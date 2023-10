Velký manuál: Jak vybrat IT bootcamp, kde se z vás stane programátor

První, co si musíte ujasnit, je, jaký kurz vlastně hledáte. Chcete docházet do učebny, nebo preferujete online výuku? Obojí má své výhody. Překážkou nemusí být ani to, když nemůžete nechat práce a jít studovat na full time. K dispozici jsou i kurzy při zaměstnání s výukou po večerech a o víkendech. Jejich výhodou je, že nepřijdete o příjem a nebudete muset žít během rekvalifikace z rezerv.

Klíčová je délka, intenzita a obsah kurzu

Zcela zásadním parametrem při výběru kurzu je jeho délka a intenzita. Jestliže některý trvá např. dva měsíce a jde o pár hodin týdně, práci programátora díky němu nezískáte. „Myslíte-li to s rekvalifikací do IT vážně, zaměřte se na bootcampy s minimálně 500 a více hodinami výuky. K tomu připočítejte ještě čas, který budete trávit samostudiem a přípravou. Oba tyto parametry jsou důležité, ukazují totiž hloubku kurzu,“ vysvětluje Pavla Bohmann, vedoucí výběrového řízení Green Fox Academy.

Samozřejmě jde také o to, abyste tento čas využili smysluplně. To vám odhalí osnovy. Z nich zjistíte, jaké technologie a jazyky se budete učit, i to, zda je výuka zaměřená na teorii, či praxi. Pokud se v pojmech uvedených v sylabu nevyznáte, zeptejte se organizátora. Jestliže ve svém okolí máte někoho, o kom víte, že se programováním živí, neváhejte a požádejte ho o názor. Jde totiž o to, že povrchními a teoretickými znalostmi nikoho na technickém pohovoru neohromíte.

Aktuální trendy a umělá inteligence

Když už budete ponoření do osnov, ověřte si, že organizátor kurzu nezaspal dobu. Tedy, že vyučované jazyky a technologie patří k nejpoužívanějším. „Určitě tam musí být i umělá inteligence. Bez znalosti jejích nástrojů se dnes už žádný programátor neobejde. Právě díky AI jsou vývojáři mnohem efektivnější,“ říká Pavla Bohmann a doplňuje: „V našich bootcampových kurzech proto studenty učíme používat nástroje umělé inteligence k vysvětlení, reflexi, testování i případnému vylepšování jejich kódu.“

Nabízí organizátor něco extra

Na pomyslné misky vah určitě přidejte i další věci. Třeba tréninky měkkých dovedností jsou také hodně důležité a představují velké plus. Mnohdy právě schopnost práce v týmu či dobrá komunikace je pro zaměstnavatele důležitější než precizní technické znalosti kódu, které získáte praxí.

Garance nalezení práce se počítá

Důležité jsou i záruky. Poskytuje organizátor kurzu nějaké? Uvádí, jaká je úspěšnost jeho absolventů? To jsou totiž důležité údaje. Díky nim si můžete udělat poměrně dobrý obrázek o tom, zda máte šanci uspět na trhu práce po dokončení kurzu. „My dáváme 100 % garanci nalezení práce. Pokud do půl roku po dokončení kurzu naši absolventi nezískají práci na relevantní pozici, vrátíme jim školné,“ uvádí Pavla Bohmann z bootcampu Green Fox Academy.

Peníze řešte až na konec

Teprve až si dáte dohromady všechny plusy a mínusy, tak připište k jednotlivým sloupečkům školné. Až v tuto chvíli totiž dokážete objektivně porovnat cenu a výkon, tedy v tomto případě získané znalosti, garance a pravděpodobnost úspěšného restartu kariéry. Při finálním rozhodování ale naslouchejte i svým pocitům. Působili na vás lidé a prostředí bootcampu příjemně? Seděl vám např. styl vedení bezplatného kurzu, vzorové hodiny či workshopu? Probíhala komunikace hladce? Pokud jste si odpověděli na všechny otázky kladně, gratulujeme! Máte vybráno a našlápnuto do IT!