostí jsou velkorysé prosklené stěny, zahrádky a terasy.

Developerský projekt Villa Resort Kolovraty skupiny EBM Group by měl být dokončen v září 2021, k dodržení časového harmonogramu přispívá i nová malta HELUZ SIDI, kterou při zdění z broušených cihel HELUZ stavební firma využívá. „Je to fofr,“ lidově zhodnotil rostoucí hrubou stavbu ing. Marek Beran, projektový manažer stavební společnosti EBM Construct. „Zatím to nemám v číslech, konkrétní údaje o urychlení v řádu dnů až týdnů budu mít až po dokončení projektu, ale z pozorování stavby je znát, že kluci jsou s maltou HELUZ SIDI schopni vyzdít patro domu za tři dny, což je plocha kolem 150 m2. Je to obrovský, viditelný rozdíl oproti klasickým maltám,“ chválí novinku Ing. Marek Beran.

Malta HELUZ SIDI představuje zcela novou technologii zdění, můžeme si ji představit jako hustší barvu na malování a podobně se i aplikuje. Předem připravená silikátově-disperzní malta pro tenkovrstvé zdění je z výroby namíchaná směs, nic se do ní už na stavbě nepřidává, takže odpadá riziko jejího znehodnocení neodbornou úpravou, jako je přidání nesprávného množství vody do sypké cementové malty. Stačí otevřít kyblík s maltou HELUZ SIDI, ponořit do ní systémový váleček a zedník může nanášet maltu na cihly a zdít.

V maltě HELIZ SIDI vidí projektový manažer velký potenciál

Impuls využít novou maltu vyšel ze strany realizační firmy EBM Construct. „S projektantem a statikem jsme řešili pevnost celého zdiva, jelikož jsou tady betonové konzole a druhá patra jsou předsazená, takže jsme měli vysoké nároky na pevnost spodních pater. SIDI je pro tyto nároky dostatečně pevná, jen jsme museli zachovat tloušťku cihel. I ve spolupráci s týmem Heluzu jsme dokázali technické řešení vyladit tak, abychom na stavbě mohli nový druh pojiva použít,“ ocenil spolupráci s výrobcem v pilotním projektu ing. Marek Beran.

„V maltě HELUZ SIDI jsme viděli velký potenciál, proto jsem rád, že se nám projektanty podařilo přesvědčit,“ pokračuje projektový manažer a dodává, že výrobcem slibované parametry a benefity novinka v praxi splňuje. „Zdění je rychlejší a efektivnější. Nejvíc oceňuji, jak se s tím materiálem dá pracovat – uzavíratelný kbelík s maltou kdykoli zavřete a otevřete klidně až další den a s materiálem můžete dál zdít. Když rozděláte klasickou maltu, tak je druhý den nepoužitelná, zbytky musíte uklízet. Maltu SIDI si můžete ve kbelíku převézt i na jinou stavbu a efektivně tak reagovat na změny na stavbě, to s klasickou maltou neuděláte. A samozřejmě pracnost je nižší. Nanášení takto hotového a připraveného pojiva je jednodušší než s klasickou maltou, určitě je to jeden z důvodů, proč se nám daří plnit harmonogram.“

Malta HELUZ SIDI je na zcela jiné materiálové bázi než cementové malty

Malta HELUZ SIDI je tenkovrstvá zdicí malta s pojivem na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze připravená k okamžitému použití, tedy zcela jiná materiálová báze než dosud používané cementové malty. Po nanesení se voda odpaří, resp. nasákne do cihly, malta HELUZ SIDI vytvrdne a díky vodnímu sklu je pevná a chová se obdobně jako cementová malta. Plnohodnotné zpevnění spoje v běžných klimatických podmínkách nastává do 7 dnů, což je 4x kratší doba než u běžně používaných malt.

Vlastní nanášení se provádí válečkem rovnoměrně (do kříže), aby malta pokryla všechna vnitřní i obvodová žebra v ložné ploše cihly a přitom nestékala do otvorů a po obvodu. Maltu HELUZ SIDI lze nanášet na ložné plochy broušených cihelných bloků HELUZ v dostatečném časovém předstihu. Celkový „otevřený čas“ je 10 minut a do dalších 5 minut je nutné uložit cihelný blok do konečné pozice ve zdivu. To znamená, že zedníci mají od nanesení malty 15 minut na usazení cihly do finální pozice ve zdivu, což je zhruba dvojnásobný čas oproti cementovým tenkovrstvým maltám.

„V hlavní roli“ praktický a estetický kbelík

Již zmiňovaný kbelík neklade žádné nároky na skladování materiálu na stavbě, protože mu nevadí ani déšť, jako třeba v případě pytlovaných suchých sypkých malt. „A degradující účinky nemají ani extrémní horka, kdy na sluníčku teploty překračují padesát stupňů. Malta v dobře uzavřeném kbelíku si bez problémů zachovala svoji tekutou konzistenci, i když tady na kbelíky pražilo sluníčko,“ přidává další pozitivní zkušenost z praxe při stavbě Villa Resortu Kolovraty projektový manažer EBM Construct. Ač při běžných teplotách se při zdění s maltou HELUZ SIDI cihly nemusejí smáčet, v extrémních vedrech už ano a opět je benefitem kbelík - lze v něm cihly smáčet, aniž by stavební firma musela kupovat extra kádě.

Zdi postavené s maltou HELUZ SIDI jsou na pohled reprezentativnější

Estetickým přínosem balení malty HELUZ SIDI je i průběžný pořádek na stavbě, žádné poházené papírové pytle. „Když zájemce o rodinný dům přivedete na stavbu, tak na něj působí jinak, když je tu uklizeno, žádné zbytky malty, odřezky cihel, pytle od malty...,“ vypočítává ing. Marek Beran. Reprezentativní dojem zvyšuje i cihlová barva malty HELUZ SIDI, kdy spáry neruší čistý dojem z postavené zdi, na rozdíl od šedivě promaltovaného domu klasickou maltou. „Zeď se spárami z růžovo oranžové SIDI vypadá čistě, reprezentativně. Takže když klient vidí hotovou hrubou stavbu, vidí na pohled čistou práci, v podstatě krásnou pohledovou stěnu, která by de facto nepotřebovala ani omítku, což nám dům lépe prodává,“ bez nadsázky dodává ing. Marek Beran.

Název projektu: Villa Resort Kolovraty

Realizační firma: EBM Construct, člen skupiny EBM Group

Použité materiály: HELUZ P15 20/40 broušená, HELUZ AKU 20 P15, HELUZ 11,5 broušená, HELUZ SIDI disperzní malta

Soubor osmnácti rodinných domů projektu Villa Resort Kolovraty díky rychlému zdění s maltou HELUZ SIDI doslova roste před očima v poklidném až venkovském prostředí na jihovýchodním okraji Prahy.



Samozřejmostí jsou velkorysé prosklené stěny, zahrádky a terasy.



Maltu HELUZ SIDI lze na broušené cihelné bloky HELUZ nanášet s dostatečným předstihem - zedníci mají až 15 minut na usazení cihly.

Reprezentativní dojem zvyšuje i cihlová barva malty HELUZ SIDI, kdy spáry neruší čistý dojem z postavené zdi, na rozdíl od šedivě promaltovaného domu klasickou maltou.

Cihlová barva malty HELUZ SID vlevo, šedivě promaltovaná zeď klasickou maltou vpravo.

Plnohodnotné zpevnění spoje vyzděného maltou HELUZ SIDI nastává v běžných klimatických podmínkách do 7 dnů, což je 4x kratší doba než u běžně používaných malt.