Venkovní žaluzie, které zabezpečí dům a šetří energii

Výhody exteriérového stínění

Venkovní žaluzie překonaly svými vlastnostmi jakékoli interiérové stínění do oken. Kromě ochrany před slunečním zářením a hlukem, úspory energie na vytápění i klimatizaci, zvýší také zabezpečení domácnosti a ochrání vaše soukromí. Při úplném sklopení lamel dokáží místnost plně zatemnit. Díky těsnosti konstrukce přispívají v zimě ke zlepšení tepelněizolačních vlastností okna a naopak v létě zabraňují, aby chlad z klimatizace unikal ven. Tím šetří náklady vložené do vytápění interiéru, potažmo náklady na klimatizaci. Nejlepším zástupcem těchto vlastností je venkovní žaluzie Zetta od společnosti ISOTRA, která díky tvaru svých lamel do písmene Z přesně a pevně zapadne do sebe a dokáže vytvořit jak úplné, tak částečné zatemnění, izolaci či proudění vzduchu.

Venkovní žaluzie ZETTA 90

Při manipulaci se žaluziemi se nemusíte obávat poškození nebo ublížení osoby, která by byla právě v jejich blízkosti. Pokud se totiž v dráze pohybu objeví překážka, zatahování žaluzie se okamžitě zastaví a vy se o tom ihned dozvíte na displeji telefonu nebo ovladače. Žaluzie zároveň tvoří překážku násilného vniknutí do objektu skrz okno. Řetězová žaluzie Titan je exteriérová žaluzie s bezpečnostními prvky. Veškeré ovládací a bezpečnostní prvky jsou totiž skryty ve vodicích lištách (nejsou volně přístupné), což znamená, že ve spuštěném a uzavřeném stavu není možné s žaluzií zvenčí manipulovat.

Bezpečnostní řetězová žaluzie TITAN

Žaluzie nejsou pouze praktickým způsobem zatemnění oken, ale také designovým prvkem domu. V dnešní době si můžete vybrat z mnoha typů a barev, kdy není problém žaluzie sladit s barvou okna či fasády. Velmi elegantní je například venkovní žaluzie Setta 65 nebo 90, jejich lamela má elegantní tvar písmene S a je na výběr buď z šíře lamely 65 mm, nebo 90 mm. Cena pak závisí na rozměru, typů ovládání, barvě. Je však již jisté, že tato investice se Vám zanedlouho vrátí v podobě úspor energie.

Exteriérová žaluzie SETTA 90

Ovládání bez starostí

Venkovní žaluzie můžete ovládat manuálně – klikou nebo motoricky – dálkovým ovladačem nebo vypínačem. Pokud jste fanouškem inteligentních domácností, tak jistě oceníte chytré ovládání žaluzií, které vám umožní regulovat úroveň zastínění přes mobilní aplikaci, i když se zrovna nacházíte mimo domov.

Exteriérové žaluzie

Venkovní žaluzie s motorickým pohonem navíc můžete doplnit o větrná čidla. Pokud čidla zaznamenají déšť nebo vítr, automaticky stáhnou venkovní žaluzie a ochrání tak okna před poškozením. Prostřednictvím systému TaHoma® můžete své stínění také snadno zapojit do chytré domácnosti. Díky tomu budete moct ovládat stínění ve všech místnostech zároveň, synchronizovat ho se zapnutím osvětlení či topení nebo nastavit konkrétní scénáře sklápění a naklápění žaluzií na dané dny či denní dobu.

