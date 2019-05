Věříme, že sport má sílu měnit životy

Jak byste charakterizoval značku adidas?

Neustále se snažíme být nejlepší sportovní značkou na světě. Co znamená ,nejlepší‘? Chceme tvořit a prodávat ty nejlepší sportovní produkty, nabízet nejkvalitnější zákaznický servis a také perfektní zážitek. To celé navíc musí být konstantou, ne proměnnou, což nás každý den nutí hledat co nejefektivnější a nejudržitelnější způsoby práce. Být ,nejlepší‘ znamená naslouchat – našim zákazníkům, sportovcům, týmům, partnerům, médiím a všem dalším, protože právě jejich hlas je tím nejdůležitějším.

Kolik máte v České republice kamenných prodejen? Plánujete jejich rozšíření, nebo se naopak budete více zaměřovat na e-shop?

V současné době máme v Praze dvě vlajkové prodejny, několik franšízových a čtyři outlety. Náš online e-shop adidas.cz však postupem času stále více nabývá na významu.

Co pro adidas znamená běh?

Věříme, že sport má sílu měnit lidské životy. Díky sportu a právě například běhu dokážeme každý rok nesmírně pozitivně ovlivňovat stále více a více lidí. Běžec je v adidasu prakticky pořád v centru dění, protože běh jako takový se neustále mění. Je sportem a kulturou zároveň, pro nás tedy obrovskou motivací být nejen jeho součástí, ale také hybatelem dalšího vývoje.

Adidas je jednou z nejvýznamnějších značek ve sportovním odvětví. Se kterými běžeckými událostmi nebo sportovci včetně českých spolupracujete?

adidas je hrdým partnerem největších světových maratonů konajících se v Bostonu a Berlíně. Zmínit musíme také pražský Volkswagen Maraton pyšnící se zlatou známkou IAAF. Mezi nejrychlejší a nejznámější běžce a běžkyně, které adidas sponzoruje, patří Wilson Kipsang, Dennis Kimetto, Mary Keitany a mnoho dalších. V rámci České republiky dlouhodobě spolupracujeme s nejlepším českým běžcem na dlouhých tratích Jiřím Homoláčem.

Odkdy je vaše společnost partnerem závodu Volkswagen Maraton Praha a proč právě tento? Spolupracujete i s dalšími běžeckými událostmi v České republice?

Partnerem závodu Volkswagen Maraton Praha je adidas prakticky od úplného počátku, přičemž právě během této spolupráce se partnerství rozrostlo na celou RunCzech sérii čítající závody v dalších velkých českých městech. Rád bych zdůraznil, že je nám opravdovou ctí být nedílnou součástí těchto prvotřídních běžeckých událostí. Z pohledu východní Evropy je RunCzech série pro adidas tou jednoznačně nejdůležitější, navíc organizačně ji lze označit za jednu z nejlepších na světě vůbec!

Krzysztof Łuczakowski

Head of Sports Marketing East Europe ve společnosti adidas

má více než deset let zkušeností na poli sportovního marketingu

je držitelem certifikace Sports Manager

je bakalářem tělesné výchovy na Vysoké škole sportovního vzdělání, obor Sportovní management, a ­magistrem managementu, obor Marketing a management.V roce 2017 přišel adidas se svou doposud nejlehčí, striktně závodní botou Adizero Sub2 (156 gramů). Název (Sub2) indikuje prolomení bájné dvouhodinové hranice Marathonu, přičemž poprvé se o to v této botě pokusil Wilson Kipsang v Berlíně v roce 2017.

Historie

Adidas – příběh dvou bratrů.

Začalo to jako pohádka. V malém městečku v Bavorsku žili dva bratři Adolf a Rudolf Dasslerovi. Společně si roku 1924 zaregistrovali továrnu na boty Gebrüder Dassler Schuhfabrik a zaměřili se na vybavení pro sportovce.