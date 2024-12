Vepřo, knedlo, bao. Na Expo se bude podávat přizpůsobená česká kuchyně

Hlavním jmenovatelem české kuchyně bude knedlík, čepovat se bude Plzeňský Prazdroj. Ve jménu udržitelnosti se budou využívat kelímky NickNacks.

„Po měsících příprav se dnes posouváme do další fáze realizace našeho projektu. Ukončili jsme veřejnou zakázku na provozovatele restaurace a gift shopu, jejímž vítězem se stala společnost GASTRO INVEST INTERNACIONAL. Firma má s mezinárodními projekty řadu zkušeností, provozovali podniky například v Šanghaji, Austrálii, Dubaji nebo Maďarsku. Její sesterská společnost navíc provozovala restauraci v českém národním pavilonu na Expo 2020 v Dubaji, kde zároveň získala ocenění za nejvyhledávanější sky-bar světové výstavy,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška s tím, že provozovatel restaurace musí mít podle japonské legislativy a pravidel organizátorů patřičnou japonskou licenci. Touto licencí firma disponuje díky svému japonskému obchodnímu partnerovi.

„Na chodu kuchyně českého pavilonu se budou podílet špičky z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, včetně mladých talentů i zkušených mistrů svého řemesla. Zajímavostí tohoto projektu je zapojení tzv. „staré gardy“ – kuchařů, jejichž tradice a receptury sahají až k menu československého pavilonu na Expo 1970 v Ósace. Na propojení tradice s inovací se budou podílet kuchaři Tomáš Popp, Jiří Eichner, Mirek Prosa a juniorní kuchař Štěpán Čermák,“ říká jednatel společnosti GASTRO INVEST INTERNACIONAL Petr Brož a doplňuje, že hlavní motivací, proč se společnost do veřejné zakázky přihlásila, je získání dalších zkušeností: „Při zahraničních projektech potkáte spoustu zajímavých lidí a to v budoucnu můžete využít v dalších aktivitách.“

Návštěvníci českého národního pavilonu ochutnají pokrmy inspirované tradiční českou kuchyní. Provozovatelé při plné kapacitě plánují vydat až 2000 porcí jídla a 3000 piv denně. Menu je pečlivě navrženo kulinářským kurátorem Tomášem Regerem tak, aby představilo pestrost a kvalitu českých receptur. Hlavním jmenovatelem se stane knedlík. Předkrmy zahrnou například domácí tlačenku podávanou s cibulí a octem nebo zavináč ze pstruha s typickou kyselou chutí.

Mezi hlavními jídly se objeví bramborové knedlíky plněné uzeným masem s červeným zelím, ale také originální spojení české pečené kachny s povidly nebo kombinace vepřového masa s asijským bao knedlíkem. Japonci a další návštěvníci se budou moci těšit i na sladkou tečku v podobě dukátových buchtiček se šodó a na Honzovy buchty plněné povidly nebo tvarohem.

Japonští pořadatelé očekávají, že světovou výstavu denně navštíví 150 až 300 tisíc osob. Jen v samotném českém pavilonu se návštěvnost odhaduje na přibližně 12 až 15 tisíc lidí za den. Bude se jednat jak o širokou veřejnost, tak podnikatele, odborníky z nejrůznějších oborů, vládní úředníky i mezinárodní delegáty. Nabízená jídla proto musí být vhodná pro odnos s sebou i konzumaci u stolu. Vzhledem ke kapacitě kuchyně a velikosti pavilonu musí být výroba každého jídla efektivní. Pokrmy se budou vařit z čerstvých surovin na jiném místě v Ósace, v pavilonu se pak budou dokončovat tak, aby oslovily rozličné chutě návštěvníků českého národního pavilonu co nejlépe.

V českém národním pavilonu se budou rozlévat vína z Vinařství Thaya a také se bude čepovat Plzeňský Prazdroj. Pilsner Urquell se nyní stává hlavním partnerem českého národního pavilonu.

„Na Expo chceme vždy ukázat to nejlepší, co naše země nabízí. Jsme proto velmi rádi, že tam nebude chybět ani Pilsner Urquell. Pivo, které inspirovalo svět a dalo vzniknout nejrozšířenější pivní kategorii pilsner, je výsledkem kreativního ducha a práce mnoha talentovaných lidí. Tedy přesně v duchu toho, co chce český národní pavilon v Ósace prezentovat. Partnerství současně zdůrazňuje důležitost českého pivovarnického umění a jeho světový význam,“ říká tiskový mluvčí a vedoucí externí komunikace Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

Novými partnery českého národního pavilonu se dále stávají firmy CTP, Purposia Group, Preciosa, Axenta, AGC Teplice, Stora Enso a Kenka puppetgame.

Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.