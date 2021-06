Věříme svým lidem a chceme na nich stavět

Petr Magda, jednatel společnosti Wienerberger s.r.o. pro finance a administrativu, CFO Krátce po studiích zahájil kariéru ve stavebnictví jako prodejce rodinných domů. Po krátkém čase nastoupil do obchodního oddělení společnosti Saint-Gobain Ecophon, kde měl na starosti prodej podhledových akustických systémů. Později vedl zastoupení této značky v České republice. V roce 2014 dostal nabídku vrcholové manažerské pozice ve společnosti Semmelrock. Protože ho lákalo vedle obchodu zabývat se i výrobou, financemi a celkovým vedením, nabídku přijal a od roku 2015 řídil Semmelrock v České republice. O rok později dostal na starost i Slovensko. V rámci integrace společností Semmelrock a Wienerberger se stal od 1. 4. 2021 jedním ze tří jednatelů společnosti Wienerberger s.r.o. s odpovědností za finance a administrativu. Petr Magda je ženatý, otec devítiletého syna a čtyřleté dcery. Miluje jachting, kterému se aktivně věnuje.

Semmelrock Společnost, vyrábějící betonové stavební produkty, vznikla v roce 1958 v rakouském Klagenfurtu. Od roku 1996 je členem skupiny Wienerberger, když společnost Wienerberger AG nejprve ovládala majoritní 75% podíl akcií společnosti Semmelrock, od roku 2010 byla pak jediným vlastníkem. Ke konci roku 2020 Semmelrock vlastnil rozsáhlou moderní výrobní a prodejní síť v celé střední a východní Evropě, která představuje 14 výrobních závodů v sedmi zemích – Slovensku, Česku, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Rumunsku a Bulharsku – a prodejní pobočky ve Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Makedonii. Celkově zaměstnává společnost cca 850 pracovníků. Na český trh vstoupila v roce 2006 nákupem společnosti Colorbeton a.s. V roce 2010 vybudovala v Ledčicích nový moderní výrobní závod a současně změnila svůj název na SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s. Produkce je v ČR zaměřena na výrobu betonových dlažeb, zdí, plotů a prvků zahradní architektury. K1. 12. 2021 zaměstnávala přes 60 zaměstnanců..

Tématem posledních dní je integrace společností Semmelrock a Wienerberger. Můžete Semmelrock jako jeho bývalý ředitel podrobněji představit?

Je to výrobní společnost, která se zaměřuje na střední a vyšší hodnotu betonových výrobků pro rodinné domy, typicky dlažby a prvky pro plotové systémy či do zahrad. U infrastrukturních projektů tuhle značku příliš neuvidíte. Jednotícím znakem je, že produkty Semmelrock představují designově inovativní trendy v bohaté škále barev a formátů. Dnes jsou například trendem imitace kamene nebo i dřeva, velké formáty… Výhodou značky je, že v rámci firemní sítě má možnost čerpat inspiraci i z dalších zemí a opřít se o tamní know-how i výrobní kapacity a možnosti. Příkladem je třeba nabídka produktů odlévané výroby, která není lokalizována v Česku, ale na Slovensku. V důsledku spolupráce se sesterskými společnostmi v rámci své mezinárodní sítě může Semmelrock být především inovativnější. Takže přestože na českém trhu, na rozdíl od slovenského, jsme menší značkou, cítím značný potenciál. A cítí ho celý Wienerberger.

Jak vůbec trh s betonovými výrobky v Česku vypadá? Vedle integrace Wienerberger – Semmelrock je tu například také akvizice Best společností DEK…

Přesuny na trhu jsou velké, začalo to asi před třemi lety, kdy došlo k první velké koupi konkurenta konkurentem. Je to vcelku logický vývoj, trh se konsoliduje, firmy hledají efektivní podobu a konsolidace trhu bude ještě pokračovat. Menší hráči pravděpodobně budou přecházet k větším. I my si uvědomujeme, že trh má značný potenciál, a chceme být v těchto ohledech aktivní a dále růst. Pokud ale zůstanu u současnosti, pak hlavním úkolem je najít tu správnou cestu pro Semmelrock.. Chceme přistoupit k trhu aktivně a hledat ještě i další příležitosti. Jsem přesvědčen, že tu jsou.

