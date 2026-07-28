Vila Tugendhat se rozzáří do tmy světelnými instalacemi

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Brněnská architektonická ikona, vila Tugendhat, slaví významné jubileum – 25 let od zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy tohoto milníku vyvrcholí ve dnech 7. až 9. srpna 2026 unikátním vizuálním projektem „Light Up Tugendhat“.
Po dobu tří večerů se světoznámá vila a její okolí promění v dechberoucí plátno pro videomapping a světelné instalace. Pro veřejnost je vstup na tuto mimořádnou akci zdarma.
Třídenní multimediální show představí vilu Tugendhat v naprosto novém, nevídaném světle. Každý večer od 21:00 dostane funkcionalistická perla díky modernímu videomappingu zcela novou fasádu. Světelné umění navíc poprvé v historii vizuálně propojí zahradu vily Tugendhat se sousedními zahradami vily Löw-Beer a Arnoldovy vily, čímž vznikne jeden velký, magický prostor plný kreativity.