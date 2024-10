Vidí vaše dítě dobře na tabuli? Krátkozrakost rozhodně nepodceňujte

Jedním z hlavních faktorů, který přispívá k nárůstu krátkozrakosti, je zvýšený čas dívání se do blízké a velmi blízké vzdálenosti. Děti tráví stále více času před obrazovkami počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky se za poslední dekádu počet krátkozrakých dětí zvýšil z 88 na 108 tisíc. Prevalence krátkozrakosti se zvyšuje a podle výzkumů bude do roku 2050 krátkozrakých vícenež 50 % světové populace. Odhaduje se, že přibližně 5 miliard lidí bude v budoucnu potřebovat optickou korekcikrátkozrakosti, přičemž přibližně 900 milionů lidí bude trpět vysokou krátkozrakostí a jejímidůsledky. Proto Světová zdravotnická organizace považuje krátkozrakost za závažnýproblém a za pandemii 21. století.

Odborníci doporučují několik opatření, která mohou pomoci snížit riziko rozvoje krátkozrakosti u dětí. Jedním z nich je omezení času stráveného před obrazovkami. Ideální je rozdělit čas na 20 minut u obrazovky, 20 minut mimo ni a pohledem do dálky, ideálně na denním světle. Důležité je také plánovat ve volném čase venkovní aktivity, které umožní dětem koukat do dálky a uvolnit oči.

Vyberte ty nejlepší brýle

Nezbytností při řešení krátkozrakosti jsou vhodně zvolené brýle. Výběru těch, které budou vadu nejen korigovat, ale zpomalí i její rozvoj, je třeba věnovat dostatek času a pozornosti.

Děti rychle vnímají brýle jako omezení. Proto odborníci společnosti Rodenstockpřišli s řešením: Brýlové čočky Rodenstock MyCon®. Tyjsou navrženy pro korekci krátkozrakosti u dětí, zajišťují ostré vidění a zmírňují její další rozvoj. Brýlové čočky MyCon® jsou k dispozici v různých ztenčeních a lze je tak flexibilně přizpůsobit potřebám dítěte. A co je nejdůležitější, jsou tenčí i lehčí než mnohé jiné čočky pro korekci krátkozrakosti. Jsou vyrobené z plastu a zajišťují vysokou bezpečnost během zábavy a volnočasových aktivitách.

Děti se vyvíjejí rychle a individuálně, stejně jako jejich obličej a oči. Proto je důležité zohlednit také individuální parametry. O co přesně jde? U brýlí s čočkami Rodenstock MyCon®se bere v úvahu i vzdálenost očních zornic, vzdálenosti mezi brýlovou čočkou a samotným okem, sklon brýlové čočky a geometrie celého obličeje.

Ve výpočtech standardních brýlových čoček pro kontrolu krátkozrakosti se tyto individuální parametry obvykle v úvahuneberou. To může mít vliv na výkon i pohodlí při koukání přes brýle. S MyCon® 2 jsou brýlové čočky přizpůsobené tak, aby vyhovovaly vybrané brýlové obrubě a jedinečným parametrům tváře každého dítěte.

Nejsou brýle jako brýle

Krátkozrakost (odborně myopie) je oční vada, při které se paprsky světla v oku sbíhají už před sítnicí a na sítnici tak nevzniká ostrý obraz. Hlavním příznakem je neostré vidění do větší vzdálenosti. Většinou je příčinou příliš dlouhé oko.

Standardní brýlové čočky krátkozrakost korigují a zajišťují ostré vidění. Způsob, jakým to dělají, však způsobuje, že na periferii světelné paprsky dopadají za sítnici. To znamená, že ty to brýlové čočky nedokážou kontrolovat rozvoj krátkozrakosti.

Naproti tomu brýlové čočky MyCon® 2 a MyCon® myopii korigují a zároveň kontrolují její další rozvoj, což vede ke zpomalení její progrese.