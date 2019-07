Více muziky za méně peněz

ERGO pojišťovna pohotově reaguje na vývoj nových trendů a požadavků zákazníků v oblasti cestovního pojištění. Pro letošní sezonu spouští inovovanou nabídku cestovního pojištění s rozmanitými tarify podle preferencí zákazníka. Základní tarif pro cesty po Evropě zahrnuje pojištění léčebných výloh, asistenční služby, novou službu letového asistenta, pomoc v nouzi, zubní ošetření a ztrátu cestovních dokladů. Dospělý cestovatel zaplatí 13 Kč/den, dítě dokonce jen 10 Kč/den.

Nové cestovní pojištění několikanásobně zvyšuje dosavadní limity pojistného krytí. Pojištění léčebných výloh v Evropě i ve světě lze sjednat na částku až 10 000 000 Kč a stejný limit platí i pro pojištění občanské odpovědnosti.

ERGO pojišťovna hodlá svým novým produktem oslovit také vyznavače adrenalinových a extrémních sportů, jejichž rizika jsou u většiny pojišťoven nepojistitelná. Mezi novinky cestovního pojištění ERGO patří také pojištění veterinární péče o zvíře v zahraničí, a to včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou domácím zvířetem v zahraničí. Pojištění zásahu horské služby pokrývá náklady na záchranné i pátrací akce. Také pojištění přerušení cesty může přijít vhod. To se vztahuje například na onemocnění nebo úraz blízké osoby, vloupání do bytu či domu nebo živelnou pohromu v místě pobytu a uhradí náklady na předčasný návrat domů zpět do České republiky.

Cestovní pojištění ERGO poskytne podporu i při ztrátě nebo krádeži cestovního dokladu. Ocitne-li se pojištěná osoba z důvodu krádeže či ztráty finančních prostředků ve stavu finanční nouze, poskytne pojišťovna pojištěné osobě 30denní návratnou bezúročnou půjčku do výše až 50 000 Kč. S těmito případy a dalšími nepříjemnostmi pomůže klientovi asistenční služba, která je v zahraničí dostupná nonstop v českém jazyce.

Již zmíněný „Letový asistent“, nová služba poskytovaná partnerskou společností Skycloud s.r.o., zajistí cestujícím získání oprávněných náhrad při zpoždění či zrušení letu, nestihnutí návazného spoje, odepření nástupu na palubu letadla a také v případech, kdy zákazník měl zpožděná, zničená či ztracená zavazadla.

ERGO pojišťovna vychází svým klientům maximálně vstříc již při samotném sjednání cestovního pojištění, které probíhá komfortně na internetu pomocí libovolného zařízení, včetně mobilních telefonů a tabletů. Smlouva se uzavírá zaplacením a klient obdrží veškeré potřebné dokumenty a informace e-mailem a zprávou SMS. Klient tak má vše důležité kdykoli po ruce, bez nutnosti stahovat jakoukoli aplikaci.