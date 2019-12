Více dárků a více radosti letos nabízí OC Letňany

Nechte se unést předvánoční atmosférou Obchodního centra Letňany s exkluzivní slevovou knížkou.



Se slevovou knížkou OC Letňany máte doslova v kapse klíč k pohodovým nákupům přesně podle vašeho gusta. Pokud se nemůžete rozhodnout, co si přát k Vánocům nebo co nadělit pod stromeček vašim blízkým, slevová knížka vám bude výborným průvodcem obchodním centrem i inspirací zároveň. Nabízí totiž slevy do nespočtu vašich oblíbených obchodů. Tištěnou knížku se slevovými kupony získáte na infostánku centra nebo si ji můžete v digitální podobě stáhnout do svého telefonu či počítače. A dobrá zpráva navíc! Najdete v ní i speciální nabídky pro vaše domácí mazlíčky.

Pokud byste se i tak nemohli rozhodnout, jaké dárky pořídit, či nechcete zbytečným přemýšlením ztrácet čas na pečení cukroví, radost vám určitě udělají dárkové poukázky do OC Letňany v různých hodnotách, ke kterým dostanete ozdobnou obálku s vánočním motivem. Poukázky je možné uplatnit v celém OC Letňany včetně přilehlého bazénu i multikina.

Váháte, zda absolvovat již tak zdlouhavé nákupy s dětmi? Nemusíte se bát, OC Letňany se postará i o jejich zábavu. Připraven pro ně je hlídaný dětský koutek a bezplatné hrací zóny v pasážích centra. Dětem navíc můžete zapůjčit i stylové miniautíčko Letňany na šatně centra a udělat jim tak z nakupování skutečnou zábavu. Díku tomu se společně s vašimi potomky budete moci naladit na tu správnou rodinnou vánoční atmosféru.

Návštěvu OC Letňany lze pojmout i jako inspirativní předvánoční procházku. U vstupu do centra vás přivítají nádherní obrovští sobi a pokud usednete do některé z kaváren či restaurací, můžete se nechat okouzlit elegantní vánoční výzdobou, jejíž součástí je několik vánočních stromků. Nechybí také majestátní zlatý trůn, do kterého se lze posadit a který se bude jistě skvěle vyjímat na předvánočních selfies. Zkrátka – ať potřebujete nakoupit dárky, zabavit děti či se jen tak projít s vašimi milovanými a nasát toho pravého „ducha Vánoc“, v OC Letňany zvládnete hravě vše.