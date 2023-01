Vesnické zabijačky nezmizely, jen se změnily

Vůně vařeného masa, zabijačkové polévky, jitrnic, ovaru i škvarků s čerstvým chlebem se nesla kilometry daleko a lákávala všechny sousedy k zastavení. Od těchto dob však doba značně zrychlila, lidé zpohodlněli a tradice pomalu mizí v nenávratnu. Zabijaček tak, jak si je pamatujeme z dětství, značně ubylo, avšak obliba lahodných zabijačkových pochoutek z domácího chovu dále roste. Mohou za to nejenom rostoucí ceny výkrmu oproti cenám dovozového masa, ale především také moderní technologie a mimo jiné také zpohodlnělost a neochota pouštět se do porážky.

Je libo zabijačku bez práce?

Skalní nadšenci se většinou vydají po snadné cestě nákupu vepřové půlky s droby a vyrobí si z ní veškeré oblíbené pochoutky svépomocí, a ti, kteří zatouží přivonět k atmosféře zabijačky, aniž by si přitom umazali ruce, se mohou jednoduše vydat cestou tašky plné zabijačkových dobrot nejvyšší kvality přímo od výrobce.

Jitrničky, jelítka či tlačenka bez práce až pod nos?

Že netušíte, co obnáší pravá zabijačka? Nevadí. Ponechte si z ní jen to nejlepší a pochutnejte si na zabijačkových specialitách od firmy Třemošenská uzenina. Můžete si je nechat dovézt, a to pěkně vychlazené, až do domu. Svátky, oslavy, jubilea nebo jednoduše, když dostanete chuť se pořádně nadlábnout, Třemošenká taška kdykoliv ozdobí každou sváteční tabuli a promění vaše oslavy doslova v gurmánský zážitek.

Nový návrat k tradicím…

Pochutnejte si na s láskou vyráběných ručně špejlovaných jitrnicích, kroupových jelitech, tradiční prdelačce, sulcu, jaternicovém prejtu, škvarcích, škvařeném sádle, játrové paštice či tlačence. Balíček je vždy čerstvě vyroben, a navíc vyšperkován ještě o vyhlášené křimické zelí, které sehraje s jitrničkami a bramborem skutečně dokonalou kompozici. Nejlépe si vše vychutnáte se džbánkem točeného piva a vybranou společností. Díky rodinné firmě Třemošenská uzenina vrátíte kus tradic i do vašich posezení s přáteli.