VIDEOSTREAM: Debata o demokracii, hodnotách, právu a právním státu

Podnětem k diskusi se stalo projednávané doporučení občanského panelu číslo 2 s názvem „Evropská demokracie / Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“, který se zabývá tématy souvisejícími s demokracií. Spadají sem například volby, účast mimo období voleb, pocit, že se zvolení zástupci vzdalují těm, kdo je zvolili, svoboda sdělovacích prostředků a dezinformace. Panel se rovněž zaměřil na otázky související se základními právy a hodnotami, právním státem a bojem proti všem formám diskriminace. Celé doporučení ZDE.

Účast na debatě ČTK Protext, jež se podílí na konferenci na základě grantu od Evropského parlamentu, přijali analytik a dlouholetý expert na problematiku EU Petr Zahradník z České spořitelny a přímý účastník jednání panelu, student Matouš Bělohlávek. On-line se připojil poslanec a člen pracovní skupiny pléna konference pro hodnoty a právo Ondřej Benešík (SPOLU, KDU-ČSL). Přítomni ve studiu s možností zapojit se do debaty byli vysokoškolští studenti.

Úvodem se o své zkušenosti podělil Matouš Bělohlávek, který se zúčastnil prosincového závěrečného sezení druhého panelu ve Florencii a v nejbližších dnech odlétá na finální plenární zasedání konference. „Myslím, že jsme přijali zajímavá doporučení (pro plénum) a také se mi líbilo, jak jsme si poradili s jazykovou bariérou,“ ohlíží se za svým působením Bělohlávek. Jeho příspěvek vzbudil zájem studentů, kteří se zajímali například o to, co přesně v panelu Evropanů dělal a s jakými podněty a návrhy se setkal. Video ZDE:

Samotné poslání a smysl projektu rozebral moderátor Igor Záruba s Ondřejem Benešíkem, analytikem Petrem Zahradníkem a Matoušem Bělohlávkem. V této části mimo jiné zaznělo, že jde bezesporu o prospěšný počin, ale rozhodující bude, co se s doporučeními z jednotlivých oblastí stane. K možným výsledkům konference a jejímu dalšímu harmonogramu se přítomní ještě vrátili v samém závěru pořadu. Video ZDE:

Obsah doporučení, rozdělený do pěti témat, probrali aktéři ve studiu a vzdáleně připojený host krok za krokem s důrazem na zajímavé nebo kontroverzní podněty. Podtématy byly například povinné kvóty a návazné dotace a daňové úlevy v kontextu boje proti jakékoli formě diskriminace, úskalí politiky podmíněnosti dodržování zásad právního státu a možnost čerpání z evropských fondů, apel na změnu názvů evropských autorit s cílem vyjasnit jejich funkce, nový „nadnárodní“ volební zákon pro volby do Evropského parlamentu, možné zařazení výuky o EU do školních osnov či nedostatečné zastoupení českých občanů na důležitých postech v Bruselu. Sestřih nejzajímavějších názorů a postřehů ZDE:

Témata diskusí ČTK Protext, které budou pokračovat červnovou živou rozpravou nad snahami o stabilnější ekonomiku, sociální spravedlnost a vyšší zaměstnanost a otázky související s postupujícím procesem digitalizace, kopírují zadání čtyř občanských panelů. Jejich pořadí se přizpůsobuje aktuálnosti té či oné problematiky. První se v listopadu týkala migrace, druhá v únoru tzv. zelené dohody.