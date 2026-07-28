Vila Tugendhat se rozzáří do tmy světelnými instalacemi

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| foto: ČTK

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Brněnská architektonická ikona, vila Tugendhat, slaví významné jubileum – 25 let od zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy tohoto milníku vyvrcholí ve dnech 7. až 9. srpna 2026 unikátním vizuálním projektem „Light Up Tugendhat“.

Po dobu tří večerů se světoznámá vila a její okolí promění v dechberoucí plátno pro videomapping a světelné instalace. Pro veřejnost je vstup na tuto mimořádnou akci zdarma.

Třídenní multimediální show představí vilu Tugendhat v naprosto novém, nevídaném světle. Každý večer od 21:00 dostane funkcionalistická perla díky modernímu videomappingu zcela novou fasádu. Světelné umění navíc poprvé v historii vizuálně propojí zahradu vily Tugendhat se sousedními zahradami vily Löw-Beer a Arnoldovy vily, čímž vznikne jeden velký, magický prostor plný kreativity.

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