Z hlediska vnitřní ekonomiky je přínos konsolidace trhu zřejmý, co to ale znamená pro zákazníka?

Je otázkou, koho vnímáme jako zákazníka. Pro nás je to především segment B2B, tedy typicky stavebniny a tyto subjekty mohou na současných změnách vydělat v podobě lepších služeb a vyšší kvality. Podívejte se třeba na velké distribuční sítě v ČR, jaké služby dnes nabízejí. To před rokem, dvěma nebylo možné. S kapitálem ty možnosti přicházejí a je zjevné, že Semmelrock, tedy Wienerberger, půjde podobnou cestou. Už jen logistika dojde výrazné optimalizace a na tom budou zákazníci profitovat. Posun přináší i digitalizace interních procesů. A do jisté míry je to vedle kvality benefit i pro koncového zákazníka. Trend jde tím směrem, že stavebniny se stávají obchodním portálem, ale dodávky ke koncovému zákazníkovi řeší výrobce. A v našem případě, při struktuře a šíři portfolia celé společnosti Wienerberger, to samozřejmě nabízí i pro koncového zákazníka zajímavé možnosti. Toto portfolio totiž zahrnuje produkty od betonové či keramické dlažby přes keramickou obálku domu až po střechu.

Je tedy možné, že v budoucnosti přijdou z vaší strany řešení ještě více zaměřená na komplexní obsluhu koncového zákazníka, která mu ušetří čas, starosti i náklady?

Rozhodně bych si to přál a doufám, že ano. Už pouze v rámci integrace, kdy budeme nabízet betonové produkty společně s cihlami a taškami, bude vidět, že společně dokážeme víc, že nabídneme zákazníkovi ucelenější paletu. A určitě nemusí zůstat jen u toho. Budeme mít snahu jít ještě dál. Je to samozřejmě otázka celkové strategie, ale právě u nás je ta vize jasná – chceme našim zákazníkům pomáhat utvářet jejich vysněný domov. Cokoliv do toho zapadne, je dobře.

Dotkli jsme se integrace značky Semmelrock. V jakém stadiu je tady v České republice a co všechno obnáší?

Není to hra jen na českém písečku. Wienerberger chce být zkrátka flexibilnější, mít silnější regionální páteřní síť a na tu navázat jednotlivé značky. Právě s ohledem na lokální charakter trhů má ale integrace v různých zemích poněkud odlišnou podobu, která je dána i vztahy, které Semmelrock a Wienerberger na daném trhu měly. Z tohoto pohledu hodnotím velmi kladně, že centrála ponechala podobu integrace do značné míry v kompetenci dceřiných společností. V každé zemi je totiž trochu jiná podoba procesů, jiné napojení Semmelrock na Wienerberger. V tom jsme v Česku možná ve výhodě, protože u nás už ty dvě značky jistou mírou integrace v minulých letech prošly. Informační systémy, mzdy, účetnictví, to máme navázáno pevně a plně již několik let, částečně jsme navázali i nákup. Samostatnou kapitolou je výroba, která je u obou značek zcela rozdílná, ale tam je integrace paradoxně nejjednodušší, vše totiž zůstává tak, jak to je dnes, ve stejné struktuře, se stejným vedením, zůstává i metodické vedení z Vídně. Konstantou zůstávají i priority Health and Safety. To je alfa a omega pro všechny naše výroby už několik let. Tam jsme už dávno integrovaní, o Semmelrock se v tomto smyslu už nějaký čas starají kolegové z Wienerberger. Jediná změna tak bude vlastně v tom, že kolega odpovědný za závod Semmelrock nebude reportovat mně, tak jako doposud, ale manažerovi ze struktury Wienerberger.

