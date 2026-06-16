VEROX: video platforma zdarma, bez reklam a bez registrace

Komerční sdělení
VEROX je nová česká video platforma pro diváky, kteří chtějí mít své oblíbené pořady přehledně na jednom místě. Nabízí jednoduché ovládání, nepřetržitý proud videí a sledování zdarma a bez reklam.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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VEROX: video platforma zdarma, bez reklam a bez registrace | foto: ČTK

Za projektem stojí Jana Bobošíková a Hana Lipovská se svým týmem Aby bylo jasno. Navazuje na jejich zkušenosti s tvorbou internetových pořadů a reaguje na potřebu diváků, kteří se nechtějí ztrácet mezi sociálními sítěmi a algoritmy.

Cílem je vrátit sledování videí jednoduchost, kterou lidé znají z televize, a zároveň využít možnosti internetové doby. Divák nemusí hledat nové díly oblíbených pořadů ani přeskakovat mezi platformami.

„VEROX vznikl pro diváky, kteří chtějí sledovat obsah jednoduše, přehledně a bez rušení. Nechceme, aby se člověk musel přizpůsobovat platformě. Platforma se má přizpůsobit divákovi,“ uvádějí Jana Bobošíková a Hana Lipovská.

Jana Bobošíková

VEROX je dostupný na www.verox.cz.

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