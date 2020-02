Švestka nebo borůvky? Zahrada na jaře přeje výsadbě stromů i květin

Výsadba ovocných stromů: Lipnická švestka

Novější odrůda lipnické švestky je charakteristická neuvěřitelně vysokou cukernatostí a vynikající chutí. Plody střední velikosti jsou šťavnaté, velmi sladké a aromatické. Dužina je dobře odlučitelná od pecky. Cukernatost naměřená refraktometrem dosahuje u běžně zralých plodů přes 30° BRIX, plné zralé plody měly až 37,5° BRIX (odhadem 2,5 dílku nad stupnici refraktometru). Část plodů zůstává na stromě a dochází k jejich sesychání a ke zvyšování cukernatosti.

Plody lipnické švestky jsou vhodné pro kuchyňské zpracování, především k sušení. Skvěle je ale uplatníte i na marmelády, povidla, mražení či zavařování. Nejlépe však zralé švestky poslouží na výrobu tradiční slivovičky. Výtěžnost plodů lipnické švestky je podstatně vyšší (téměř dvojnásobná) než u jiných odrůd. Od r. 2011 do roku 2019 se pohyboval průměr od 14,40 až do 19 litrů slivovice na 100 kg sklizených a zpracovaných plodů.

Lipnická švestka patří mezi středně rané až rané odrůdy, v Lipníku nad Bečvou dozrává první týden v srpnu. Plody dozrávají postupně a sklizeň může trvat až tři týdny. I plně nezralé plody jsou chutné a sladké, zralé plody s vysokou cukernatostí lehce změknou a jdou velmi dobře utrhnout. Švestky jsou střední velikosti oválného tvaru s klasickou rýhou. Hmotnost plodů dosahuje 25 – 40 g. Dužina plodu je zelená až žlutozelená, po plném vyzrání až do oranžova. Stromy rostou volně, mají široké koruny, jsou řídké a vzdušné, ideální k plnému vyzrávání plodů. Větve jsou pružné a nerostou v ostrém úhlu k terminálu stromu. Nedochází tak vůbec (nebo jen výjimečně) k lámání větví pod váhou plodů.

Stromy lipnické švestky vyžadují minimální řez, naopak nesnášejí hluboký řez, který se praktikuje zpravidla ve velkovýrobě. Dvanáctileté stromky mají průměr koruny 4-5 m. Odolnost odrůdy k šarce švestek je velmi vysoká. Za víc než 15 let pěstování nemá ani jeden strom žádný klon viru šarky švestek. Stromy jsou pravidelně na tuto chorobu testovány. Plodnost lipnické švestky je hojná a stromy plodí pravidelně. Nedochází k rozlámání stromů vlivem vysoké plodnosti ani k odpočívání stromů, při kterém neplodí. Lipnická švestka je samosprašná a je dobrým opylovačem k jiným odrůdám. Nutný je však, jako u většiny odrůd švestek, postřik proti pilatce švestkové přípravkem Mospilan. Zpravidla při dokvétání stromů, kdy už není nebezpečí ohrožení včel. Nejlepší je postřik aplikovat navečer nebo brzy ráno, kdy včely nelétají. Více o lipnické švestce se dozvíte na stránkách zahradnictví Chovanec.

Fólie na fóliovníky Ginegar

Již 25 let používáme a nabízíme fólii na fóliovníky nejvyšší kvality s dlouhou životností k pěstování zeleniny. Jedná se o dva druhy fólie, obě jsou třívrstvé a velmi pevné s vysokou propustností světla až 88%. První vrstva chrání folii před UV zářením. Prostřední vrstva zabraňuje tepelnému vyzařování, a to především na jaře. Třetí vnitřní vrstva eliminuje tvorbu kapek, takže vysrážená voda teče jako po skle a nekape na mladé rostlinky. Po skončení životnosti většinou praskne na dva nebo více kusů – nerozpadne se na několik malých kousků jako levné folie, které tak zaneřádí plastem celou zahradu.

Čirá folie mírně rozptyluje světlo, nedochází tak k popálení rostlin v letních měsících, jako je tomu například u skla, a není třeba ani zastiňovat. Přestože je před UV zářením stabilizovaná, toto záření propouští, pletiva zeleniny jsou proto pevnější a rostliny vitálnější. Vrstva proti tepelnému vyzařování vylepšuje tepelný režim v noci a nad ránem, kdy hrozí přízemní mrazíky. Pod touto fólií můžou rostliny odolat až do -3°C. Vnitřní vrstva zase zabrání, aby na mladé rostliny nepadala mrznoucí vysrážená voda a nepoškodila je.