Zatím jste nezmínil obchod…

Tam je situace trochu jiná, protože ten zůstane značkově oddělen. Změna bude v tom, že dnes máme dva týmy a budeme mít tři. Samozřejmě i v tomto případě se změnou v reportování, šéf obchodu Semmelrock bude nově reportovat obchodnímu řediteli Wienerberger. Ale vidím tady prostor a nové výzvy. V budoucnu bychom v některých oblastech mohli společně dokázat víc, třeba v projektovém byznysu. Nebo stream management, ten má Wienerberger výborně zvládnutý.

Jaký je tedy horizont pro dokončení integrace?

V České republice funkčně určitě letos. Chceme z dvou firem vnitřně udělat jednu. Co je hlavní a důležité, na co chceme klást při celé integraci největší důraz, jsou lidé. Ve všem, co přichází, chceme stavět na lidech, které máme. A nejdůležitější je to, aby si sedly osobní vazby, což si nějaký čas vezme.

Semmelrock a Wienerberger mají velmi úzkou spolupráci a těsné vazby již od roku 1995. Je i přesto v projektu integrace lidská otázka tou nejsložitější?

Lidé a jejich vnímání jsou vždy tím, na čem záleží nejvíce, a je to vždy ta nejcitlivější otázka. Můžete integrovat cokoliv, ale když to nebude fungovat po lidské stránce, máte jen nástroje. Sice propojené, ale nefunkční. To si uvědomujeme, a proto již od minulého roku, kdy byl záměr integrace dopracován, se snažíme otevřeně o všem komunikovat dovnitř firmy. A v tomto roce jsme se právě na tuhle oblast zaměřili ještě více, vzniklo oddělení interní komunikace. Je potřeba si uvědomit, že nejsme podnik s jednou střechou, máme různé výrobní podniky různých značek a jsou to do jisté míry samostatné organismy. Naším cílem je, abychom se všichni stali organismem jediným.

Takže vzkaz vašim lidem…

Chceme budovat nové příležitosti se stávajícími zaměstnanci i pro ně. K tomu směřují naše personální průzkumy, k tomu směřovaly aktivity typu talent management nebo koučink. Naši lidé jsou základ našeho úspěchu a z mého pohledu je skvělé, že si to uvědomuje i celý management. Nový generální ředitel Kamil Jeřábek si to dokonce vzal jako své osobní téma. Věříme svým lidem a chceme na nich stavět. Ale je potřeba, abychom to nejen říkali, ale aby to všichni na všech místech, i u té nejvzdálenější výrobní linky, také cítili. Tam jsou totiž kolegové, kteří nemají notebook a intranet, mohou mít omezenější přístup k informacím. Jim musíme ukázat, že oni jsou náš úspěch. Jsem přesvědčen, že tak to bude fungovat.

V kontextu toho všeho, o čem se bavíme – máte sám za sebe měřítko úspěšné integrace? Bod, kdy budete moci říct, že proběhla úspěšně?

V tuhle chvíli integrace běží a přesné měřítko nemám. Ale mám představu, možná mírně odlehčenou, kdy si řeknu, že je to fajn. Pokud se na vánočním večírku sejde s novými kolegy celý původní tým Semmelrock, budu mít pocit, že se to povedlo. A zároveň to pro mě bude i příslib toho, že značka Semmelrock bude v rodině Wienerberger dobře vidět.

Je asi zřejmé, co přináší Semmelrock Wienerbergeru. Zkuste říct, co přináší naopak Wienerberger do Semmelrocku.

