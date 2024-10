Více výherců i prémií. Sportka se dočkala změn

Sportka je pro Čechy nejoblíbenější loterie, která rozdává radost a pomáhá sázejícím plnit sny už od roku 1957. V roce 2024 prozatím udělala radost více než 200 novým milionářům, mezi které rozdělila částku téměř 950 milionů korun. Do konce roku tyto statistiky ještě povyrostou, a to i díky změnám, které Sazka od října ohlásila. Nejvyšší výhra, která tento rok padla v červenci, se vyšplhala do výše téměř 128 milionů korun a radoval se z ní šťastlivec z jižní Moravy. Bude tato částka letos překonána?

Co je tedy nového?

Jedním z hlavních důvodů říjnových změn Sportky byla snaha loterii ještě více zatraktivnit. „Sportku jsme upravili tak, abychom zvýšili počet milionářů i četnost milionových výher. Ročně nyní díky Sazce stoupne počet nových milionářů až dvojnásobně, téměř o dvě stě,“ komentuje změny generální ředitel společnosti Sazka Aleš Veselý. Aktuálně Sportka pomáhá plnit sny v průměru čtyřem novým milionářům týdně. Se zavedením změn by se měl podle předpokladů počet nových milionářů přehoupnout přes hranici 400 ročně, tedy více než jeden nový milionář každý den.

„A vzroste i samotná šance výhry ve hře Sportka. Upravili jsme totiž i doplňkovou hru Šance, u které se šance na výhru zvyšuje dokonce trojnásobně,“ doplňuje Aleš Veselý. Od slosování 2. října, když změny vešly v platnost, je také garantovaná minimální výše Superjackpotu, a to na úrovni 30 milionů korun. A jeho průměrná výše dokonce vzrostla až dvojnásobně, až k hodnotám přesahujícím 200 milionů korun.

Říjen garantuje 13 nových milionářů

Samozřejmě i oblíbené prémie Sportky v podobě garantovaných milionářů a věcných cen – nových automobilů, hlásí novinky. Od teď jsou totiž v ještě vyšším počtu. Díky Milionové vánici a Milionovému létu Sportky vzniklo v letošním roce již 110 nových milionářů a v říjnu k nim přibude dalších 13. V každém říjnovém slosování je totiž ve hře jeden garantovaný milion, který může získat s trochou štěstí každý sázející, který si vsadí plný tiket včetně Šance.

A co od října znamená plný tiket? Nově nyní stačí vsadit pouze osm sloupců, místo deseti, které bylo nutné vsadit v minulosti.

Jeden sloupec nyní za 30 korun

Za celou svou historii, tedy za téměř 70 let, měnila nejstarší česká loterie svou cenu pouze pětkrát. Za téměř 70 let vzrostla cena sloupce desetinásobně, zatímco průměrná mzda za stejnou dobu vzrostla třicetinásobně. Aktuálně je tedy možné si vsadit jeden sloupec za 30 korun a plná sázenka včetně Šance tak vyjde na 270 korun.

Chcete poškádlit své štěstí a stát se třeba jedním z 13 garantovaných říjnových milionářů? Zkuste to se Sportkou klidně už teď! Vsadit si je možné na některém z více než 7600 obchodních míst Sazky, online nebo prostřednictví mobilní aplikace Sazky.

HRAJ S ROZUMEM. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. 18+