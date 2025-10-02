Vidět ostřeji, než byste čekali: Cesta k biometrickým brýlím

Možná se vám to stalo zrovna včera. Ještě za tmy jste jeli ráno do práce nebo už se stmívalo, když jste se z ní večer vraceli. Světla protijedoucích aut vás oslňovala, skoro možná oslepovala. Značky v dálce byly rozmazané. Oči se rychle unavily. A přitom máte nové brýle, přesně podle předpisu. V práci i doma v nich vidíte bez problémů. Proč tedy v tom autě ne? Napadá vás, že je to věkem. A co když není?
Cesta k dokonalému vidění nevede jen přes správné dioptrie. Věděli jste, že záleží i na metodě, jakou byl váš zrak změřen?
Varianta první: u lékaře
Rozsvícená tabule s písmeny a čísly od největších po malinkaté blešky – tuhle metodu vyšetření zraku zná z ordinace lékaře asi úplně každý.
Perfektní vybavení používané v ambulancích dokáže odhalit celou řadu vad a skrytých komplikací vidění. Ale přiznejme si, jak snadno, jak často a jak rychle se lze objednat k očnímu lékaři? V některých regionech lépe, jinde je čekací doba delší. Špičkoví oční lékaři mají volné místo na dalšího pacienta často až za několik týdnů. Málokdo chce na vyšetření čekat a pak leccos z něj absolvovat ještě jednou, v optice.
Varianta druhá: u optometristy
Když si pak necháváte dělat nové brýle, přichází na řadu optometrista v oční optice. Ten změří vaše oči přístrojem, který určí přibližnou hodnotu dioptrií. Zkouší vám korigovat zrak, vy znovu koukáte na tabuli s písmeny a číslicemi, snažíte se je přečíst a optometrista se ptá: „Je ostřejší první, nebo druhé?“ Díky tomu najde přesné dioptrie, které vám nejlépe vyhovují.
Varianta třetí: biometrie
Biometrické měření přináší do celého procesu zcela novou dimenzi. Jde o moderní technologii,která dokáže zmapovat oko v tisících bodů a zachytí tak i ty nejnepatrnější odchylky. Tohle měření může být dostupné jak u očního lékaře, tak u optometristy v oční optice. Není tedy nutné vyhledávat dalšího specialistu.
Biometrické měření zajišťuje takzvaný DNEye® Scanner. Ten proměří nejen základní dioptrie, ale i tvar rohovky, velikost zorničky a reakce oka při různém osvětlení. Především ale tento přístroj dá informace o velikosti a tvaru oka, která je u každého z nás jiná. Běžné brýlové čočky s těmito přesnými parametry nepracují a jsou nastavené pouze pro univerzální velikost oka.
Naměřené unikátní údaje v kombinaci se subjektivním měřením zraku u optometristy se pak přenesou přímo do výroby brýlových čoček. Výsledkem jsou brýle, které nejsou jen na míru v klasickém slova smyslu, ale skutečně kopírují jedinečnou biometrii vašeho oka.
Rozdíl, který uvidíte
Dobře udělané brýle vám vždycky ulevily, to jistě víte. Začali jste líp vidět na jídlo na talíři i na tachometr v autě, konečně jste poznávali známé na ulici nebo jste si bez problémů prohlédli detaily na fasádě domu. Biometrické čočky vás ale překvapí.
Nejenže rozeznáte jemné detaily, ale budou ostřejší než dřív. Barvy a tvary budou krásně syté, tvary budou přirozenější a světla protijedoucích aut vás přestanou oslňovat. Výsledkem bude, že se vaše oči budou méně unavovat, a to nejen při řízení auta, ale i při čtení nebo při práci na počítači. Takže vlastně ve většině činností, které provádíte. Všechno od ranní kávy přes porady v práci až po večerní jízdu autem do divadla bude jednodušší a pohodlnější.
Kde se k biometrickým brýlím B.I.G. EXACT® dostanete?
Výrobu precizních biometrických brýlových čoček na základě biometrického měření zraku vyvinula německá společnost Rodenstock, která stojí v čele inovací v oblasti oční optiky. Díky její technologii B.I.G. VISION® se brýle přizpůsobí vám, nikoli vy jim.
Chcete zjistit, kde si můžete nechat biometrické měření udělat? Stačí navštívit web rodenstock.cz/bigvision, kliknout vpravo nahoře na „Vyhledat optiku“ a vybrat si tu nejbližší. Rovnou si tak můžete zarezervovat termín, který vám bude vyhovovat.
Malý krok k velkému rozdílu
Možná máte pocit, že brýle jsou vždy jen brýle. A že vám jakžtakž slouží. Zrak je ale nejcennější z našich smyslů. Zprostředkovává nám většinu informací o okolním světě – tak proč je nedostávat ve špičkové kvalitě?
Když zjistíte, co všechno lze ve vašem oku proměřit a jak moc to může ovlivnit váš každodenní život, rozdíl poznáte hned. Biometrické brýle nejsou jen luxusní doplněk. Jsou to brýle, které konečně vidí svět tak, jak ho vidíte vy.
Tak proč si nedopřát možnost vidět ostřeji,než byste kdy čekali?
V čem jsou biometrické brýlové čočky lepší?