Jsme s koncernem spojeni už dlouhá léta. Integrace může menší značce dodat sílu a stabilitu značky větší. Může jí dodat sebedůvěru. A určitě musí přinést vylepšení a zefektivnění procesů. V součtu to znamená, že i ona menší značka si bude moci dovolit věci, na které by si sama třeba netroufala nebo by si je ani nemohla dovolit. Svět Wienerberger toho nabízí relativně hodně. Osobně to vnímám jako velkou šanci mít i nové služby. Semmelrock třeba nikdy neměl business development, nikdy jsme neměli ani kvalitní a stálý přístup k marketingovým a obchodním analýzám trhu, k detailnějším informacím. S tím vším teď Semmelrock bude moci pracovat a přinést nové pohledy. Druhou rovinu tvoří inovace a automatizace, i tam bude mít Semmelrock jiné možnosti než dříve. A šance jsou to i pro zaměstnance. Jsem přesvědčen, že mnozí už v minulosti vnímali sílu Wienerbergeru za zády, teď to ale bude ještě citelnější.

Když jste zmínil inovace, Semmelrock i Wienerberger mají to slovo doslova vepsáno ve své DNA…

Což je velká výhoda, i když inovace u cihly jdou cestou funkčnosti, inovace u betonu jsou hodně designové. Ale určitě v tomto smyslu nemíníme uhnout z cesty, která je nám vlastní. A kde vnímám opravdu velkou výhodu integrace směrem k inovacím, to je pro Semmelrock produktový management. Ten jsme nikdy neměli nijak silný, nijak zvlášť organizovaný. Dnes má Semmelrock Česká republika vlastního produktového manažera a věřím, že tým Jiřího Dobiáše to zvládne na výbornou. Protože inovace, které mají sloužit zákazníkovi, musejí vycházet z produktového managementu. Ta schopnost být inovativní platformou se v rámci Semmelrocku určitě neztratí, ale s dobrým produktovým managementem může dostat další rozměr.

Wienerberger je známý svou orientací na výrobu a produkty, respektující a prosazující environmentální principy. Ladí to s betonářským průmyslem?

Perfektně se to doplňuje a i v této rovině vidím úžasný potenciál. Jedna strana je výroba a tady je beton plně v souladu s principy Wienerbergeru. Velmi zjednodušeně: smícháme hmotu, vylisujeme, uděláme „bábovičky“, necháme je vytvrdnout a odvezeme. V rámci vlastní výroby betonu emise v podstatě nejsou. Ano, problémem je cement, jak z pohledu procesu výroby a použití, tak z pohledu suroviny samotné. A právě spojení s Wienerbergerem nám umožňuje takové projekty, jako je jeden aktuální, v němž řešíme cirkulární ekonomiku a zpětné využití vlastního odpadu z výroby pro produkci nových výrobků. A můžeme to vzít i opačným směrem, z pohledu cirkulární ekonomiky. Už dnes se řeší, jak zrecyklovat snad každý materiál, což se týká i stavebnictví. A patrně brzy bude povinností na stavbě při rekonstrukci odebrat třeba sto let staré cihly. Na cihelně s nimi neuděláte téměř nic, do betonu ale cihelnou drť různých frakcí přidat lze. Už jsme to zkoušeli a beton s recyklátem nabízí velmi zajímavé možnosti. Navíc šetříte kamenivo. Do budoucna je to opravdu velká výzva a my budeme připraveni.

Ještě mě napadá jeden detail – Wienerberger se dlouhodobě prezentuje jako dodavatel řešení keramické obálky domu. Jak s tím jde beton dohromady?

Semmelrock je především design. Vy ve finále ani nevidíte, že je za ním beton. V tom se s Wienerbergerem velmi dobře potkává. Design a snaha o co nejvyšší kvalitu je to, co nás jednoznačně spojuje. V tom, co zmiňujete, ale nevidím žádný konflikt. Už dnes Wienerberger dodává řadu prvků, které nejsou jen obálkou a jen keramické. Základ našeho byznysu určitě bude keramická obálka, ale osobně vidím, že stavebnictví směřuje k modelu komplexních řešení. Nebo tomu říkejme služba, to je možná přesnější. A dovolím si říct, že dodat dům jako službu je směr, který Wienerberger nemůže přehlédnout. Musíme jen zvážit všechny detaily a najít tu nejlepší vlastní cestu do budoucnosti.