Venkovní žaluzie vs. předokenní rolety – jaké řešení zvolit?

Absolutní tma

Důvodů, proč chce mít uživatel v domácnosti absolutní tmu, může existovat celá řada. Například se jeho dům či byt nachází uprostřed zastavěné oblasti a nejen v zimě ho obtěžuje světelný smog. Nebo má ložnici orientovanou na západní stranu a v letních měsících ho tak při usínání může obtěžovat západ slunce. „Případně může být důvod ještě prostší, kdy uživatel pracuje v noci a ke spánku mu tak zbývá pouze den. V takových případech se proto vyplatí poohlédnout se po předokenních roletách, které díky své konstrukci zajistí dokonalé zatemnění interiéru. Ani v pravé poledne tak člověk nepozná, že vůbec svítí slunce. Pokud se ho navíc týká některý z výše uvedených problémů, vyplatí se při výběru stínicí techniky zaměřit spíše na předokenní rolety,“ uvedl Petr Přichystal ze společnosti LOMAX, která se zabývá produkcí stínicí techniky.

Regulace světla v obývacích místnostech

Zároveň však může existovat řada případů, kdy si člověk chce množství slunečního svitu, který proniká do místnosti, regulovat. Typické to může být třeba pro obývací pokoje, kde si uživatel při zatažené obloze lamely stínění rozklopí, naopak když se vyjasní, raději si je opět sklopí, aby mohl například pohodlně sledovat televizi. „Právě variabilita natočení lamel jejednou z hlavních devíz venkovních žaluzií. I při úplném zatažení navíc do interiéru pouštějí určité množství světla, v místnosti proto není nutné například svítit. Zároveň nicméně platí, že díky jejich umístění v exteriéru dokážou zadržet až 96 % sluneční energie. Teplo proto na rozdíl od vnitřních žaluzií do interiéru vůbec nepustí a namísto jeho přehřívání ho tak naopak pasivně chladí,“ zmínil jednu z výhod venkovních žaluzií Petr Přichystal.

Eliminace rušivých zvuků z okolí

Zejména u starších domů a bytů v blízkosti rušných silnic se uživatelé setkávají s nepříjemným jevem – i v noci, kdy už provoz nedosahuje dopravní špičky, je kvůli špatné zvukové izolaci oken ruší projíždějící auta. Velmi podobná situace pak může nastat i v rušných centrech měst, kde se i v nočních hodinách pohybuje množství lidí. Tento problém mohou přitom vyřešit předokenní rolety, které díky své konstrukci snižují hladinu hluku až o 16 dB. Musí být samozřejmě v zavřené poloze, na každý pád nicméně mohou pomoci se špatnou zvukovou izolací oken.



Odrazení zlodějů díky automatizaci

S tímto problémem se setkal téměř každý. Otázka, jak ochránit domov při odjezdu na dovolenou před zloději, přitom skýtá řadu řešení. Jedním z nich může být například omezení sdílení fotografií během doby, kdy se v domácnosti nikdo nenachází. Existují však i rafinovanější varianty. Jednou z nich může být například automatizace stínicí techniky, které se pohybuje i v případě, že se člověk nenachází v domácnosti. Potenciálního zloděje tak prakticky nenapadne, že je domácnost aktuálně neobývaná. Stínění může buď reagovat na povětrnostní podmínky nebo jen plnit předem naprogramované příkazy. Variabilnější jsou v tomto směru venkovní žaluzie, které umožňují i pouhé naklápění lamel. Pokud tedy uživatel preferuje tuto preventivní ochranu před nezvanými hosty, měl by se zaměřit spíše na venkovní žaluzie.



Stabilní teplota v domácnosti po celý rok

Pokud mají okna špatnou zvukovou izolaci, je téměř jisté, že se u nich vyskytne problém i s izolací tepelnou. Právě úniky tepla přitom mohou pomoci alespoň částečně řešit opět předokenní rolety. „Výhoda plyne opět z jejich konstrukce, kdy nejen že nepustí dovnitř nadměrný hluk z okolí a sluneční světlo v létě, ale také pomáhají zadržet teplo v interiéru. Uživatel to ocení zejména v zimním období. Díky roletám tak může být teplota v domácnosti po celý rok relativně stabilní,“ doplnil Petr Přichystal.



Designový prvek

Jedním z klíčových aspektů při pořizování jakéhokoliv vybavení domácnosti bývá samotný vzhled. Platí to samozřejmě i u stínicí techniky. Uživatelé se často snaží barevně sladit tuto část pláště stavby s ostatními, tedy například s garážovými vraty či vchodovými dveřmi. „U venkovních žaluzií i předokenních rolet je možné volit z obrovské palety barev. Z hlediska designu však lze říct, že u uživatelů více bodují žaluzie. Je to dáno i tím, že jednotlivé varianty lamel na první pohled více vyniknou, zejména pokud jsou žaluzie roztažené. Jedná se o velmi moderní designový prvek každého domu,“ uzavřel Petr Přichystal ze společnosti LOMAX.