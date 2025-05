Více než kuchyně – 30 let vzpomínek, kvality, důvěry a inovace

Kuchyně Gorenje nejsou jen kus nábytku – jsou místem, kde se rodí každodenní příběhy, radosti a společné chvíle s blízkými. Značka se proměnila v symbol spojení kvalitního, precizního zpracování, moderního designu a neustálých inovací, které z běžného vaření dělají opravdový zážitek. Díky chytrým technologiím a promyšleným detailům kuchyně Gorenje usnadňují práci, šetří čas a zároveň podněcují kreativitu i radost z každého vaření.

Tři dekády na českém trhu – příběh, který píšeme společně

Letos toto významné výročí slaví značka společně s herečkou a vášnivou kuchařkou Markétou Hrubešovou. Je už pátým rokem její tváří a přirozený vztah k vaření a životní energii dokonale vystihuje hodnoty, které Kuchyně Gorenje reprezentují. Markéta je tak nejen tváří značky, ale i inspirací pro všechny, kdo chtějí svou kuchyni proměnit v místo plné života a pohody.

Od svého vstupu na český trh před 30 lety se Kuchyně Gorenje staly synonymem kvality, která jde ruku v ruce s designem a praktičností. Značka si vybudovala pevnou pozici lídra v oblasti kuchyňského nábytku a vybavení a stala se volbou pro tisíce spokojených zákazníků po celé republice.

„Naším cílem je nejen nabízet kuchyně, ale také tvořit prostředí, kde se rodí vzpomínky a rodinné příběhy,“ říká Regina Netolická, marketingová ředitelka společnosti Gorenje real s.r.o., a doplňuje: „Díky rozsáhlé síti moderních kuchyňských studií a zkušených designérů umíme vždy najít ideální řešení, které dokonale ladí s osobností a stylem každé domácnosti.“

Kvalita, důvěra a inovace – základní kameny značky

Kuchyně Gorenje nejsou pouze o stylu a designu. Značka staví na pevných základech, které tvoří kvalita, důvěra a inovace.

Důvěra je základem dlouhodobých vztahů, které značka buduje se svými zákazníky. Od prvotního návrhu přes výběr materiálů až po samotnou montáž klade Gorenje důraz na individuální přístup a transparentnost.

Kvalita se odráží v pečlivém výběru materiálů, precizním zpracování a dlouhé životnosti, díky kterým kuchyně odolávají každodennímu používání a zachovávají si svůj vzhled i funkčnost po mnoho let.

Neustálé inovace jsou pak tím, co posouvá značku stále vpřed. Kuchyně Gorenje integrují moderní technologie a chytrá řešení, která usnadňují práci v kuchyni, šetří čas a zvyšují komfort při vaření. Díky tomu se každodenní příprava jídel stává radostí a inspirací pro všechny, kdo chtějí tvořit nejen chutné pokrmy, ale i nezapomenutelné rodinné chvíle.

Od nápadu až po realizaci – péče, na kterou se můžete spolehnout

Kuchyně Gorenje nabízí profesionální přístup ke každému zákazníkovi – od prvotního návrhu přes výběr kvalitních materiálů až po precizní montáž. „Záleží nám na tom, aby každá kuchyně byla dokonale promyšlená a splnila očekávání i těch nejnáročnějších klientů,“ zdůrazňuje Tomáš Halama, obchodní ředitel společnosti Gorenje real s.r.o. Stabilita značky a důvěra zákazníků jsou pro nás klíčovými hodnotami, na kterých budujeme dlouhodobé a pevné vztahy.

To, co odlišuje Kuchyně Gorenje, je jejich důraz na kvalitu materiálů a propracovaný design. „Investujeme do inovací, které nejen zvyšují funkčnost kuchyní, ale také zlepšují uživatelský komfort,“ uvádí produktová manažerka Lucie Pardubská. Značka nabízí širokou škálu dekorů a materiálů, které odpovídají různým stylům – od luxusních masivních dřevěných kuchyní řady PREMIUM přes elegantní a odolné EXCLUSIVE až po praktické a cenově dostupné varianty CLASSIC LINE.

Každá řada je navržena tak, aby odpovídala nejvyšším standardům kvality a odolnosti a zároveň respektovala moderní trendy a potřeby uživatelů.

Srdcem domácnosti – kuchyně, které spojují

Za 30 let působení značka Kuchyně Gorenje představila tisíce realizovaných projektů a inspirovala rodiny po celé České republice. Kuchyně se tak staly nejen místem pro vaření, ale i pro setkávání, sdílení a tvorbu nezapomenutelných chvil. „Pro nás je kuchyň srdcem domova,“ říká herečka a ambasadorka značky Markéta Hrubešová a doplňuje: „A proto jsem hrdá, že mohu být součástí příběhu, který s touto značkou společně píšeme.“

Oslava 30 let a výhled do budoucnosti

Letos značka oslavuje své třicáté narozeniny nejen speciální marketingovou kampaní, ale i atraktivními nabídkami pro své zákazníky po celé republice. „Toto jubileum je pro nás příležitostí poděkovat všem, kteří nám věří a tvoří s námi příběh kvality, důvěry a inovací,“ dodává Regina Netolická.

A co čeká Kuchyně Gorenje v dalších letech?

„Budeme pokračovat v posouvání hranic designu i technologií, abychom i nadále přinášeli do domácností to nejlepší,“ slibuje Lucie Pardubská.