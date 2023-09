Větrejte moderně. Levněji a bez prachu

Dostatečně vyvětraný dům je základem pro zdravý život a komfortní vnitřní prostředí domu. Jak to ale zařídit bez toho, aniž bychom si do domu vpouštěli prach a v zimě topili pánu bohu do oken? Běžné otevření okna na to nestačí.