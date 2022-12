Venkovní únikové hry: Celoroční zábava pro rodinu i přátele

Venkovní únikovka je vlastně taková modernizovaná táborová hra zapasovaná do turisticky lákavých nebo i do veřejnosti více skrytých míst. Největší provozovatel venkovních únikových her v ČR Get Out Fun se pyšní pestrou nabídkou her pro dospělé, páry i rodiny s dětmi.

Jak venkovní únikovka funguje?

Každá úniková hra je zasazena do příběhu. Jednou vyšetřujete záhadu útěku nebezpečného zvířete, jindy zachraňujete svět, hledáte tajemství elixíru mládí nebo se vydáváte na noční odvážnou hru s duchy. To jsou pouze příklady z pestré nabídky únikových her. Další hry jsou spojeny s objevováním místní kultury a historie. Přimějí tak i toho největšího odpůrce poznávání být v pozoru a zajímat se o důležitá fakta.

Na začátku hry se dozvídáte obvykle jen místo, kde únikovka startuje. Přečtete si úvod příběhu, další informace spolu s detaily však zůstávají skryty. Přichází první hádanka či hlavolam. Vyřešíte ho, abyste zjistili, kam vaše cesta povede dál? Výborně! Jste zase o informaci bohatší a můžete se posunout dál. Teď přišel rébus? Kde se nachází tajná schránka či kód, který musíte rozklíčovat? Únikové hry Get Out Fun nejsou stavěny na jednom herním a taktickém vzorci, každá hra je specifická a originální, proto vás nikdy venkovní únikovky nepřestanou bavit. Volit hru můžete i podle úrovní.

Tour de Wine a Tour de Beer jako oblíbená večerní zábava

Dospělá parta kamarádů každého věku nebude mít o zábavu nouzi díky hrám Tour de Wine a Tour de Beer. Tyto hry zpestří konzumaci kvalitního vína nebo hladinek přímo z pultu výčepních. Speciální příběh hry vás provede po několika podnicích. Na každém místě na vás čeká nejméně jedna šifra nebo hlavolam k vyřešení. Víkendové posezení tak nabere úplně jiných rozměrů. Hry se mohou stát také perfektním zpestřením vašeho výročí nebo plánované rozlučky se svobodou. Tyto hry si můžete užít hned v několika městech.

Tour de Wine: Bavte se a hrajte se sklenkou v ruce.

Narozeninová úniková hra pro děti, kterou můžete hrát kdekoliv, třeba i u vás doma

Pamatujete si na táborové hry za pokladem? Vzpomínáte si na tu radost a nadšení, když jste vystopovali tajemnou truhlici? Tuto zábavu může díky hře Hledání narozeninové pokladu zažít každý oslavenec včetně party kamarádů nebo celé rodiny. Příprava hry je jednoduchá. V libovolné lokalitě, například v parku nebo třeba doma či na zahradě, rozmístíte deset QR kódů. Oslavenec a celý jeho tým pak řeší speciální úkoly, hádanky a nápadité šifry, které ho společně s QR kódy dovedou na místo předem schovaného narozeninového pokladu. Předejte dětem narozeninový dárek zábavnou a aktivní formou v podobě narozeninové hry.

Naplánujte pro oslavence jedinečnou zábavu. Hrát může s partou kamarádů nebo s celou rodinou.

Jak si venkovní únikové hry zahrát?

Ke hraní únikové hry vám postačí jeden mobilní telefon se staženou stejnojmennou mobilní aplikací Get Out Fun. Po zakoupení libovolné únikové hry se vám po zadání kódu v aplikaci odemkne vybraná venkovní únikovka, kterou můžete začít ihned hrát. Pokud plánujete únikovou hru darovat, obdarovaný má na využití kódu přesně jeden rok od jeho zakoupení.