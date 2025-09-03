VIA Beroun otevírá rozsáhlý vzdělávací kampus

Škola VIA spouští provoz nového bilingvního kampusu v centru Berouna. Areál, který vznikl s investicí víc než 1 miliardy korun, pojme až 640 žáků mateřské školy, základní školy a čtyřletého gymnázia. Ve VIA se učí současně česky a anglicky — s českými pedagogy a rodilými mluvčími.

VIA Beroun otevírá rozsáhlý vzdělávací kampus | foto: ČTK

„Silná, sebevědomá a svobodná země stojí na vzdělanosti. VIA proto vychovává zvědavé a odolné mladé lidi, kteří se umějí ptát a ověřovat si zdroje při hledání odpovědí. Občany, kteří budou aktivně spoluvytvářet společnost, v níž žijeme,“ říká Vratislav Randa, zřizovatel kampusu a předseda školské právnické osoby ZŠ VIA Beroun.

Co se otevírá

  • Ucelený vzdělávací systém 3–19 let: mateřská škola, ZŠ (1.–9. ročník) a nové bilingvní čtyřleté gymnázium.
  • Kapacita kampusu: 640 žáků. Nejmodernější areál zahrnuje kromě učeben a otevřených výukových prostor i veškeré potřebné zázemí – multifunkční sál, jídelnu, laboratoře, venkovní i vnitřní sportoviště, zahrady či parkovací dům.
  • Gymnázium letos otevírá dvě třídy 1. ročníku. Studium míří k české i mezinárodní maturitě.
  • Bilingvní výuka: výuka probíhá česky a anglicky.
  • Sociální a akademická stipendia: pomoc cílí na to, aby se do školy dostal talent bez ohledu na rodinné zázemí. Stipendium získá zhruba každé páté dítě.

Slavnostního otevření se kromě studentů, rodičů a pedagogů účastní i zástupci města a kraje, Senátu, zřizovatele (Nadace Tipsport) a další představitelé.

Jak VIA učí

VIA kombinuje dvojjazyčnou výuku se systémem pastoral care — praktickým závazkem pečovat o akademický i osobní rozvoj každého žáka a budovat bezpečné, náročné a laskavé prostředí. Důraz je kladen na kritické myšlení, demokratické hodnoty a občanskou zodpovědnost.

„Na gymnáziu začínáme dvěma třídami. Výuka probíhá česky i anglicky, laboratoře a otevřené učebny nám dovolí učit víc do hloubky a častěji projektově. Cíl je jednoduchý: méně biflování, víc porozumění a praxe — a u maturantů možnost volit mezi českou a mezinárodní maturitou,“ vysvětluje ředitel školy VIA Beroun Petr Hopfinger.

Kontext a čísla

  • VIA funguje v Berouně od roku 2020. Nový kampus rozšiřuje školu o MŠ a čtyřleté gymnázium a výrazně posiluje nedostatkové kapacity v regionu.
  • Kampus bude mít po naplnění všech ročníků víc než 90 zaměstnanců.
  • Projekt z dílny architektů OVA je zároveň architektonicky výjimečný. Představuje jeden z nejmodernějších vzdělávacích projektů v zemi a průběžně vede v soutěži Stavba roku.
  • Celková investice včetně položek přímo nesouvisejících se vzdělávacím kampusem (jako je např. parkovací dům) dosahuje 1,5 miliardy.

