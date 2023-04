Venkovní stínění - efektivní ochrana před sluncem i komfort

Primární funkcí venkovního stínění je ochrana před sluncem. Oproti klasickým interiérovým žaluziím však přináší řadu dalších benefitů, díky kterým se stávají stále populárnějším řešením. „V minulém roce jsme u stínící techniky zaznamenali nárůst o osm procent, především díky venkovním žaluziím,“ potvrzuje Petr Přichystal ze společnosti LOMAX a upozorňuje, že na žaluzie a na jejich ovládání nabízí tento výrobce do konce dubna slevu až 30 procent.

Lepší než klimatizace

Venkovní stínění je instalované ještě před okenním sklem. Díky tomu zvládne odstínit až 94 % tepelné energie ještě před vstupem do interiéru. V celé řadě případů tak nahradí systém aktivního chlazení, kam řadíme patří například klimatizace. „Kromě vysoké účinnosti oproti klimatizaci vyniká stínění také zdravotní nezávadností a šetrností k životnímu prostředí,“ doplňuje Přichystal.

Venkovní stínění zvládne odstínit až 94 % tepelné energie. Zdroj: LOMAX.cz

Přestože klimatizace v horkých dnech nabízí svěží úlevu, může být také potenciálním zdrojem zdravotních problémů. Vzduch totiž vysušuje, což při nedostatečném pitném režimu může způsobit dehydrataci organismu. To se potom projevuje bolestí hlavy, únavou i suchostí pokožky a pocitem točení hlavy.

Vše pro zdravý spánek

Díky svým přínosům pro zdraví by venkovní žaluzie neměly chybět především v ložnici. Během spánku v nedostatečně zatemněné místnosti se totiž snižuje produkce melatoninu a délka i hloubka odpočinku výrazně klesají. Dlouhodobě nekvalitní spánek u lidí pak zvyšuje riziko rakoviny a psychogenních onemocnění.

Venkovní žaluzie jsou ideální především do ložnice. Zdroj: LOMAX.cz

Naopak díky rostoucímu množství světla v ranních hodinách se lidské tělo pomalu přesouvá do lehčích fází spánku, ze kterých se lépe probouzí. „Nejlepším řešením je proto nastavit stínění tak, aby se automaticky zavíralo se západem slunce a otevíralo s jeho východem,“ doporučuje Přichystal.

Větší bezpečí díky chytré domácnosti

Právě automatizace a možnost napojení na chytrou domácnost z venkovního stínění dělá atraktivní volbu. Díky bohatým možnostem programování je tak možné využívat výhod chytrých technologií v několika oblastech. Jednou z nich je i oblasti bezpečnosti. Zajistit dům je důležité zejména v době, kdy je v Česku nejvíc vloupání za posledních sedm let.

Venkovní stínění lze napojit na chytrou domácnost. Zdroj: LOMAX.cz

„Během doby, kdy je domov opuštěný, je možné lamely venkovních žaluzií nastavit tak, aby se v určitý čas zatáhly nebo naopak pustily do místnosti více světla. Pro potenciálního zloděje to znamená signál, že se uvnitř nacházejí lidé, a on si tak raději vybere jinou lokalitu,“ upozornuje Přichystal.

Naprostý klid zajistí rolety

Venkovní stínění tak jeho uživatelům přinese klid nejen na duši, ale také v domácnosti. Ten chybí zejména obyvatelům větších měst, kteří si nejčastěji stěžují na nadměrný hluk způsobený provozem technických zařízení, nočních podniků nebo nadměrnou vytížeností důležitých komunikačních tahů. „Pokud lidem tyto zvuky vadí, ideálním řešením jsou pro ně předokenní rolety. Díky své konstrukci zvládne tato varianta stínění při úplném zatažení výrazně snížit hladinu hluku z okolí, a to až o 16 decibelů,“ vysvětluje rozdíl oproti venkovním žaluziím Přichystal.

Předokenní rolety dokážou snížit hladinu hluku z okolí a zajistí tak v místnosti klid. Zdroj: LOMAX.cz

Úporné i v zimě

Účinnost předokenních rolet budou moci jejich majitelé naplno využívat také v zimě. Podle odhadů společnosti LOMAX totiž mohou snížit náklady na vytápění, a to až o 30 procent. Je však nutné je mít společně se systémem vytápění připojené k chytré domácnosti. Pokud technologie zaznamená, že se venkovní žaluzie díky slunečnímu svitu vytáhly a domácnost je vyhřívaná přirozeně, sama zastaví nebo alespoň výrazněji omezí vytápění.