Modrá folie byla původně vyvinuta pro subtropické oblasti. Jako jediní ji dovážíme do Evropy. Po 20 letech pěstování máme my i naši zákazníci s touto fólií ty nejlepší zkušenosti. Především u rajčat a paprik eliminuje problémy s opylováním při těch nejteplejších dnech v roce. Rostliny přijímají a zužitkují při fotosyntéze nejvíce modré a červené světlo a změnou barvy světla zůstane méně na přeměnu v tepelné infračervené záření. Fóliovníky se tak méně přehřívají a nemusí se ani stínit. Modrá barva odpuzuje hmyz, takže i množství nezvaných hostů na vypěstované úrodě je menší.

Oba druhy fólie jsou pevné a pružné, síla fólie je 150 mikronů, při poškození se dále netrhá. Fólii velmi snadno spojíme svářením žehličkou přes pečicí papír.

Prokázaná životnost je 10 - 12 let. Jsou však šikovní pěstitelé, kteří ji měli 17 - 20 let.

Bezkonkurenční cena čiré folie 30Kč/m 2 a modré folie 33 Kč/m².

Originální kamčatské borůvky®

Dali jsme zimolezům jméno. Když jsme začali šlechtit před více než třiceti lety novou ovocnou dřevinu s nejranějšími plody na zahrádce, mnoho zákazníků se bálo jedovatosti plodů, protože zimolezy mají plody jedovaté. A protože plody od nás chutnaly jako borůvky a druhové označení je kamtchatika, začali jsme tento název používat jako obchodní název pro naše výpěstky. Bohužel dnes je někdy možné pod názvem Kamčatské borůvky koupit i sazenice s výrazně hořkými plody. Dokonce i jiného druhu Lonicera edulis - jedlý, jedlé plody sice jsou, ale vysvětlit dětem, že jsou hořké, jde těžce. Většina prodejců ovšem tyto vlastnosti úspěšně zakrývá.

Na pěstování nejsou Kamčatské borůvky® náročné, rostou v jakékoliv půdě, vyžadují dostatek světla, živin a hlavně vody. Plody dozrávají již počátkem května jako bezkonkurenčně nejranější ovoce na zahrádce. V době růstu plodů a dozrávání zaléváme 2x až 3x týdně, bohatě se nám za to odvděčí. Po sklizni, přibližně koncem května, již zalévat nemusíme. Keře končí vegetaci a mnohdy jim už od července hnědnou a opadávají listy. Není to žádná nemoc, ale přirozený vývoj, protože vegetace na Kamčatce je podstatně kratší než u nás. Máme v nabídce 4 odrůdy, v loňském roce jsme uvedli do prodeje novou odrůdu Blue king s plody délky až 5 cm! To už je pro sběr a mlsání pořádný kousek. Více o Kamčatských borůvkách se dočtete na stránkách zahradnictví Chovanec.

Okrasné venkovní Ibišky

Venkovní ibišky jsou někdy označované jako ibišky bahenní nebo moscheutos. U mnoha nových odrůd jsou šlechtěním přimíchány i jiné druhy za účelem získání lepších vlastností a barev květů.

Venkovní ibišky jsou pravé klenoty každé zahrady. Obrovské květy, které dosahují u některých odrůd v průměru i 30 cm, přitahují pozornost každé návštěvy či kolemjdoucích. Již víc než 20 let se snažíme vyšlechtit odrůdy v našich podmínkách tak, aby bylo pěstování těchto nádherných rostlin možné na každé zahrádce. V naší nabídce je více než 10 odrůd v různých barevných variantách. Ibišky vyžadují to nejteplejší a nejsvětlejší místo na zahradě. Odvděčí se vám svou krásou a majestátností.

Venkovní ibišky jsou vytrvalé byliny, které každoročně v květnu vyrážejí ze země nové lodyhy. Na těch od počátku srpna (popřípadě později) kvetou velké květy. Květenství trvá asi měsíc a velmi jej ovlivní nadmořská výška a venkovní teploty. Jsou to snad nejkrásnější květy vrcholícího léta. Při vyšších letních teplotách je vhodná zálivka. Na zimu prosypeme 20 cm silnou vrstvou listí, v březnu pak listí odstraníme, pohnojíme a těšíme se na nádherné květy.

Zahradnictví Chovanec,

